ये हैं दिवाली पर खरीदने के लिए 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार

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Nov 04, 2026 14:03 IST

last updated on Nov 04, 2026 14:03 IST

Nov 04, 2026 11:44 IST

published on Nov 04, 2026 11:44 IST

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पिछले कुछ सालों में भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में जबरदस्त तेजी आई है। पहले जहां सिर्फ महंगी और सीमित रेंज वाली गाड़ियां ही उपलब्ध थीं, वहीं अब अच्छी रेंज और प्रीमियम फीचर्स वाली ईवी भी किफायती कीमतों पर मिलने लगी हैं। अगर आपका बजट सीमित है, या आप शहर में रोज इस्तेमाल के लिए दूसरी या तीसरी कार खरीदना चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है। यहां हम 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, जिनकी रेंज आपके रोजमर्रा के सफर के लिए काफी है। तुलना को निष्पक्ष रखने के लिए, हमने सभी मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमत (बैटरी समेत) ली हैं, न कि बैटरी-एज-अ-सर्विस (बीएएएस) वाली कीमतें। यह लिस्ट सबसे सस्ती ईवी से शुरू होकर कीमत के बढ़ते क्रम में है।

टाटा टियागो ईवी

टाटा टियागो ईवी भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो पहली बार ईवी खरीद रहे हैं और एक कॉम्पैक्ट, फीचर-लोडेड हैचबैक चाहते हैं। टियागो ईवी दो बैटरी पैक ऑप्शन में आती है, जिससे आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं।

एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट 19.2 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच स्मार्ट 6.99 लाख रुपये - प्योर + 8.64 लाख रुपये 9.64 लाख रुपये क्रिएटिव + - 10.09 लाख रुपये

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों बैटरी पैक एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आते हैं जो फ्रंट व्हील्स को पावर देते हैं।

बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर सी75 रेंज (सर्टिफाइड) 160 किलोमीटर - 170 किलोमीटर 205 किलोमीटर - 215 किलोमीटर

इसमें मल्टी-लेवल रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है, जो रेंज बढ़ाने में मदद करती है। डीसी फास्ट चार्जिंग (30 किलोवाट तक) से दोनों बैटरी पैक सिर्फ 35 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाते हैं। इसका मॉडर्न डिजाइन और यूनिक कलर ऑप्शन इसे आकर्षक बनाते हैं। केबिन भी काफी प्रीमियम लगता है, जिसमें डैशबोर्ड और दरवाजों पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक पैडिंग दी गई है, जो इस सेगमेंट की कार में कम ही देखने को मिलती है। फीचर्स के मामले में भी यह पीछे नहीं है, इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

एमजी कॉमेट ईवी

एमजी कॉमेट ईवी को खास तौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सेकंड या थर्ड कार है जिन्हें रोजाना छोटे-मोटे काम के लिए एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश गाड़ी चाहिए। इसका अनोखा बॉक्सी डिजाइन भीड़ में सबसे अलग दिखता है। यह एक रियर-व्हील-ड्राइव कार है।

एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट 17.3 केडब्ल्यूएच 17.4 केडब्ल्यूएच एग्जीक्यूटिव 7.90 लाख रुपये - एक्साइट 9 लाख रुपये - एक्साइट फास्ट चार्जिंग - 9.27 लाख रुपये एक्सक्लूसिव 9.90 लाख रुपये - एक्सक्लूसिव फास्ट चार्जिंग - 10.17 लाख रुपये

कॉमेट ईवी में 17.3 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक है, जो 42 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी एआरएआई-सर्टिफाइड रेंज 230 किलोमीटर है, जबकि असल दुनिया में यह लगभग 180 किलोमीटर की रेंज देती है। इसका मतलब है कि शहर में इस्तेमाल के लिए आपको इसे हफ्ते में एक या दो बार ही चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि, इसमें डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, जो एक कमी है। इसे 3.3 किलोवाट एसी चार्जर से 0-100% चार्ज होने में 7 घंटे और 7.4 किलोवाट चार्जर से 3.5 घंटे लगते हैं। अंदर से इसका केबिन काफी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगता है, जिसमें दो वयस्कों और दो बच्चों के लिए पर्याप्त जगह है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, तीन रीजनरेशन लेवल, 4 एयरबैग और एक रियरव्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

टाटा पंच ईवी

इस लिस्ट में टाटा की दूसरी पेशकश पंच ईवी है, जो उन ग्राहकों को टारगेट करती है जिन्हें एक एसयूवी कार जैसा स्टांस, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और ज्यादा स्पेस चाहिए। यह टियागो ईवी से एक कदम ऊपर है और दो बैटरी पैक ऑप्शन में आती है। इसकी शुरुआती कीमत 9.79 लाख (एक्स-शोरूम) है।

एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट 30 केडब्ल्यूएच 40 केडब्ल्यूएच स्मार्ट 9.79 लाख रुपये - स्मार्ट + 10.39 लाख रुपये 11.19 लाख रुपये एडवेंचर - 11.94 लाख रुपये एम्पावर्ड - 12.69 लाख रुपये एम्पावर्ड + एस - 12.99 लाख रुपये

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

बैटरी पैक 30 केडब्ल्यूएच 40 केडब्ल्यूएच पावर 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 365 किलोमीटर - 375 किलोमीटर 468 किलोमीटर सी75 रेंज (सर्टिफाइड) 260 किलोमीटर - 275 किलोमीटर 335 किलोमीटर - 355 किलोमीटर

बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट लंबी दूरी के सफर या इंटरसिटी ट्रिप्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको रेंज की चिंता ज्यादा नहीं सताएगी। यह 65 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे दोनों बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती हैं। पंच ईवी का केबिन भी काफी प्रीमियम और फीचर-रिच है। इसमें 10.25-इंच की दो स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और एक ड्राइवर डिस्प्ले), आर्केड.ईवी सूट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, 6 एयरबैग और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा मिलता है।

सिट्रोएन ईसी3 एक्स

सिट्रोएन ईसी3 एक्स पहले एक कम्फर्ट-फोकस्ड बेसिक इलेक्ट्रिक हैचबैक थी, लेकिन हाल ही में "एक्स" बैज के साथ इसे अपडेट किया गया है, जिससे यह अब ज्यादा प्रीमियम और फीचर से भरपूर हो गई है। इसका डिजाइन एक पारंपरिक माइक्रो-एसयूवी जैसा है और यह उन लोगों को पसंद आ सकती है जिन्हें एक आरामदायक और सीधी-सादी ईवी चाहिए। इसकी कीमत 12.09 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट 29.2 केडब्ल्यूएच लाइव 12.09 लाख रुपये लाइव (ओ) 12.45 लाख रुपये शाइन 13.36 लाख रुपये

ईसी3 एक्स में 29.2 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक है, जो 57 पीएस की पावर और 143 एनएम का टॉर्क देता है। इसकी एआरएआई-सर्टिफाइड रेंज 330 किलोमीटर है, जबकि टेस्टेड रेंज 232 किलोमीटर के आसपास है। डीसी फास्ट चार्जिंग से इसे 10 से 80% चार्ज होने में 57 मिनट लगते हैं, हालांकि कंपनी ने इसकी सटीक किलोवाट रेटिंग नहीं बताई है। केबिन में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री इसे एक प्रीमियम फील देती है। फीचर्स लिस्ट में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, 6 एयरबैग और एक रियरव्यू कैमरा शामिल है।

टाटा नेक्सन ईवी

टाटा नेक्सन ईवी भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार में से एक है। यह एक कम्प्लीट पैकेज है जो स्टाइल, परफॉर्मेंस, फीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करती है। इसका मिनिमलिस्टिक डिजाइन और प्रीमियम केबिन इसे बाजार की ज्यादा प्रीमियम ईवी में से एक बनाता है, फिर भी इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी है। यह मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दो ऑप्शन में आती है।

वेरिएंट 30 केडब्ल्यूएच 45 केडब्ल्यूएच क्रिएटिव + मिडियम रेंज 12.49 लाख रुपये - फियरलेस मिडियम रेंज 13.29 लाख रुपये - क्रिएटिव - 14.34 लाख रुपये फियरलेस - 15.34 लाख रुपये एम्पावर्ड - 16.34 लाख रुपये एम्पावर्ड + ए - 17.69 लाख रुपये एम्पावर्ड + ए रेड #डार्क - 17.89 लाख रुपये एम्पावर्ड + ए #डार्क - 17.89 लाख रुपये

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं)

बैटरी पैक 30 केडब्ल्यूएच 45 केडब्ल्यूएच पावर 129 पीएस 144 पीएस टॉर्क 215 एनएम 215 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 275 किलोमीटर 489 किलोमीटर सी75 रेंज (सर्टिफाइड) 210 किलोमीटर - 230 किलोमीटर 350 किलोमीटर - 375 किलोमीटर

बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर आसानी से इंटरसिटी यात्राएं कर सकता है। मिडियम रेंज वेरिएंट 50 किलोवाट डीसी चार्जर से 56 मिनट में 10-80% चार्ज होता है, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 60 किलोवाट चार्जर से सिर्फ 40 मिनट में 10-80% चार्ज होता है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर यह आपकी पहली ईवी है या आप पेट्रोल/डीजल से स्विच कर रहे हैं, तो टाटा पंच ईवी और नेक्सन ईवी सबसे समझदारी भरे ऑप्शन हैं। दोनों में अच्छी जगह, प्रीमियम फीचर्स और दमदार पैकेज मिलता है। पंच ईवी की 40 केडब्ल्यूएच बैटरी की सर्टिफाइड रेंज 335–355 किलोमीटर और नेक्सन ईवी की 45 केडब्ल्यूएच की 350–375 किलोमीटर है, जो इंटरसिटी सफर के लिए भी काफी है।

पैसे बचाने हैं और कुछ फीचर्स छोड़ने को तैयार हैं? तो सिट्रोएन ईसी3 एक्स (12.09 लाख, एक्स-शोरूम से शुरू) ठीक विकल्प है। इसकी लेदरेट सीट केबिन को प्रीमियम फील देती हैं।

सिर्फ शहर में चलाने के लिए दूसरी या तीसरी कार चाहिए? तो टाटा टियागो ईवी या एमजी कॉमेट ईवी देखिए। दोनों अपनी कीमत पर अच्छा पैकेज हैं और रोज या साप्ताहिक जरूरतों के लिए पर्याप्त रेंज देती हैं। ध्यान रहे, कॉमेट ईवी में डीसी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती।

तो इस दिवाली आप कौनसी इलेक्ट्रिक कार घर ला रहे हैं? हमें कमेंट में बताइए।