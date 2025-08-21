सभी
    इन दिनों मास-मार्केट कारों में डिजिटल चाबी से लेकर स्मार्ट स्क्रीन तक इन 5 चीजों का है ट्रेंड, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 02:18 pm

    2 Views
    मास-मार्केट कारों में अब ऐसे फीचर और तकनीक आने लगी है जो पहले केवल लग्जरी कार तक सीमित थी

    आधुनिक गाड़ियां अब सिर्फ आवागमन के लिए नहीं है। इन्हें सफर को सुरक्षित, स्मार्ट और आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। आज की कारें कई ऐसी तकनीक से लैस हैं, जो पहले केवल लग्जरी कार में ही मिला करती थी, और अब मास-मार्केट में भी दी जाने लगी है। यहां हमनें मास-मार्केट कारों के उभरते टॉप 5 ट्रेंड की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर:

    डिजिटल चाबी

    आज के समय की आधुनिक कार को कैसे एक्सेस करें, इसकी शुरुआत डिजिटल चाबी से होती है। डिजिटल चाबी को एनएफसी का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन से लॉक या अनलॉक किया जा सकता है। एक बार सिंक हो जाने पर, आपका स्मार्टफोन एक डिजिटल चाबी की तरह काम करता है, जिससे आप बिना किसी भौतिक चाबी के कार को एक्सेस कर सकते हैं। हुंडई पहले से अल्कजार और क्रेटा इलेक्ट्रिक में यह सुविधा दे रही है। इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च हुई टाटा हैरियर ईवी में भी यह सुविधा उपलब्ध है।

    सिग्नेचर लाइटिंग पेटर्न

    कुछ समय पहले तक, सिग्नेचर लाइटिंग पेटर्न और एनिमेटेड सिक्वेंस सिर्फ लैंड रोवर और ऑडी जैसे लग्जरी ब्रांड तक सीमित थे। अब, मिड साइज और सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की कई मास-मार्केट कार में सिग्नेचर लाइटिंग पेटर्न देखने को मिलता है। टाटा नेक्सन, टाटा कर्व, टाटा सफारी और टाटा हैरियर ईवी जैसी अधिकांश फेसलिफ्ट और नई टाटा कार में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट के साथ वेलकम और गुडबाय एनिमेशन मिलते हैं। इतना ही नहीं, टाटा इलेक्ट्रिक कार के कनेक्टेड एलईडी डीआरएल चार्जिंग लेवल इंडिकेटर का भी काम करते हैं।

    यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन कॉन्सेप्ट के ये पांच फीचर प्रोडक्शन मॉडल में आ सकते हैं नजर, देखिए पूरी लिस्ट

    सिंपल केबिन, स्मार्ट स्क्रीन

    आजकल की ज्यादातर कारों में केबिन लेआउट को सिंपल रखा जा रहा है और अधिकांश फिजिकल बटन हटाकर एक बड़ी टचस्क्रीन दी जा रही है और ये कंट्रोल्स इसी डिस्प्ले में दिए जा रहे हैं। ट्रेक्शन कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ को खोलना या बंद करना, ओआरवीएम एडजस्टमेंट और यहां तक कि क्लाइमेट कंट्रोल भी अब एक स्क्रीन से मैनेज किए जा सकते हैं।

    इस ट्रेंड का एक नया उदाहरण एमजी विंडसर ईवी है। इसमें बड़ी 15.6-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जिसमें ओआरवीएम और सनरूफ जैसे फंक्शन के लिए कंट्रोल्स हैं। इतना ही नहीं, विंडसर ईवी के इंफोटेनमेंट सिस्टम से ड्राइव मोड और ब्रेकिंग रिजनरेशन लेवल को भी एडजस्ट किया जा सकता है।

    सनरूफ पर इल्लुमिनेटेड पेटर्न

    Mahindra BE 6 Batman Edition

    इन दिनों मास मार्केट इलेक्ट्रिक कारों में सनरूफ पर चमकीले पेटर्न का नया ट्रेंड चल रहा है। महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार: बीई 6 और एक्सईवी 9ई में महिंद्रा का इनफिनिटी लोगो दिया गया है और ग्लास पर अन्य पेटर्न दिए गए हैं, जो ईवी को ग्रूव मोड में रखने पर या एम्बिएंट लाइटिंग के साथ सिंक होने पर अलग-अलग कलर में चमकते हैं। हमनें हाल ही में बीई 6 बैटमैन एडिशन में भी ऐसा ही देखा था, जिसमें फिक्स्ड ग्लास रूफ पर ‘बैटमैन’ लोगो उकेरा गया था।

    इलेक्ट्रिक कार के लिए फ्रंक स्टोरेज

    इलेक्ट्रिक कार में आमतौर पर हूड के नीचे खाली स्पेस होता है, क्योंकि इनमें इंजन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसलिए अब कंपनियां हूड के नीचे फ्रंक स्टोरेज देकर खाली जगह का इस्तेमाल कर रही है। छोटी इलेक्ट्रिक कार में यह स्पेस 14 लीटर के आसपास हो सकता है, जबकि बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी में यह स्पेस 67 लीटर तक हो सकता है। टाटा पंच ईवी, टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा बीई 6 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई जैसे मॉडल में फ्रंक स्टोरेज स्पेस दिया गया है।

    तो ये थे भारत में मास-मार्केट कारों में उभरते पांच ट्रेंड। आपको कौनसी चीज सबसे ज्यादा सही लगती है और क्यों? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।

