ये 7 नई मास मार्केट कारें भारत में दिवाली 2025 तक हो सकती हैं लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

इस लिस्ट में एसयूवी, ईवी और स्पोर्टी सेडान कारें शामिल हैं, जिससे नए कार खरीदारों को भारत के सबसे बड़े फेस्टिवल से पहले चुनने के लिए कई सारी चॉइस मिल पाती है

साल 2025 आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और हम अब तक कई सारी नई कारों को लॉन्च होते देख चुके हैं। अब इस साल के आने वाले महीने भी कुछ अलग नहीं होने वाले हैं। भारत में दिवाली 2025 तक सात नई मास-मार्केट कारों को पेश किया जा सकता है। यहां देखें पूरी लिस्ट:-

रेनो काइगर फेसलिफ्ट

लॉन्च डेट : 24 अगस्त 2025

संभावित कीमत : 6.20 लाख रुपये

रेनो की सब-4 मीटर एसयूवी कार काइगर को 2021 लॉन्चिंग के बाद अब पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं जिनमें नए फ्रंट और रियर बंपर, मॉडिफाइड लाइटिंग सेटअप और नए अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं। नए टीजर से कंफर्म हुआ है कि इसमें फेसलिफ्ट ट्राइबर के जैसे रेनो का नया लोगो दिया जाएगा। अनुमान है कि इसमें केबिन के अंदर नई कलर थीम और नई सीट अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है।

उम्मीद है कि इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और ऑटो एसी के साथ रियर वेंट्स शामिल हो सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

मारुति ई विटारा

संभावित लॉन्च : सितंबर 2025

संभावित कीमत : 17 लाख रुपये

मारुति की पहली लॉन्ग-रेंज ईवी मारुति ई विटारा की लॉन्चिंग का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। इस गाड़ी को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था। इसमें कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, एरोडायनामिक डिजाइन 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील, डुअल-टोन ब्लैक और टैन केबिन थीम और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल है।

ई विटारा एसयूवी कार में 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सात एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीई) जैसे फीचर का मिलना कंफर्म है। इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर और दो बैटरी पैक ऑप्शन (49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच) दिए जाएंगे। इसकी सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी।

मारुति एस्कुडो

संभावित लॉन्च डेट : 3 सितंबर

संभावित कीमत : 9.7 लाख रुपये

जून 2025 में बताया गया था कि मारुति अपनी नई मेड-इन-इंडिया कार को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसे एसयूवी लाइनअप में मारुति ब्रेजा और मारुति ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया जाएगा। अनुमान है कि यह गाड़ी सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है, लेकिन इसके लेआउट को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है और इसमें लंबा व्हीलबेस और ज्यादा केबिन स्पेस मिल सकती है। इस अपकमिंग कार को मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जा सकता है।

अनुमान है कि इसकी एक्टीरियर डिजाइन ग्रैंड विटारा के जैसी हो सकती है, लेकिन इन दोनों एसयूवी कारों से अलग दिखाने के लिए इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट दिया जा सकता है। इस गाड़ी में बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस (संभावित) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। मारुति की इस नई एसयूवी कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और मैनुअल व ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

विनफास्ट वीएफ6

संभावित लॉन्च : सितंबर 2025

संभावित कीमत : 25 लाख रुपये

विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 की सीरीज प्रोडक्शन तमिल नाडु प्लांट में शुरू हो गया है। कंपनी वीएफ6 और वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करने जा रही है। विनफास्ट वीएफ6 एसयूवी कार दो वेरिएंट में आएगी। इसमें छह कलर ऑप्शन मिलेंगे और वेरिएंट अनुसार दो इंटीरियर कलर थीम दी जाएगी।

इस गाड़ी के वेरिएंट-वाइज फीचर फिलहाल सामने आने बाकी हैं। अनुमान है कि इसमें बड़ी टचस्क्रीन सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, हेड्स-अप डिस्प्ले, कई सारे एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे प्रीमियम फीचर दिए जा सकते हैं। वीएफ6 एसयूवी कार में 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक (सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर) दिया गया है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 410 किलोमीटर बताई गई है।

विनफास्ट वीएफ7

संभावित लॉन्च : सितंबर 2025

संभावित कीमत : 50 लाख रुपये

विनफास्ट वीएफ6 के साथ वीएफ7 एसयूवी को भी भारत में लॉन्च करेगी। वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार तीन वेरिएंट में आएगी, इसमें वीएफ6 की तरह छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और दो इंटीरियर कलर थीम मिलेंगी।

वीएफ7 अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 12.9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैनोरमिक ग्लास रूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। सेफ्टी के लिए इसमें आठ एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। वीएफ7 अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 70.8 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ सिंगल और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 496 किलोमीटर है।

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

संभावित लॉन्च : सितंबर 2025

संभावित कीमत : 12 लाख रुपये

महिंद्रा थार 3-डोर पांच साल से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी अब इस एसयूवी कार के नए फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इसमें कई हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं जिसमें थार रॉक्स जैसी फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड लाइटिंग और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं।

इसका केबिन थार रॉक्स से मिलता जुलता हो सकता है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ऑल-ब्लैक कलर थीम दी जा सकती है। इस अपकमिंग कार में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो एसी, छह एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और टीपीएमएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट महिंद्रा थार में मौजूदा मॉडल वाले पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जा सकते हैं जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है। अनुमान है कि इसमें मौजूदा मॉडल की तरह रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) और 4-व्हील ड्राइव (4डब्ल्यूडी) सेटअप दिया जा सकता है।

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

संभावित लॉन्च : सितंबर 2025

संभावित कीमत : 45 लाख रुपये

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में चौथी जनरेशन स्कोडा ऑक्टाविया आरएस फेसलिफ्ट को भी शोकेस किया गया था। इसके डिजाइन हाइलाइट में बटरफ्लाई ग्रिल, एलईडी मैट्रिक्स बीम हेडलाइट, एलईडी टेललाइट और एरोडायनामिक ऑप्टिमाइज़्ड 18-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

इसके केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ डैशबोर्ड पर रेड हाइलाइट और ब्लैक लेदरेट सीटों पर रेड स्टिचिंग दी गई है। इस अपकमिंग कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, और हीटिंग व वेंटिलेशन फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीटें दी गई हैं। ऑक्टाविया आरएस गाड़ी में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 265 पीएस की पावर और 370 एनएम का टॉर्क देता है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 6.4 सेकंड में तय कर लेगी। इंजन के साथ इसमें 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) दिया गया है।

इन सभी कारों को भारत में दिवाली 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है।