published on नवंबर 24, 2026 18:55 ist

Nov 24, 2026 18:55 IST

last updated on Nov 24, 2026 18:55 IST

Nov 24, 2026 18:55 IST

published on Nov 24, 2026 18:55 IST

फेस्टिव सीजन पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री के नए रिकॉर्ड बने थे और अब साल का सबसे ज्यादा कार बिकने वाला सीजन खत्म हो रहा है, तो टाटा कार्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे टाटा के चुनिंदा मॉडल अगले महीने से 0.5 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे। यहां टाटा कार की कीमत बढ़ोतरी की पूरी जानकारी दी गई हैं:

आईसीई और ईवी दोनों मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी

साल के आखिर में होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी में टाटा कार्स के आईसीई और ईवी दोनों तरह के मॉडल शामिल हैं। कंपनी के अनुसार कारों की कीमतें पहले से 0.5 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। कीमतों में बढ़ोतरी वेरिएंट और मॉडल पर भी निर्भर करती हैं, और कंपनी ने अभी तक उन प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं दी है जिन पर इसका असर पड़ेगा। इस साल 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू होंगी।

इसके लिए टाटा कार्स ने बढ़ती इनपुट कॉस्ट को मुख्य वजह बताया है। यह हाल के जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से हो सकता है, जिसके कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आई हैं और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। कंपनी इस साल तीसरी बार अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही है, पिछली बार सितंबर 2026 में प्राइस बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, यह ज्यादातर कार कंपनियों के बीच आम बात है, जो साल के आखिर में अपने मॉडल्स की कीमतें एडजस्ट करते हैं।

टाटा की सेल्स के लिए यह साल नेक्सन और पंच जैसे मॉडल्स की वजह से शानदार रहा, जो ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में शुमार रहे। 2026 का साल ब्रांड के लिए एक्शन से भरपूर था, जिसमें सिएरा ईवी, एरिस और दूसरे मॉडल्स के कई फेसलिफ्ट लॉन्च हुए।

टाटा कार का मौजूदा लाइनअप

अभी, टाटा के पोर्टफोलियो में हैचबैक, सेडान और एसयूवी बॉडी स्टाइल में 16 मॉडल हैं। कंपनी के पास इलेक्ट्रिक कारों की भी एक बड़ी रेंज है। यहां मौजूदा टाटा कार की पूरी रेंज दी गई है:

आईसीई ईवी टियागो टियागो ईवी अल्ट्रोज टिगोर ईवी एरिस पंच ईवी पंच नेक्सन ईवी नेक्सन कर्व ईवी कर्व हैरियर ईवी सिएरा सिएरा ईवी हैरियर - सफारी -

टाटा का फ्यूचर प्लान

टाटा का इस साल फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा रहा, रिकॉर्ड बिक्री हुई, और यह भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। कंपनी के लिए आगे आने वाला समय और भी खास रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में सफारी ईवी और न्यू जनरेशन नेक्सन जैसे बड़े लॉन्च होने वाले हैं। उम्मीद है कि कंपनी अगले साल फरवरी में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 में अपने भविष्य के और भी कई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी दिखाएगी, जिसमें उसका लग्जरी ब्रांड अविन्या भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका पहला प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगले महीने होने वाली मामूली कीमत बढ़ोतरी, बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर की जा रही है। हालांकि, कंपनी के लिए एक ही साल में तीसरी बार कीमतों में बदलाव करना आम बात नहीं है। हालांकि, महंगाई के बावजूद, इससे कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है, और टाटा की सेल्स अच्छी बनी हुई है।

इससे पहले टाटा ने जुलाई में 1.5 प्रतिशत और अगस्त में मॉडल के आधार पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी। हालांकि, अगर आप हाल के फेस्टिव ऑफर्स से चूक गए हैं, और आप टाटा कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय है।

आपकी पसंदीदा टाटा कार कौनसी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।