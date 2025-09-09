2025 मारुति विक्टोरिस : तस्वीरों के जरिए जानिए इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास

प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 10:47 am । स्तुति

मारुति विक्टोरिस एसयूवी के केबिन की डिजाइन एकदम नई है, इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, टचस्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जिससे यह गाड़ी काफी मॉडर्न और अपमार्केट लगती है

मारुति विक्टोरिस से भारत में पर्दा उठ चुका है। यह कंपनी की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे मारुति की एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। इस गाड़ी की एक्सटीरियर डिजाइन काफी बोल्ड और एलिगेंट है और इसमें नए फीचर के साथ एकदम नया डैशबोर्ड और कई मॉडर्न एलिमेंट दिए गए हैं। यदि आप भी मारुति विक्टोरिस को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तस्वीरों के जरिए इस एसयूवी कार के केबिन पर एक नजर डाल सकते हैं :-

केबिन

विक्टोरिस गाड़ी के केबिन में लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है जिस पर नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कंपनी की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले दिखने में काफी नया और अलग लगता है।

इसमें डैशबोर्ड को तीन सेगमेंट में बांटा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से पर ब्लैक टेक्सचर्ड फिनिश और ड्राइवर साइड पर कलर्ड हेडअप डिस्प्ले (एचयूडी) दिया गया है, जबकि बीच वाले हिस्से पर फ्रंट पैसेंजर साइड पर डायमंड शेप्ड एम्बिएंट लाइटिंग एलिमेंट दिया गया है जो 64 कलर तक कस्टमाइज किया जा सकता है। जबकि, निचले हिस्से पर इसमें सॉफ्ट-टच लेदरेट मटीरियल दिया गया है जो इस एसयूवी कार को प्रीमियम लुक देता है।

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

मारुति ने विक्टोरिस एसयूवी में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया है जिसका डिस्प्ले काफी अच्छा है और यूजर इंटरफेस (यूआई) एकदम मॉडर्न है। स्पीड और टैकोमीटर से जुड़ी जानकारी देने के अलावा यह डिजिटल स्क्रीन एडीएएस और माइलेज जैसी जरूरी जानकारी भी देती है। यह स्क्रीन कस्टमाइजेबल है जिससे यह ग्रैंड विटारा में दी गई स्मॉल 7-इंच स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लगती है।

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

मारुति ने विक्टोरिस एसयूवी में ना केवल नया ड्राइवर डिस्प्ले दिया है, बल्कि इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में 10.1-इंच फ्री फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है जिसका डिस्प्ले और टच रिस्पांस काफी अच्छा है।

इसकी टचस्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को स्पोर्ट करती है और एलेक्सा असिस्टेंस के साथ आती है। मारुति की दूसरी कारों के मुकाबले इसमें इन-बिल्ट मैप्स दिए गए हैं।

सीटें

विक्टोरिस एसयूवी 5-सीटर लेआउट में आएगी, जिसमें सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा मिलेगी। इसमें सीटों पर डुअल-टोन ब्लैक और ऑफ-व्हाइट लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इसमें फ्रंट सीटों पर वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है, जबकि ड्राइवर सीट पर 8-वे पावर एडजस्टमेंट दिया गया है। इस गाड़ी में आगे वाली सीटों के बीच में सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस दी गई है, जबकि पीछे वाली बेंच पर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ ट्विन कपहोल्डर दिए गए हैं।

बूट स्पेस

मारुति ने फिलहाल इस गाड़ी की ऑफिशियल बूट स्पेस से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इसमें ग्रैंड विटारा जितना बड़ा बूट फ्लैट लोडिंग बे के साथ दिया गया है जिससे इसमें लगेज को आसानी से रखा जा सकेगा।

मारुति की सीएनजी कारों में बूट स्पेस हमेशा एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है। ऐसे में इसमें माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट जितनी लगेज स्पेस मिलेगी।

मारुति विक्टोरिस में पावर्ड टेलगेट दिया गया है जिसे जेस्चर के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है, यह फीचर तब सबसे ज्यादा काम का साबित होगा जब आपको दोनों हाथ में कोई सामान हो।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव

संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस कार की कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) तक जा सकती है। भारत में इसे दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।