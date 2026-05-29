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    2026 टोयोटा ईबेला भारत में लॉन्च : टॉप वेरिएंट की कीमत 23.60 लाख रुपये, यहां देखें इसके वेरिएंट, कलर ऑप्शन, फीचर और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी

    नई टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार तीन वेरिएंट में उपलब्ध है और फिलहाल केवल इसके टॉप वेरिएंट की कीमत सामने आई है 

    प्रकाशित: मई 29, 2026 03:11 pm । स्तुति

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    Toyota Ebella

    2026 टोयोटा ईबेला ईवी से पहले पर्दा उठा था और अब यह गाड़ी भारत में लॉन्च हो गई है। इस इलेक्ट्रिक कार के टॉप वेरिएंट ई3 की कीमत 23.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। टोयोटा ने ईबेला के साथ मास-मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कदम रखा है। यदि आप टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार ईबेला में क्या कुछ खास मिलता है इसके बार में जानना चाहते हैं तो नीचे इससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं :- 

    वेरिएंट और कीमत 

    • टोयोटा ईबेला कार तीन वेरिएंट : ई1, ई2 और ई3 में आती है। 

    • कंपनी ने फिलहाल केवल ई3 वेरिएंट की कीमत साझा की है, जबकि ई1 और ई2 वेरिएंट की प्राइस फिलहाल सामने आनी बाकी है। 

    वेरिएंट 

    49 केडब्लूएच 

    61 केडब्लूएच 

    ई1

    सामने आनी बाकी 

    ई2

    सामने आनी बाकी 

    ई3

    23.60 लाख रुपये 

    कलर ऑप्शन 

    टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :-

    • स्पोर्टिंग रेड

    • एंटाइसिंग सिल्वर

    • गेमिंग ग्रे

    • ब्लूइश ब्लैक

    • कैफे व्हाइट

    डुअल टोन कलर :

    व्हाइट, रेड और सिल्वर शेड डुअल-टोन ऑप्शन में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध है। इसमें लैंड ब्रीज ग्रीन शेड भी दिया गया है, जो कि एक्सक्लूसिव डुअल-टोन ऑप्शन में मिलता है। 

    एक्सटीरियर 

    • क्या आपको लगता है कि ई विटारा का लुक ज्यादा दमदार है? तो ज्यादा स्लीक लुक के लिए इसे चुनें।

    Toyota Ebella

    • इसमें क्लोज़्ड ऑफ फ्रंट और स्लीक बंपर जैसे ईवी कॉम्पोनेंट दिए गए हैं जो इसे एकदम साफ सुथरा लुक देते हैं।

    • लेकिन, पिक्सेल जैसी डीआरएल्स के साथ आने वाली मोनोपॉड एलईडी हेडलाइट इसके आगे वाले हिस्से को ज्यादा दमदार लुक देती हैं।

    नंबर जो मायने रखते हैं : 

    लंबाई: 4285 मिलीमीटर, चौड़ाई : 1800 मिलीमीटर, ऊंचाई : 1640 मिलीमीटर, व्हीलबेस : 2700 मिलीमीटर (अर्बन क्रूजर कार मारुति ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है, लेकिन इसमें एकदम यूनीक और साफ-सुथरी स्टाइलिंग दी गई है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ई विटारा से क्रमशः 10 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर ज्यादा है।)

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका एक्सटीरियर लेआउट थोड़ा कर्वी लगता है। इसमें व्हील आर्क के आसपास और दरवाजे के नीचे वाले हिस्से पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। 

    Toyota Ebella

    • राइडिंग के लिए इसमें एरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    • पीछे की तरफ इसमें टेललैंप्स को कनेक्ट करता चौड़ा एलईडी लाइट बार दिया गया है। इसमें टेललैंप क्लस्टर के अंदर की तरफ पिक्सेल स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं। 

    Toyota Ebella

    छोटी जानकारियां :

    इसमें कोई रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं जो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को राउंडेड लुक दें। 

    इंटीरियर 

    • टोयोटा ईबेला ईवी में ई विटारा जैसा डैशबोर्ड लेआउट और फीचर दिए गए हैं और इसमें डुअल-टोन ब्लैक और टैन कलर केबिन थीम दी गई है। 

    Toyota Ebella

    • इसमें 2-स्पोक लेदरेट रैप्ड, स्क्वायर शेप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। 

    • केबिन के अंदर इसमें स्क्वायर एसी वेंट्स पर ब्रश्ड एल्युमिनियम सराउंड दिए गए हैं। इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप डैशबोर्ड का आधे से ज्यादा हिस्सा घेरता है।

    • ईबेला इलेक्ट्रिक कार में डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए टच पेनल्स की बजाए बटन और स्विच दिए गए हैं। 

    Toyota Ebella

    • इस गाड़ी की रूफलाइन थोड़ी नीची है जिसकी वजह से इसमें पीछे वाली सीट पर स्पेस ठीकठाक मिलती है। उभरे हुए फ्लोर की वजह से इसमें अंडरथाई सपोर्ट के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है और सीमित हेडरूम आपको थोड़ा तंग महसूस करा सकता है।

    फीचर 

    फीचर

    नोट 

    10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम 

    यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आसान तरीके से दिखाता है। 

    10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक ही डिस्प्ले पैनल में दिया गया है, जो कि डैशबोर्ड पर एक फ्लोटिंग सेटअप के रूप में लगा है।

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    यह फीचर सुनिश्चित करता है कि गर्मियों के दिनों में आप एकदम ठंडे रहें। 

    10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    ड्राइवर को आरामदायक ड्राइविंग पोजिशन देने में मदद करता है। 

    फिक्सड ग्लास रूफ

    यह खुलता नहीं है और इसका साइज भी काफी छोटा है।  

    जेबीएल साउंड सिस्टम 

    ट्वीटर्स और सबवूफर समेत 10 स्पीकर से मिलने वाले बास-फिल्ड ऑडियो के साथ ड्राइव एक्सपीरिएंस को और भी शानदार बनाता है। 

    टोयोटा ईबेला एक फीचर लोडेड कार है। ऊपर बताए गए फीचर के अलावा इसमें वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, एयर प्यूरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी 

    • सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Toyota Ebella

    • इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट भी दिया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन  शामिल हैं।  

    • इस इलेक्ट्रिक कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एवीएएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    नोट :

    टोयोटा ईबेला का फिलहाल क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसे मारुति ई विटारा जैसा प्रोटेक्शन मिल सकता है, जिसे पहले ही भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। 

    बैटरी पैक और रेंज 

    नई टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक और मोटर स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी ऑप्शन 

    49 केडब्लूएच 

    61 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    पावर

    144 पीएस 

    174 पीएस 

    टॉर्क 

    192.5 एनएम

    192.5 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज 

    344 किलोमीटर (डब्लुएलटीपी) 

    543 किलोमीटर (एआरएआई)

    • ईबेला में ई विटारा वाले बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि बड़े बैटरी पैक के साथ यह गाड़ी 543 किलोमीटर तक की रेंज तय करती है। 

    Toyota Ebella

    • टोयोटा ईबेला भारतीय वर्जन में फ्रंट-व्हील ड्राइवट्रेन और सिंगल-मोटर सेटप दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह गाड़ी ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन में उपलब्ध है, जिसके भारत आने की संभावनाएं काफी कम है।  

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टोयोटा ईबेला के टॉप ई3 वेरिएंट में केवल बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है। 

    मुकाबला  

    टोयोटा ईबेला का मुकाबला मारुति ई विटारा के अलावा हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा। 

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