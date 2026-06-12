2027 हुंडई आई20 की डिजाइन हुई लीक, यहां देखें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की तस्वीरें

प्रकाशित: जून 12, 2026 06:26 pm । स्तुति

हुंडई की आई20 भारत में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की शुरुआत करने वाली कार है और कंपनी अब जल्द ही इसका बिल्कुल नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। इस हैचबैक कार से आने वाले कुछ हफ्तों में पर्दा उठ सकता है। इस गाड़ी की तस्वीरें भी ऑनलाइन लीक हो गई हैं जिससे इसकी नई डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर?

एक्सटीरियर

हुंडई ने नई आई20 का टीजर कई सारे बाजारों में जारी किया है, जिससे हमें इसके न्यू जनरेशन वर्जन की पहली झलक मिली है। इस गाड़ी की डिजाइन एकदम नई है और यह कार अब शार्प एजेज के साथ ज्यादा बड़ी नजर आती है।

आगे की तरफ इसमें मौजूदा मॉडल में मिलने वाले ड्रूपिंग प्रोफाइल की बजाए अब फ्लैट प्रोफाइल मिलती है और इसमें कनेक्टेड एलईडी हेडलैंप्स भी दिए गए हैं। इसमें चौड़ी क्लैडिंग के साथ बड़े साइज का बंपर दिया गया है जिस पर बड़े एयर डैम्स भी मिलते हैं।

इसकी साइड प्रोफाइल बॉक्सी है और इस पर ब्लैक क्लैडिंग भी मिलती है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। इसमें बड़े डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, शार्कफिन एंटीना, पुल-टाइप बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और यूनीक विंडोलाइन दी गई है जो पीछे से थोड़ी उठी हुई है।

पीछे की तरफ इसमें पतला कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर, उभरा हुआ टेलगेट और बंपर पर चौड़ी क्लैडिंग के साथ फॉक्स डिफ्यूजर दिया गया है।

लेकिन एक बात है... 2027 हुंडई आई20 के अलग-अलग बाज़ारों के हिसाब से कई वर्जन हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि भारतीय वर्जन का लुक और फील इन लीक्स में दिखे ग्लोबल वर्जन से अलग हो।

इंटीरियर

इन तस्वीरों में इसका फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर नजर आया है जो अब तक देखी गई किसी भी हुंडई कार से बिल्कुल अलग है। इसका डिजाइन का सबसे बड़ा हाइलाइट कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप है जिस पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को पोजिशन किया गया है। इसमें सेंटर कंसोल पर कई सारे फिज़िकल नॉब्स और कंट्रोल्स भी मिलेंगे जो इस्तेमाल करने में काफी आसान होंगे।

इस गाड़ी में सेंटर कंसोल पर पतले वर्टिकल एसी वेंट्स के साथ टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स और चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। तस्वीरों में नजर आई कार में नया फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसे हमनें वेन्यू और वरना जैसे नए मॉडल्स में भी देखा था।

इस अपकमिंग कार में कई सारी केबिन थीम मिल सकती है। हालांकि, लीक हुई तस्वीरों में डुअल-टोन बेज और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ कई सारे टेक्सचर जैसे कि ब्लैक ट्रिम और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल नजर आए हैं।

अन्य जानकारियां

नई हुंडई आई20 की फीचर लिस्ट फिलहाल सामने आनी बाकी है। हालांकि, इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीटें और सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इनमें से कौनसे फीचर भारतीय वर्जन में मिलेंगे फिलहाल यह तय नहीं है।

इंजन ऑप्शन

हुंडई अपनी आई20 कार में मार्केट अनुसार अलग-अलग इंजन ऑप्शन दे सकती है। भारत आने वाली आई20 कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इस गाड़ी का स्पोर्टी एन-लाइन वर्जन भी पेश किया जा सकता है जिसमें मौजूदा मॉडल की तरह 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 83 पीएस (एमटी) / 88 पीएस (सीवीटी) 120 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

2027 हुंडई आई20 की लॉन्च डेट फिलहाल सामने आनी बाकी है। भारत में इसे 2027 के मध्य तक पेश किया जा सकता है। इस हैचबैक कार की कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

सेगमेंट में हुंडई आई20 का मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा से रहेगा।