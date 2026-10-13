2026 टोयोटा ग्लैंजा कल होगी लॉन्च: जानें क्या बदलाव होंगे और कितनी हो सकती है कीमत?

last updated on Oct 13, 2026 20:10 IST

टोयोटा अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में कल यानी 14 अक्टूबर 2026 को लॉन्च करने वाली है। यह कार न्यू मारुति बलेनो पर बेस्ड होगी, इसलिए इसमें भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें नया इंजन, एडवांस फीचर्स और बेहतर सेफ्टी शामिल हैं। टोयोटा ने लॉन्च से पहले इसके कई टीजर वीडियो भी जारी किए हैं, जिनसे इसके नए डिजाइन की झलक मिली है।

डिजाइन में क्या होंगे बदलाव?

नई 2026 ग्लैंजा और बलेनो के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके आगे के डिजाइन में ही रहेगा। टोयोटा के जारी किए गए टीजर से यह साफ है कि ग्लैंजा में एक नई डिजाइन की ग्रिल और एक नया फ्रंट बंपर दिया जाएगा। इसमें एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलेंगे। हालांकि, हेडलैंप्स का डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा, जिसमें एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट्स शामिल हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। यहां सबसे बड़ा अपडेट नए 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का होगा। इसके अलावा, क्रोम डोर हैंडल, ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर और शार्क-फिन एंटीना जैसे एलिमेंट्स पहले की तरह ही मिलेंगे।

Toyota Glanza में पीछे की तरफ भी ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। पीछे की तरफ सी-शेप वाले रैपअराउंड एलईडी टेल लैंप्स, टेलगेट पर क्रोम बार और एक मस्कुलर बंपर दिया जा सकता है।

केबिन और फीचर्स में क्या नया होगा?

अंदर की तरफ, टोयोटा ग्लैंजा 2026 मॉडल में ब्लैक और बेज कलर की केबिन थीम बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें नई अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। बलेनो की तरह, इसमें भी अब सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल स्विच पहले की तरह मिलते रहेंगे।

फीचर्स के मामले में यह कार बलेनो के अपडेट्स को फॉलो करेगी। उम्मीद है कि इसमें आगे वेंटिलेटेड सीट, एक वायरलेस फोन चार्जर और एक ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम जैसे नए फीचर्स जुड़ेंगे। 9-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं।

सेफ्टी के लिहाज से भी यह कार पहले से बेहतर होगी। इसमें 6 एयरबैग, ईएससी, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और हिल-होल्ड असिस्ट के अलावा अब आगे पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

इस मिड-लाइफ अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में देखने को मिल सकता है। टोयोटा मौजूदा के12बी पेट्रोल इंजन की जगह नई बलेनो वाला नया जेड12ई 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन दे सकती है। यह इंजन बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता रहेगा।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल-सीएनजी पावर 83 पीएस 77.5 पीएस टॉर्क 112 एनएम 98.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन

बलेनो की तरह इस इंजन के साथ सीएनजी का विकल्प भी मिलेगा, जिसका पावर आउटपुट 70 पीएस और 102 एनएम है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि नई बलेनो की तरह, टोयोटा ग्लैंजा में भी फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है, जिसकी पुष्टि लॉन्च के समय होगी।

कीमत कितनी होगी और किससे होगा मुकाबला?

नई टोयोटा ग्लैंजा की शुरुआती कीमत लगभग 6.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने का अनुमान है। लॉन्च होने के बाद, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई आई20 और टाटा अल्ट्रोज से होगा। कीमत और साइज के हिसाब से यह सिट्रोएन सी3एक्स, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर जैसी कार को भी टक्कर देगी।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा ग्लैंजा ने हमेशा से ही बलेनो वाले फीचर और इंजन विकल्पों की पेशकश की है, और इस फेसलिफ्ट के साथ भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हाल ही में हुए अपडेट ने बलेनो को एक और भी मजबूत पैकेज बना दिया है, और यही उम्मीद अब 2026 Toyota Glanza से भी है। टोयोटा, ग्लैंजा को बलेनो से अलग दिखाने के लिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में हल्के विजुअल बदलाव करेगी। बलेनो के मुकाबले ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए टोयोटा अपनी बेहतर वारंटी और कम सर्विस कॉस्ट की प्रतिष्ठा पर भरोसा करेगी।