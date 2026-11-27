होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा प्रोडक्शन मॉडल का ऑफिशियल टीजर जारी किया है। यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे भारत में ही तैयार किया जाएगा और यहां से इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।इस एसयूवी कार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 दिसंबर 2026 को पर्दा उठेगा। कंपनी ने टीजर जारी करने से पहले इसके डिजाइन स्केच भी जारी किए थे।

होंडा अल्फा के नए टीजर में क्या कुछ आया है नजर, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

टीजर में क्या कुछ आया है नजर?

जारी हुए नए टीजर में हमें इसकी डुअल-पॉड एलईडी हेडलाइट के साथ डीआरएल्स और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार की झलक देखने को मिली है।

तस्वीरों में ग्रिल के लिए ग्लॉस ब्लैक पैनल और नीचे की तरफ चौड़ा बंपर भी देखा जा सकता है। इससे पहले होंडा ने अल्फा के डिजाइन स्केच भी जारी किए थे, जिसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं।

होंडा अल्फा से जुड़ी जानकारी

टीजर में अल्फा एसयूवी के फ्रंट हिस्से का केवल एक भाग ही दिखाई दिया है। हालांकि, इससे पहले सामने आए स्पाई शॉट्स के जरिए इसकी लंबाई और 'टॉल-बॉय' जैसी साइड डिज़ाइन के बारे में पता चला था।

अल्फा के इंटीरियर की झलक केवल स्केच के जरिए देखने को मिली है, और इससे पहले इसे स्पाई शॉट्स में भी देखा गया था। इसमें एक बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। केबिन के अंदर इसमें वही जानी-पहचानी ब्लैक और बेज कलर थीम देखने को मिलेगी, जो हमें एलिवेट और सिटी जैसी कारों में भी मिलती है।

होंडा अपनी कारों में स्पेस मैनेजमेंट और प्रैक्टिकैलिटी के लिए जानी जाती है, और उम्मीद है कि अल्फा ईवी में भी यही खासियत देखने को मिलेगी।

स्केच के जरिए पता चला कि इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड व वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी दी जा सकती है।

सेफ्टी हमेशा से होंडा की प्राथमिकता रही है। उम्मीद है कि अल्फा ईवी में कई एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, 360-डिग्री कैमरा, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड और ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं।

अनुमान है कि इसमें लगभग 60-70 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया जा सकता है। यह बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 450 से 550 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। यह रेंज इस सेगमेंट के हिसाब से काफी प्रतिस्पर्धी होगी।

संभावित लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला

अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी का ग्लोबल प्रीमियर 2 दिसंबर 2026 को होगा। भारत में इसे अगले साल तक पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा ईवी और विनफास्ट वीएफ 7 से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

होंडा अल्फा एसयूवी का लॉन्च कंपनी के लिए वैश्विक स्तर पर और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यह होंडा की ओर से नई इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाने की पहली कोशिश होगी, जिसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस एसयूवी कार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।

इसकी फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग होंडा की कारों के पारंपरिक डिजाइन से काफी अलग है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होंडा के ग्राहक इस नए जमाने के डिज़ाइन को अपनाते हैं या नहीं।

आप नई होंडा अल्फा के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।