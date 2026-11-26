modified on नवंबर 26, 2026 15:00 ist

last updated on Nov 26, 2026 15:00 IST

published on Nov 26, 2026 14:59 IST

टोयोटा दशकों से भारत में एमपीवी कार सेगमेंट पर राज कर रही है। इस सेगमेंट में कंपनी की इनोवा कार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और इसके नए वर्जन को इनोवा हाईक्रॉस नाम दिया गया है, जो ज्यादातर खरीदार के लिए भरोसेमंद, प्रैक्टिकैलिटी और कंफर्ट का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। कल, कंपनी ने फेसलिफ्ट हाईक्रॉस को लॉन्च किया और उसकी कीमतों की घोषणा की, जिसमें छोटे-मोटे बदलाव, एक नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं।

हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फेसलिफ्ट टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस सिर्फ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट तक ही सीमित है, और पेट्रोल वर्जन में पुरानी कार जैसा ही स्टाइल और इंटीरियर रहेगा! आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है:

छोटे-मोटे अपग्रेड, और कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी

टोयोटा ने स्टाइल, इंटीरियर और ज्यादातर स्पेसिफिकेशन वही रखे हैं, लेकिन 7-सीटर और 8-सीटर लेआउट दोनों के लिए कीमतों में लगभग 6,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। यहां प्राइस की जानकारी दी गई है:

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर जीएक्स 7 सीटर 19.59 लाख रुपये 19.53 लाख रुपये + 6,000 रुपये जीएक्स 8 सीटर 19.64 लाख रुपये 19.58 लाख रुपये + 6,000 रुपये

पुरानी कार में, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल कलर ऑप्शन की कीमत लगभग 15,000 रुपये ज्यादा थी, जिसका प्रीमियम अब नई कार में 20,000 रुपये हो गया है।

इसके अलावा, पहले ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक शेड के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं देने होते थे, लेकिन अब यह 20,000 रुपये महंगा है। इस रिपोर्ट में सभी कलर देखें।

इस पैसे में आपको क्या मिलता है? एक तो पावर में 2 पीएस की बढ़ोतरी, इसके अलावा कंपनी ने अब बड़े 17-इंच के अलॉय व्हील और 7-इंच टीएफटी एमआईडी (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) के साथ ज्यादा एडवांस्ड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा है। इन बदलावों के अलावा, पुरानी कार के मुकाबले इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं।

आपको अभी भी जीएक्स वेरिएंट क्यों चुनना चाहिए?

अगर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपके इस्तेमाल के हिसाब से सही नहीं है, तो हमें लगता है कि जीएक्स वेरिएंट फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस रेंज के लिए एक अच्छा एंट्री-पॉइंट है, और 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह सबसे सस्ता वेरिएंट भी है जिसे आप खरीद सकते हैं।

आपको इस कीमत पर वे सभी जरूरी फीचर मिलते हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं, जैसे एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैंप, ऑटो-फोल्ड के साथ पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम, मैनुअल एसी, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट।

इनोवा हाईक्रॉस जीएक्स वेरिएंट में कई सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो-होल्ड (ईपीबी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक शामिल हैं। प्री-फेसलिफ्ट हाईक्रॉस को पहले भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और हमें उम्मीद है कि नई हाईक्रॉस के नतीजे भी ऐसे ही होंगे।

कारदेखो का क्या है कहना

यह पहली बार नहीं है जब टोयोटा ने एक ही कार के नए और पुराने वर्जन एक साथ पेश किए हैं। हाईक्रॉस से पहले आई इनोवा क्रिस्टा अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसे उन खरीदारों से काफी अच्छा​ रिस्पॉन्स मिल रहा है जो ज्यादा मजबूत बेस और डीजल इंजन चाहते हैं।

हालांकि, यह देखते हुए कि यह अपडेट ज्यादातर कॉस्मेटिक है, हमें लगता है कि टोयोटा को निश्चित रूप से जीएक्स वेरिएंट को नया फेस और लाइटिंग एलिमेंट देने चाहिए थे जिससे यह थोड़ा और अच्छा दिखता। लेकिन, कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है और बड़े पहिए व नया सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं। यह उन खरीदारों के लिए एक पैसा वसूल ऑप्शन है जो एक बिना तामझाम वाला वेरिएंट ढूंढ रहे हैं।

आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!