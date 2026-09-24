महिंद्रा थार ओजी vs फोर्स गुरखा 3-डोर : कौनसी ऑफ-रोडर एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर?
ये दोनों ही ऑफ-रोडर कारें मुश्किल रास्तों पर चलाने के लिए खास तौर पर बनाई गई हैं, इनमें से एक गाड़ी पूरी तरह से मजबूत और रफ-एंड-टफ लगती है, वहीं दूसरी थोड़ी ज्यादा रिफाइंड और लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड महसूस होती है
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ऑफ-रोड एसयूवी का अपना एक अलग ही क्रेज है। इस सेगमेंट में दो नाम सबसे पॉपुलर हैं - महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा। दोनों ही गाड़ियां भारत में बनी हैं और अपनी दमदार क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। महिंद्रा थार उन लोगों की पसंदीदा चॉइस रही है जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं और एक मजबूत कार लेना चाहते हैं। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी थार को नया अपडेट दिया है ताकि इसे रोजाना इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सुविधाजनक और आरामदायक बनाया जा सके। 2026 महिंद्रा थार ओजी का मुकाबला फोर्स गुरखा से है जो कि एक पर्पज बिल्ट ऑफ-रोडर कार है।
अगर आप एक नई ऑफ-रोडर कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और इसे लेकर कंफ्यूज हैं कि थार और गुरखा में से कौनसी कार को चुना जाए तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हमने इन दोनों एसयूवी कार की कीमत, डाइमेंशन, फीचर्स, और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर तुलना की है, तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
कीमत
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मॉडल
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महिंद्रा थार ओजी
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फोर्स गुरखा
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये
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16.31 लाख रुपये
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नई महिंद्रा थार ओजी कार कई सारे वेरिएंट, इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है, ऐसे में इसकी शुरूआती कीमत फोर्स गुरखा से काफी कम है। अगर हम दोनों के टॉप मॉडल्स की तुलना करें, तो थार का टॉप-एंड वेरिएंट गुरखा से लगभग 2.6 लाख रुपये महंगा है। ज्यादा कीमत पर इसमें कई एडवांस फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और एक प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है।
डाइमेंशन
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डाइमेंशन
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2026 महिंद्रा थार ओजी
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फोर्स गुरखा
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अंतर
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लंबाई
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3,995 मिलीमीटर
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3,965 मिलीमीटर
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+30 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,870 मिलीमीटर
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1,865 मिलीमीटर
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+ 5 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,855 मिलीमीटर
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2,080 मिलीमीटर
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(-225 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2,450 मिलीमीटर
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2,400 मिलीमीटर
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+50 मिलीमीटर
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ग्राउंड क्लियरेंस
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232 मिलीमीटर
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233 मिलीमीटर
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(-1 मिलीमीटर)
इन आंकड़ों पर गौर तो महिंद्रा थार लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में गुरखा से बेहतर है। हालांकि, चौड़ाई का अंतर इतना कम है कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। थार का लंबा व्हीलबेस इसे हाईवे पर थोड़ी बेहतर स्टेबिलिटी दे सकता है। लेकिन, सबसे बड़ा अंतर इनकी ऊंचाई में है। फोर्स गुरखा महिंद्रा थार से 225 मिलीमीटर ऊंची कार है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो गुरखा को सड़क पर शानदार रोड प्रजेंस देता है। ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबर हैं। गुरखा सिर्फ 1 मिलीमीटर ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है, जो असल दुनिया में कोई खास फर्क नहीं डालेगा। दोनों ही एसयूवी कार ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आसानी से निपट सकती हैं।
यहां देखें नई और पुरानी थार के बीच कंपेरिजन।
ऑफ-रोड आंकड़े
एक सही ऑफ-रोडर की पहचान उसके एंगल्स और वाटर वेडिंग कैपेसिटी से होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि गाड़ी मुश्किल रास्तों पर कितनी आसानी से चढ़ाई कर सकती है या पानी से निकल सकती है।
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पैरामीटर
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महिंद्रा थार ओजी
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फोर्स गुरखा
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अंतर
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अप्रोच एंगल
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40 डिग्री
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39 डिग्री
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+1 डिग्री
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ब्रेकओवर एंगल
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26.4 डिग्री
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28 डिग्री
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(-1.6 डिग्री)
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डिपार्चर एंगल
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36 डिग्री
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37 डिग्री
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(-1 डिग्री)
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वॉटर वेडिंग केपेसिटी
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650 मिलीमीटर
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700 मिलीमीटर
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(-50 मिलीमीटर)
