रेनो डस्टर हाइब्रिड Vs मारुति विक्टोरिस Vs ग्रैंड विटारा Vs टोयोटा हाइराइडर: कौनसी हाइब्रिड कार खरीदें?

published on अक्टूबर 19, 2026 13:23 ist

Oct 19, 2026 13:23 IST

last updated on Oct 19, 2026 13:23 IST

Oct 19, 2026 13:23 IST

published on Oct 19, 2026 13:23 IST

रेनो ने डस्टर को एक नया स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन देकर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नई बहस छेड़ दी है। यह एक ऐसा सेगमेंट है जो छोटा है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है और अब तक इस पर मारुति और टोयोटा का राज था। 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, डस्टर हाइब्रिड सीधे तौर पर मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और यहां तक कि मारुति की नई विक्टोरिस को भी टक्कर देती है। सवाल यह है कि क्या कागजों में रेनो हाइब्रिड कार इन दिग्गजों को मात दे सकता है? इसी का जवाब जानने के लिए हमने स्पेसिफिकेशन, कीमत और फीचर्स के आधार पर इसका कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद कारों से किया है, जो कुछ इस प्रकार है:

रेनो डस्टर हाइब्रिड प्रतिद्वंद्वी: कीमत

किसी भी कार को खरीदने का फैसला अक्सर कीमत से ही शुरू होता है, और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा है। यहां चारों एसयूवी कार की एक्स-शोरूम कीमतों की तुलना की गई है:

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) रेनो डस्टर हाइब्रिड 16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये मारुति विक्टोरिस हाइब्रिड 16.43 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड 16.68 लाख रुपये से 19.62 लाख रुपये टोयोटा हाइराइडर हाइब्रिड 17.18 लाख रुपये से 20.31 लाख रुपये

अगर आप सबसे किफायती स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड गाड़ी चाहते हैं, तो मारुति विक्टोरिस का वीएक्सआई वेरिएंट 16.43 लाख रुपये के साथ सबसे सस्ता एंट्री पॉइंट है। इसके बाद ग्रैंड विटारा का नंबर आता है। रेनो डस्टर हाइब्रिड की शुरुआती कीमत 16.99 लाख रुपये है, जो इसे विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा से थोड़ा महंगा बनाती है। लेकिन कहानी टॉप वेरिएंट पर आकर पलट जाती है। डस्टर हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट 19.49 लाख रुपये का है, जो अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों के टॉप-एंड मॉडल से सस्ता है। यह ग्रैंड विटारा से करीब 13,000 रुपये, विक्टोरिस से 50,000 रुपये और टोयोटा हाइराइडर से पूरे 82,000 रुपये तक सस्ता पड़ता है।

रेनो डस्टर हाइब्रिड Vs प्रतिद्वंद्वी: स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

कीमत के बाद सबसे जरूरी चीज है परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी। यहीं पर रेनो डस्टर हाइब्रिड और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ नजर आता है।

स्पेसिफिकेशन रेनो डस्टर हाइब्रिड मारुति विक्टोरिस हाइब्रिड ग्रैंड विटारा / हाइराइडर हाइब्रिड इंजन 1.8 लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बैटरी पैक 1.4 केडब्ल्यूएच 0.60 केडब्ल्यूएच 0.60 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 2 1 1 कुल पावर 160 पीएस 116 पीएस 116 पीएस टॉर्क (सिर्फ मोटर) 208 एनएम 141 एनएम 141 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड डीएचटी (ऑटोमैटिक) ई-सीवीटी (ऑटोमैटिक) ई-सीवीटी (ऑटोमैटिक) सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 29 किलोमीटर प्रति लीटर 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

इंजन और परफॉर्मेंस: यहां डस्टर को बढ़त को साफ दिखाती है। 160 पीएस की कुल पावर के साथ, यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से पूरे 44 पीएस ज्यादा पावरफुल है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो असल ड्राइविंग में महसूस होगा, चाहे वह शहर में ओवरटेक करना हो या हाईवे पर तेज रफ़्तार पकड़ना। इसका श्रेय दो इलेक्ट्रिक मोटर और बड़े 1.8-लीटर, 4-सिलेंडर इंजन को जाता है। इसके मुकाबले, मारुति और टोयोटा की गाड़ियां 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं। 4-सिलेंडर इंजन होने का एक और फायदा रिफाइनमेंट है, यह 3-सिलेंडर इंजन की तुलना में कम वाइब्रेशन करता है और ज्यादा स्मूथ चलता है।

बैटरी और माइलेज: डस्टर में 1.4 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक है, जो मारुति-टोयोटा के 0.60 केडब्ल्यूएच पैक से ज्यादा बड़ा है। इस बड़ी बैटरी की वजह से डस्टर ज्यादा देर तक सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है, जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। यही कारण है कि ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद, डस्टर 29 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी है। हालांकि विक्टोरिस (28.65 किलोमीटर प्रति लीटर) भी बहुत पीछे नहीं है।

नई रेनो डस्टर के बारे में

नई डस्टर सिर्फ एक हाइब्रिड पावरट्रेन तक ही सीमित नहीं है, यह एक पूरा पैकेज है। रेनो ने इसकी जानी-पहचानी दमदार और मजबूत पहचान को बरकरार रखा है। हाइब्रिड मॉडल को अलग दिखाने के लिए कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जैसे कि एक आकर्षक इल्यूमिनेटेड ग्रिल और टेलगेट व दरवाजों पर खास हाइब्रिड बैजिंग। अंदर की तरफ, केबिन का लेआउट इसके टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन इसे एक प्रीमियम टच देने के लिए नई ड्यून ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। फीचर्स के मामले में रेनो ने कोई कमी नहीं छोड़ी है:

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

पावर्ड टेलगेट

6 तरह से पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

सेफ्टी के मोर्चे पर भी डस्टर बेहद मजबूत है। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, और हिल-होल्ड कंट्रोल शामिल हैं। हालांकि, यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का फीचर सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलता है, हाइब्रिड वेरिएंट में यह सुविधा नहीं दी गई है। यह कुछ ग्राहकों के लिए एक निराशाजनक पॉइंट हो सकता है।

जो ग्राहक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड नहीं चाहते, उनके लिए रेनो डस्टर में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी है।

स्पेसिफिकेशन 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 19.41 किलोमीटर प्रति लीटर 17.75 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 18.45 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी) ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जो एक किफायती लेकिन मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। यह 100 पीएस की पावर और 166 एनएम का टॉर्क देता है और सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए है। 163 पीएस की जबरदस्त पावर और 280 एनएम के टॉर्क के साथ यह इंजन डस्टर को सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी कार में से एक बनाता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है। यह इंजन उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्यारी है।

कारदेखो का क्या है कहना

रेनो ने डस्टर हाइब्रिड के साथ एक बहुत ही साहसिक और प्रभावी कदम उठाया है। कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि डस्टर सिर्फ एक और हाइब्रिड विकल्प बनकर न रह जाए, बल्कि सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित करे। इसमें अभी भी वह दमदार और मजबूती है जिसे हम समय के साथ पसंद करने लगे हैं, और रेनो ने एक बार फिर यह पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इसका हाइब्रिड वर्जन भी मुकाबले में बना रहे।

क्या आप डस्टर हाइब्रिड को इसके मुकाबले के दूसरे प्रोडक्ट्स में से चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!