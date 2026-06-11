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    2026 हुंडई एक्सटर को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास

    हुंडई एक्सटर को अंदर और बाहर से ज्यादा प्रीमियम और बेहतर बनाने के लिए नई एसेसरीज देखें

    प्रकाशित: जून 11, 2026 12:51 pm । सोनू

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    Hyundai Exter 2026 Accessories

    हुंडई ने एक्सटर के केबिन और एक्सटीरियर के लिए नई एसेसरीज लॉन्च की है। अगर आप कंपनी अप्रूव्ड एसेसरीज अपनी कार में लगवाते हैं तो ये एसेसरीज आपकी एक्सटर को एक यूनिक लुक देंगी। इन एसेसरीज का मकसद सड़क पर एक्सटर माइक्रो एसयूवी कार का लुक ज्यादा दमदार बनाना है।

    हुंडई एक्सटर: एक्सटीरियर एसेसरीज

    यहां हुंडई एक्सटर की एक्सटीरियर एसेसरीज की लिस्ट दी गई है:

    एसेसरीज

    कीमत

    टेल लैंप गार्निश - ब्लैक

    855 रुपये

    पीछे विंडशील्ड गार्निश - ब्लैक

    1,390 रुपये

    विंडा बीडिंग - क्रोम

    2,994 रुपये

    डोर हैंडल - क्रोम

    1,457 रुपये

    ओआरवीएम गार्निश - ब्लैक

    1,581 रुपये

    सी पिलर बैज - ब्लैक

    1,399 रुपये

    साइड फेंडर फिन - ब्लैक

    999 रुपये

    बॉडी साइड मोल्डिंग - क्रोम

    2,799 रुपये

    ट्विन हूड स्कूप - ब्लैक

    1,054 रुपये

    डोर क्लेडिंग - ब्लैक

    3,259 रुपये

    डोर ऐज गार्ड - ब्लैक

    421 रुपये

    डोर विंडो वाइजर

    1,700 रुपये

    प्रीमियम बॉडी कवर

    3,099 रुपये

    मड गार्ड

    499 रुपये

    की कवर

    472 रुपये

    यह एक्सटर की एक्सटीरियर एसेसरीज है। ये आपको अपनी पसंद के हिसाब से एक्सटर के लुक को बेहतर करने में मदद कर सकती है।

    हुंडई एक्सटर: केबिन एसेसरीज

    यहां हुंडई एक्सटीरियर की केबिन एसेसरीज की लिस्ट दी गई है:

    एसेसरीज

    कीमत

    विंडो सनशेड

    2,951 रुपये

    बॉडी सिल गार्ड

    1,999 रुपये

    पीछे विंडो सनशेड

    1,732 रुपये

    डोर सिल स्कफ प्लेट

    1,189 रुपये

    हेडरेस्ट कुशन

    1,227 रुपये

    नेक रेस्ट और पिलो

    2,550 रुपये

    स्पोर्टी पेडल कवर

    1,558 रुपये

    प्रीमियम ड्यूल लेयर मैट

    7,367 रुपये

    ऑल वेदर डिजाइनर मैट

    2,699 रुपये

    3डी केबिन मैट

    2,953 रुपये

    3डी बूट मैट

    1,649 रुपये

    डीप ब्लैक प्रीमियम पीयू सीट कवर

    9,199 रुपये

    स्केटर्ड पेटर्न के साथ हाई क्वालिटी पीयू सीट कवर

    8,199 रुपये

    जेट ब्लैक कलर में प्रीमियम पीयू सीट कवर

    9,199 रुपये

    बॉक्स टाइप पेटर्न के साथ ब्लैक प्रीमियम पीयू सीट कवर

    7,299 रुपये

    चेकर्ड पेटर्न के साथ ब्लैक प्रीमियम पीयू सीट कवर

    8,299 रुपये

    इस लिस्ट के अलावा भी हुंडई ने एक्सटर के लिए कई आधिकारिक एसेसरीज पेश की है, जिनमें एक डैश कैम, भगवान की मूर्तियां, केबिन परफ्यूम, की-चेन, और क्लीनिंग किट शामिल हैं। इस बारे में आप ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर संपर्क कर सकते हैं।

    हुंडई एक्सटर: फीचर और सेफ्टी

    हुंडई एक्सटर में कई काम के फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले (एडेप्टर के जरिए) और एलेक्सा वॉइस सपोर्ट, सेमी-डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर, सिंगल-पैन सनरूफ, फुटवेल लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पेडल शिफ्टर्स शामिल हैं।

    Hyundai Exter HX 10

    हुंडई एक्सटर एसयूवी कार में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। एक्सटर में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, और ऑटोमैटिक हेडलैंप्स भी दिए गए हैं।

    हुंडई एक्सटर: इंजन

    एक्सटर कार में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इसमें आपको एक फैक्ट्री-फिट ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी किट भी मिलती है। यहां इसके इंजन ऑप्शन के स्पेसिफिकेशन देखिए:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    69 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    95 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Hyundai Exter Facelift

    प्राइस और कंपेरिजन

    हुंडई एक्सटर की कीमत 5.86 लाख रुपये से 9.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 जैसे सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

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