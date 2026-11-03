हुंडई ने भारत में ‘आयनिक पी’ नाम का ट्रेडमार्क कराया: क्या यह नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार का नाम है?

हुंडई इंडिया के लिए वित्त वर्ष 2026-27 काफी एक्शन से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि कंपनी कई नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है। इनमें हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई बेयोन और एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल है, जो भारत में ब्रांड की सबसे किफायती ईवी होगी। अब, एक हालिया ट्रेडमार्क फाइलिंग से संकेत मिलता है कि कंपनी ने इस आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए नाम भी तय कर लिया है।

ट्रेडमार्क में क्या है?

आधिकारिक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर ‘आयनिक पी’ नाम क्लास 12 (वाहन) के तहत लिस्ट किया गया है। यह नाम तब सामने आता है जब ‘आयनिक’ स्ट्रिंग को खोजा जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर ट्रेडमार्क किया गया नाम प्रोडक्शन मॉडल तक नहीं पहुंचता, इसलिए इस जानकारी को अभी पूरी तरह पुख्ता नहीं माना जा सकता।

लेकिन, इस नाम के फाइनल होने की संभावना काफी ज्यादा है। इसका कारण यह है कि कंपनी ने अपनी हालिया तिमाही अर्निंग्स कॉल में इसका जिक्र किया था, जिससे यह लगभग एक निश्चित संभावना बन जाती है। ‘आयनिक पी’ नाम इस कार को हुंडई के ग्लोबल ईवी "फैमिली ट्री" में ‘आयनिक’ ब्रांड के तहत स्थापित करेगा। भारत में, हुंडई आयनिक 5 पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है और आयनिक 6 के भी जल्द आने की उम्मीद है।

नई हुंडई इलेक्ट्रिक कार के बारे में ज्यादा जानकारी

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का आंतरिक कोडनेम HE1i है और यह एक सब-4 मीटर पेशकश होगी। इसे एक डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो बेहतर स्पेस और एफिशिएंसी सुनिश्चित करेगा। हाल ही में देखे गए स्पाई शॉट्स से इसके डिजाइन के बारे में कुछ संकेत मिले हैं।

इसका आकार बॉक्सी होगा, जिसमें एक सपाट रूफलाइन और प्रोमिनेंट रूफ रेल्स दिए जाएंगे, जो इसे एक प्रॉपर एसयूवी स्टांस देंगे। बाहरी डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें पिक्सलेटेड एलईडी डीआरएल के साथ डुअल-पॉड एलईडी हेडलाइट्स, 16- या 17-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और हुंडई की सिग्नेचर पिक्सलेटेड एलईडी टेललाइट्स देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर, इसका डिजाइन मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक होने की उम्मीद है, जो आयनिक 5 से प्रेरित हो सकता है।

फिलहाल, इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के इंटीरियर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन, हुंडई के नए जमाने के प्रोडक्ट्स को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि केबिन टेक्नोलॉजी और फीचर्स से भरपूर होगा। इसमें एक नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पर एक इंटीग्रेटेड डुअल-स्क्रीन सेटअप (एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक टचस्क्रीन के लिए) मिलने की पूरी संभावना है। केबिन में प्रीमियम मैटेरियल्स और एक साफ-सुथरा, मिनिमलिस्ट डिजाइन दिया जा सकता है, जैसा कि आजकल की ईवी में देखा जाता है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें हुंडई का नया Pleos इंफोटेनमेंट सिस्टम (जिसके नई पीढ़ी की क्रेटा में भी आने की संभावना है), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और एक सनरूफ (संभवतः पैनोरमिक) जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। अन्य संभावित फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

सेफ्टी की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज मिलने की उम्मीद है। टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जो इसे सेगमेंट में एक सुरक्षित विकल्प बनाएंगे।

संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

हुंडई की यह सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है। कीमत की बात करें तो, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13 लाख रुपये होने का अनुमान है। यह टाटा नेक्सन ईवी, किआ सिरोस ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी को टक्कर देगी, साथ ही टाटा पंच ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी जैसी इसी कीमत वाली दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टक्कर देगी।

कारदेखो का क्या है कहना

‘आयनिक पी’ नाम की ट्रेडमार्क फाइलिंग और कंपनी की अर्निंग्स कॉल में दिए गए संकेत, दोनों मिलकर इस बात को लगभग पक्का करते हैं कि हुंडई की नई सब-4 मीटर ईवी का यही नाम होगा। भारत में 10 लाख से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और हुंडई इस सेगमेंट में सही समय पर प्रवेश करती दिख रही है।

यह ईवी भारत में हुंडई के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है, बशर्ते कंपनी इसकी कीमत सही रखे और प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पेश करे। कंपनी ने पहले ही पुष्टि की है कि इसमें दो बैटरी विकल्प होंगे और इसकी सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है।

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