यहां मुकाबला काफी टक्कर का है। अप्रोच एंगल के मामले में थार 1 डिग्री से आगे है, जिसका मतलब है कि यह किसी शार्प चढ़ाई पर चढ़ते समय अपने बंपर को टकराने से बचा सकती है। वहीं, ब्रेकओवर और डिपार्चर एंगल के मामले में गुरखा बाजी मार लेती है। इसका बेहतर ब्रेकओवर एंगल इसे ऊंचे टीलों या बड़े पत्थरों के ऊपर से गुजरते समय बीच से टकराने से बचाता है, जबकि बेहतर डिपार्चर एंगल ढलान से उतरते समय पीछे वाले बंपर को सुरक्षित रखता है। वाटर वेडिंग क्षमता में गुरखा साफ तौर पर आगे निकल जाती है। यह 700 मिलीमीटर गहरे पानी से गुजर सकती है, जबकि थार की वाटर वेडिंग केपेसिटी 650 मिलीमीटर तक ही सीमित है। इसका बड़ा श्रेय गुरखा में स्टैंडर्ड आने वाले स्नोर्कल को जाता है, जो इंजन तक हवा पहुंचाता रहता है। यह फीचर ना सिर्फ ऑफ-रोडिंग के दौरान नदियों को पार करने में मदद करता है, बल्कि शहर में मानसून के दौरान होने वाले जलभराव की स्थिति में भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।
कलर ऑप्शन
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महिंद्रा थार ओजी
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फोर्स गुरखा
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एवरेस्ट व्हाइट
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ग्रीन
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गैलेक्सी ग्रे
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रेड
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टैंगो रेड
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व्हाइट
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डीप फॉरेस्ट
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ब्लैक
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स्टेल्थ ब्लैक
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बैटलशिप ग्रे
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जींस ब्लू
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आर्टेमिस सिल्वर
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फोर्स गुरखा में चुनने के लिए केवल चार कलर ऑप्शन मिलते हैं जिनके नाम भी बेहद सिंपल है, जबकि महिंद्रा थार ओजी में 8 कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ग्रे और डार्क शेड्स शामिल हैं। थार में ब्लैक रूफ मिलती है, जबकि गुरखा में कोई भी डुअल-टोन ऑप्शन नहीं दिया गया है।
फीचर
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फीचर
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महिंद्रा थार ओजी
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फोर्स गुरखा
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एलईडी हेडलैंप
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✅ (प्रोजेक्टर)
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✅ (रिफ्लेक्टर)
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एलईडी डीआरएल
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✅
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✅
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फ्रंट फॉग लैंप
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✅ (एलईडी)
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✅ (हैलोजन)
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अलॉय व्हील्स
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19-इंच डायमंड-कट अलॉय
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18-इंच डुअल-टोन
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रूफ रेल्स
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❌
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❌
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साइड स्टेप
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✅
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✅
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एलईडी टेललैंप
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✅
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❌
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केबिन थीम
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ब्राउन और ब्लैक
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ब्लैक
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अपहोल्स्ट्री
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लेदरेट
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फैब्रिक
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हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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✅
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❌
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टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
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❌ (केवल टिल्ट)
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✅
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इंफोटेनमेंट
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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9-इंच टचस्क्रीन
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एप्पल कारप्ले
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✅ (वायर्ड)
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✅ (वायर्ड)
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एंड्रॉइड ऑटो
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✅ (वायरलेस)
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✅ (वायर्ड)
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग
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सेमी-डिजिटल
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वायरलेस फोन चार्जर
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✅
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❌
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर (4 स्पीकर + 2 ट्वीटर)
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4-स्पीकर
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क्रूज कंट्रोल
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✅
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❌
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इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम
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✅
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❌
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कीलेस एंट्री
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✅
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❌
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फ्रंट आर्मरेस्ट
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✅
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✅ (इंडिविजुअल)
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रियर आर्मरेस्ट
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✅ (केवल साइड)
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✅
