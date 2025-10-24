सभी
नई
पुरानी कार
    2025 हुंडई वेन्यू से पर्दा उठा, 4 नवंबर को होगी लॉन्च

    प्रकाशित: अक्टूबर 24, 2025 03:43 pm

    नई वेन्यू कार की बुकिंग 25,000 रुपये में शुरू हो चुकी है

    2025 Hyundai Venue

    • इसे नया एक्सटीरियर डिजाइन दिया गया है जो कंपनी की नई डिजाइन थीम के अनुरूप है।

    • इसमें कनेक्टेड लाइट बार, नए अलॉय व्हील, और सी आकार की एलईडी डीआरएल दी गई है।

    • केबिन में नई ड्यूल-टोन ब्लू/ग्रे थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    • नए फीचर में दो 12.3-इंच स्क्रीन, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, और लेवल-2 एडीएएस शामिल है।

    • यह आठ वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में मिलेगी।

    • इसे 6 सिंगल और दो ड्यूल-टोन कलर में पेश किए जाएगा, जिसमें दो नए रंग: हेजल ब्लू और मिस्टिक सैफायर शामिल हैं।

    हुंडई ने दूसरी जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू से पर्दा उठाया है और इसे भारत में 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। यह सब-4 मीटर एसयूवी कार पूरी तरह से नए लुक में है, इसके एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं, साथ ही फीचर भी अपडेट किए गए हैं। नई वेन्यू आठ वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में मिलेगी।

    इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें डीजल इंजन के साथ नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। ग्राहक इसे 6 कलर में खरीद सकते हैं जिनमें दो ड्यूल-टोन विकल्प शामिल है।

    हुंडई ने नई वेन्यू की 25,000 रुपये टोकन राशि पर बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। अगर आप इसे बुक करने की सोच रहे हैं तो यहां वह सबकुछ जानकारी दी गई है जो आपको जानना चाहिए:

    एक्सटीरियर

    2025 Hyundai Venue

    नई 2025 हुंडई वेन्यू आगे से ज्यादा शार्प और मॉडर्न नजर आती है। इसका आगे का डिजाइन पूरी तरह से नया है, जिसमें बोनट पर पूरी चौड़ाई तक फैली कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप है, जो एलईडी डीआरएल से जुड़कर सी आकार का शेप बनाती है। इसका मेन हेडलैंप्स अब बंपर के नीचे है। ग्रिल की जगह बंपर पैनल दिया गया है, इस पर डार्क ग्लॉसी टोन फिनिश दी गई है और कुछ कॉन्ट्रास्टिंग क्रोम इनसर्ट दिया गया है। बंपर के नीचे वाले हिस्से में मोटी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    2025 Hyundai Venue

    साइड से 2025 वेन्यू बॉक्सी सिल्हूट के साथ ज्यादा दमदार नजर आती है। इसमें व्हील आर्क के ऊपर प्रमुख स्कल्पटेड बॉडी लाइनें हैं। सी-पिलर को रियर-क्वार्टर ग्लास के साथ फिर से डिजाइन किया गया है, और इस पर ‘वेन्यू’ नाम लिखा हुआ है। सिल्वर रूफ रेल्स पहले से ज्यादा ऊंची है, और राइडिंग के लिए इसमें एयरो डिजाइन के साथ नए 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    2025 Hyundai Venue

    पीछे से डिजाइन काफी सिंपल है और यहां इसमें पतली कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, वेन्यू बैजिंग, और मोटी स्किड प्लेट दी गई है। आप इसमें एक रियर वाइपर और शार्क-फिन एंटीना भी देख सकते हैं।

    कुल मिलाकर, नई वेन्यू अब नई डिजाइन के साथ ज्यादा बेहतर हो गई है, जो क्रेटा और अल्कजार जैसी बड़ी एसयूवी कार में भी देखी गई है। हमने नई वेन्यू के डिजाइन का क्रेटा और अल्कजार से कंपेरिजन किया है जिसे आप नीचे खबरों में देख सकते हैं:

    ग्राहक नई वेन्यू कार को दो नए कलर: हेजल ब्लू और मिस्टिक सैफायर में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, इसमें चार मोनोटोन कलर: ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और टाइटन ग्रे भी मिलते हैं। ड्यूल-टोन कलर के लिए हेजल ब्लू और एटलस व्हाइट के साथ एबिस ब्लैक रूफ दी गई है।

    यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें आई सामने, जल्द हो सकती है लॉन्च

    केबिन

    2025 Hyundai Venue

    केबिन डिजाइन भी पूरी तरह से नया है। अब इसमें नई डार्क नेवी ब्लू और डोव ग्रे थीम है, जो नई और प्रीमियम दिखती है। सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है। डैशबोर्ड भी पूरी तरह से नया है, और लेयर्ड लेआउट के साथ यह ज्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखता है। बीच में इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए अपडेट ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप दिया है, जो क्रेटा और अल्कजार में मिलने वाली डिस्प्ले से बड़ी है।

    यह देखकर अच्छा लगा कि हुंडई ने पूरी तरह से फिजिकल कंट्रोल्स से दूरी नहीं बनाई है, क्योंकि सेंटर कंसोल पर अभी भी बहुत सारे बटन, नॉब, और टॉगल स्विच हैं। स्टीयरिंग व्हील भी नया है, जिसमें हुंडई आयनिक ईवी की तरह मोर्स कोड (चार डॉट का मतलब ‘एच’ अक्षर) है। इसमें एक सिंगल-पैन सेटअप दिया गया है, हालांकि इसमें अपडेट पैनोरमिक सनरूफ मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। पीछे वाले पैसेंजर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट के साथ 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट मिलती है जिसमें कपहोल्डर भी शामिल है।

    फीचर और सेफ्टी

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू में दो 12.3-इंच स्क्रीन, पीछे विंडो सनशेड, आगे वेंटिलेटेड सीटें, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, आगे पार्किंग सेंसर के साथ 360 डिग्री कैमरा, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल-2 एडीएएस जैसे कई नए फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा, वेन्यू में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसी मौजूदा सुविधाएं मिलना जारी रहेंगी।

    इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे मौजूदा सेफ्टी फीचर मिलना जारी रहेंगे।

    इंजन

    नई हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में पहले वाले ही इंजन विकल्प दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद थी इसके डीजल इंजन में एक बड़ा अपडेट किया गया है। यह अब टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

    यहां देखिए इसके इंजन की जानकारी:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक

    6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक (नया)

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    यह भी पढ़ें: हुंडई इंडिया ने वित्त वर्ष 2030 तक के लिए अपने फ्यूचर प्लान का किया ऐलान: 4 नवंबर को 2025 हुंडई वेन्यू होगी लॉन्च, 8 हाइब्रिड, एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार और जेेनेसिस ब्रांड की लॉन्चिंग भी हुई कंफर्म!

    लॉन्च और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है।

    इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, और स्कोडा कायलाक से रहेगा।

