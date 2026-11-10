डेंजा डी9 भारत में हुई स्पॉट, क्या यह टोयोटा वेलफायर को टक्कर दे पाएगी?

बीवाईडी अपनी लग्जरी डिवीजन डेंजा को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है, और लॉन्च से ठीक पहले इसकी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी डेंजा डी9 को भारत में बिना किसी कैमोफ्लाज के देखा गया है। यह कार एक ट्रेलर से उतरते हुए स्पॉट हुई है, जिससे इसके भारतीय मॉडल की डिज़ाइन की जानकारी सामने आ गई है।

डेंजा कौन है?

जैसे लेक्सस टोयोटा का लग्ज़री ब्रांड है, वैसे ही डेंजा बीवाईडी का प्रीमियम डिवीज़न है। दोनों ब्रांड टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म साझा करते हैं, लेकिन डेंजा को ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, बेहतर मटीरियल्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अलग पहचान दी गई है। इसका मकसद उन ग्राहकों को टारगेट करना है जो एक लग्ज़री कार का अनुभव चाहते हैं।

बीवाईडी भारत में 2007 से मौजूद है, लेकिन कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपना सफर 2021 में शुरू किया था। अब तक बीवाईडी भारत में एटो 3, सील, सिलायन 7 और ईमैक्स 7 जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर चुकी है। डेंजा ब्रांड के लॉन्च होने के साथ बीवाईडी अब भारतीय बाज़ार के प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसका मुकाबला मर्सिडीज-बेंज, लेक्सस, ऑडी, बीएमडब्लू और वॉल्वो जैसे जर्मन और जापानी लग्ज़री ब्रांड्स से रहेगा।

डेंजा डी9 से जुड़ी जानकारी

डेंजा डी9 एक फुल-साइज लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी कार है। भारत में इसका सीधा मुकाबला एमजी एम9 और टोयोटा वेलफायर से रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डी9 कई सारे इंजन विकल्पों के साथ आती है, लेकिन यहां कंपनी कौनसी पावरट्रेन देगी इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि डेंजा डी9 को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जा सकता है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी।

इसका डिज़ाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है। डी9 का डिज़ाइन काफी आकर्षक और दमदार है। आगे की तरफ इसमें एक बड़ी फॉक्स ग्रिल दी गई है, जिसके चारों ओर चौड़े सिल्वर सराउंड्स हैं। यह इसे एक बोल्ड लुक देता है। असली एयरफ्लो के लिए बंपर के निचले हिस्से में एक छोटी ग्रिल दी गई है, जो बैटरी और मोटर को ठंडा रखने में मदद करती है।

साइड से देखने पर इसका प्रोफाइल एमपीवी जैसा दिखता है। ऐसा डिज़ाइन केबिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हेडरूम और स्पेस देने के लिए किया गया है। इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए स्लाइडिंग डोर्स और एक शार्क-फिन एंटीना दिया गया है।

गाड़ी का रियर हिस्सा भी काफी स्टाइलिश है। इसमें चौड़े, मल्टी-लेयर एलईडी टेललैंप्स हैं जिन्हें एक पतले लाइट बार से जोड़ा गया है। रियर विंडस्क्रीन के ऊपर एक चौड़ा स्टॉप लैंप दिया गया है। नंबर प्लेट हाउसिंग के ठीक ऊपर एक चौड़ा क्रोम इन्सर्ट है जो देखने में मूंछ जैसा लगता है और इसे एक अनोखा लुक देता है।

दिलचस्प बात यह है कि जो यूनिट भारत में देखी गई है, उसके टेलगेट पर 'एडब्लूडी' (ऑल-व्हील-ड्राइव) बैज नहीं था। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद भारत में शुरुआत में केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा।

यहां देखें इसके बैटरी स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी 103.6 केडब्लूएच पावर 313 पीएस (एफडब्लूडी) / 374 पीएस (एडब्लूडी) टॉर्क 360 एनएम (एफडब्लूडी) / 470 एनएम (एडब्लूडी) रेंज 580 किमी (एफडब्लूडी) / 600 किमी (एडब्लूडी)

*एफडब्लूडी- फ्रंट-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी- ऑल-व्हील ड्राइव

कारदेखो का क्या है कहना…

भारतीय लग्ज़री एमपीवी सेगमेंट में डेंजा डी9 का आना एक बड़ा कदम है। अभी तक इस सेगमेंट में एमजी एम9 ही इकलौती फुली-इलेक्ट्रिक कार थी। बीवाईडी की जानी-मानी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ डी9 को विश्वसनीयता, सेफ्टी और बैटरी मैनेजमेंट के मामले में एक बढ़त मिल सकती है। यह टेक्नोलॉजी अपनी ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जो लग्ज़री कार खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है।

बीवाईडी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक और मजबूत पक्ष ड्राइविंग अनुभव है। ये गाड़ियां किसी "गैजेट" की तरह महसूस नहीं होतीं, बल्कि एक पारंपरिक कार चलाने का एहसास देती हैं। इसलिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि डेंजा डी9 का ड्राइविंग एक्सपीरिएंस टोयोटा वेलफायर के जैसा हो सकता है। यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो एक इलेक्ट्रिक कार पर स्विच तो करना चाहते हैं, लेकिन एक पारंपरिक कार जैसा फील नहीं खोना चाहते। अब देखना यह होगा कि क्या डेंजा ब्रांड के जरिए बीवाईडी भारत के प्रतिस्पर्धी लग्ज़री कार बाज़ार में वह मुकाम हासिल कर पाती है, जिसकी वह लंबे समय से कोशिश कर रही है।

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