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एयरबैग
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6
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2
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पार्किंग सेंसर
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✅ (आगे और पीछे)
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✅ (केवल पीछे)
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पार्किंग कैमरा
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केवल रियर-व्यू
|
केवल रियर-व्यू
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रेन सेंसिंग वाइपर्स
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❌
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❌
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
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✅
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❌
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रियर वाइपर और वॉशर
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✅
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✅
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रियर डिफॉगर
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✅
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❌
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हिल होल्ड असिस्ट
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✅
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❌
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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✅
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✅
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यहीं पर महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा के बीच सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। थार ओजी एक मॉडर्न एसयूवी है जो फीचर्स और सेफ्टी से भरपूर है, जबकि गुरखा का फोकस पूरी तरह से ऑफ-रोड क्षमता पर है।
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गुरखा में आपको सिर्फ बेसिक चीजें ही मिलती हैं। इसका केबिन डार्क थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ काफी सिंपल लगता है। वहीं, थार ओजी में आपको कुछ अच्छे फीचर्स और लेदरेट सीट्स जैसे प्रीमियम मटीरियल मिलते हैं जिनकी उम्मीद आप एक मॉडर्न कार से करते हैं।
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थार ओजी का टेक पैकेज काफी अच्छा है जिसमें बड़ी स्क्रीन, बेहतर रिज़ॉल्यूशन और बेहतर यूजर इंटरफेस मिलता है। जबकि, गुरखा की स्क्रीन आफ्टरमार्केट और बहुत बेसिक लगती है।
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फेसलिफ्ट अपडेट के साथ महिंद्रा ने थार के सेफ्टी पैकेज को बेहतर बनाया है। अब इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। थार में गुरखा के मुकाबले ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
इंजन ऑप्शन
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महिंद्रा थार ओजी
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फोर्स गुरखा
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इंजन
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1.5-लीटर डीजल
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2.2-लीटर डीजल
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2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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2.6-लीटर डीजल
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पावर
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119 पीएस
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152 पीएस
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162 पीएस
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140 पीएस
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टॉर्क
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300 एनएम
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330 एनएम
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330 एनएम
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320 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी
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6- स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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6- स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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5-स्पीड एमटी
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ड्राइवट्रेन
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आरडब्लूडी
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आरडब्लूडी/4डब्लूडी
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आरडब्लूडी/4डब्लूडी
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4डब्लूडी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), आरडब्लूडी- रियर-व्हील ड्राइव, 4डब्लूडी- फोर-व्हील ड्राइव
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2026 महिंद्रा थार ओजी में दो डीजल और एक टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि फोर्स गुरखा में केवल डीजल इंजन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट के मामले में गुरखा का इंजन बड़ा है, लेकिन पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन ऑप्शन जैसी सभी चीजें थार ओजी में ज़्यादा बेहतर मिलती हैं।
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थार ओजी में सभी इंजन ऑप्शन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन भी दी गई है, जबकि फोर्स गुरखा एक 4-व्हील-ड्राइव एसयूवी कार है।
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महिंद्रा थार ओजी में बड़े डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, जबकि गुरखा केवल मैनुअल एसयूवी कार है।
कारदेखो का क्या है कहना…
यह दोनों ही कारें ऑफ-रोडिंग के मामले में बहुत अच्छी हैं और आपको ऐसी जगहों पर ले जा सकती हैं जहां दूसरी कारें नहीं पहुंच सकतीं। कागज पर गुरखा के एंगल और पानी में चलने की क्षमता बेहतर हो सकती है, लेकिन दोनों कारों में जमीन-आसमान का फर्क नहीं है।
हालांकि, इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स, केबिन के एहसास, इस्तेमाल किए गए मटीरियल और डिजाइन के मामले में काफी फर्क है। गुरखा पर्पज-बिल्ट कार लगती है, जबकि थार भी किसी खास मकसद के लिए ही बनी है। थार ओजी में आपको अलग-अलग इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन कॉम्बिनेशन चुनने का विकल्प मिलता है, जो अलग-अलग प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं। वहीं, गुरखा में सिर्फ डीजल मैनुअल पावरट्रेन दी गई है। कागज पर यह मुकाबला निश्चित रूप से नई महिंद्रा थार ओजी के पक्ष में जाता है, लेकिन असल दुनिया में चीज़ें अलग हो सकती हैं। यहां देखें नई थार ओजी का मारुति जिम्नी के साथ कंपेरिजन।