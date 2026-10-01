2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू! यहां देखिए टीजर में क्या कुछ नजर आया
फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट कार में बदलाव ज्यादातर कॉस्मेटिक ही रहने की उम्मीद है, साथ ही कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे।
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होंडा एलिवेट कंपनी के लिए एक बेहद जरूरी प्रोडक्ट है। यह भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी कारों को टक्कर देती है। कुछ महीने पहले इसके फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, और अब होंडा ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी है और साथ ही बुकिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही इसके पहले आधिकारिक टीजर से डिजाइन और फीचर्स की जानकारी भी पता चली है।
2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: बुकिंग शुरू
होंडा कार इंडिया ने फेसलिफ्ट एलिवेट की आधिकारिक तौर पर बुकिंग लेना शुरू दी है। इच्छुक ग्राहक इसे नजदीकी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर जाकर 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर इसे बुक करवा सकते हैं।
2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट का टीजर जारी: क्या नजर आया?
उम्मीद है कि अपडेट ज्यादातर कॉस्मेटिक होंगे, लेकिन एलिवेट फेसलिफ्ट के टीजर में कुछ दिलचस्प डिटेल्स दिखाई गई हैं, जिससे इनमें से कुछ बदलावों की पुष्टि होती है।
आगे की तरफ, हम देख सकते हैं कि होंडा एसयूवी कार का डिजाइन अपडेट होगा जिसमें ‘हनीकॉम्ब’ डिटेलिंग के साथ ज्यादा अग्रेसिव ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल और एक कनेक्टेड लाइट बार मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि जैसा हमने इस साल की शुरुआत में सिटी में देखा था, होंडा लोगो को ग्रिल से हटाकर ऊपर की तरफ कर दिया गया है। हालांकि, एसयूवी के मौजूदा बाई-प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स जिनमें आइब्रो जैसी एलईडी डीआरएल हैं, वे वैसे ही रहेंगे। नीचे, बंपर में भी थोड़े अपडेट होने की उम्मीद है और इसमें सिल्वर स्किड प्लेट भी होगी।
इसके बाद, हम एक असली एलईडी कनेक्टेड टेललैंप सेटअप भी देख सकते हैं, जिसमें बीच में एक चमकीला पार्ट होगा। यह स्ट्रिप अभी एसयूवी पर सिर्फ़ एक डमी यूनिट है।
अंदर, होंडा एम्बिएंट लाइटिंग और सफेद लेदरेट अपहोल्स्ट्री देगी, ये दोनों अभी सिर्फ एक्सेसरीज के तौर पर दी जाती हैं। आप एक पतला सेंट्रल एसी वेंट डिजाइन भी देख सकते हैं।
फीचर्स और सेफ्टी
फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आप अपडेटेड 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे छोटे-मोटे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल की तरह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर मिलना जारी रहेंगे।
*संदर्भ के लिए मौजूदा होंडा एलिवेट की फोटो का इस्तेमाल
उम्मीद है कि फेसलिफ़्ट मॉडल में मौजूदा सेफ्टी फीचर्स के अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी जोड़ा जाएगा। अभी इसमें 6 एयरबैग, लेन-वॉच कैमरे के साथ लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
इंजन
एलिवेट फेसलिफ्ट में मौजूदा कार वाला ही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। यहां इसके डिटेल्ड पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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पावर
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121 पीएस
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टॉर्क
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145 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/सीवीटी
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माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड)
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15.31 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/16.92 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
*संदर्भ के लिए मौजूदा होंडा एलिवेट की फोटो का इस्तेमाल
लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और मुकाबला
नई होंडा एलिवेट की कीमत 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रह सकती है। यह एसयूवी कार 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है।
इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, सिट्रोएन एयरक्रॉस, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टाटा सिएरा, निसान टेक्टॉन, एमजी एस्टर और रेनो डस्टर से होगा।
कारदेखो का क्या है कहना
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एलिवेट आज होंडा के सबसे जरूरी मॉडल्स में से एक है। हालांकि, हाल ही में सेल्स धीमी होने और नए कॉम्पिटिशन के कारण, इसे अपडेट की जरूरत है, और यह अपडेट निश्चित रूप से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में खरीदारों के लिए इसे और आकर्षक बनाने में मदद करेगा। हालांकि, हम चाहते हैं कि इसमें वेंटिलेटेड सीट जैसे कुछ फीचर्स जोड़े जाएं, जो आजकल आम हो गए हैं, और इसकी कीमत भी सही हो।
आप नई होंडा एलिवेट कार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!