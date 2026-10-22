नई टोयोटा फॉर्च्यूनर जल्द भारत में लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

published on अक्टूबर 22, 2026 16:08 ist

last updated on Oct 22, 2026 16:07 IST

published on Oct 22, 2026 16:08 IST

दूसरी जनरेशन की टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत के कार बाजार में लगभग एक दशक से मौजूद है, और यह आज भी फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट में राज करती है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि यह अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों की कुल बिक्री से भी दोगुनी से ज्यादा बिकती है। लेकिन अब, रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा इस एसयूवी को तीसरी पीढ़ी के बड़े अपडेट के साथ लाने की तैयारी कर रही है, जिसे दिसंबर 2026 में ग्लोबली पेश किया जा सकता है। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर को कई बार कवर से ढके हुए टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और उम्मीद है कि यह डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के मामले में एक बड़ा अपग्रेड होगी।

2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर का अनवील और भारत लॉन्च

दुनिया भर की कई ऑटोमोटिव रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा नई पीढ़ी की फॉर्च्यूनर को 1 दिसंबर 2026 को दक्षिण अफ्रीका में पेश करने की योजना बना रही है। यह ग्लोबल डेब्यू होगा, जिसके बाद इसे अन्य बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। इस टाइमलाइन को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि नई फॉर्च्यूनर 2027 की दूसरी छमाही तक भारत में पहुंच जाएगी। टोयोटा के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है, और फॉर्च्यूनर की यहां जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इसलिए कंपनी इसे भारत लाने में ज्यादा देर नहीं करेगी।

*एआई जनरेटेड तस्वीर

नई 2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या कुछ होगा नया?

स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसका ओवरऑल डिजाइन मिनिमलिस्टिक होगा।

फ्रंट प्रोफाइल:

सामने की तरफ एक बॉक्सी फेश मिलेगा, जो इसे एक दमदार लुक देगा।

नई स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स के साथ ऊपर की तरफ डीआरएल दिए जाएंगे।

एक बड़ी 'हनीकॉम्ब' मेश ग्रिल होगी, जिस पर रेट्रो-थीम वाला 'टोयोटा' लोगो लगा होगा।

बंपर काफी चंकी होगा और इसमें सिल्वर स्किड प्लेट के साथ किनारों पर एयर वेंट्स मिलेंगे।

साइड प्रोफाइल:

साइड से देखने पर, इसका ए-पिलर ज्यादा सीधा होगा, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और बढ़ाएगा। नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, नए ओआरवीएम और रूफ रेल्स इसके लुक को पूरा करेंगे।

रियर प्रोफाइल

पीछे की तरफ, एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप मिलने की उम्मीद है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। टेलगेट की प्रोफाइल को ज्यादा फ्लैट रखा गया है और बंपर को भी ज्यादा स्क्वेयर-ऑफ डिजाइन दिया गया है, जिससे यह मौजूदा मॉडल की तरह बहुत चंकी नहीं लगेगा।

अंदर की तरफ, नई फॉर्च्यूनर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई हाइलक्स से प्रेरणा लेते हुए, इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा, पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिलने की पूरी संभावना है।

*संदर्भ के लिए मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर की फोटो का इस्तेमाल

सेफ्टी के मामले में भी नई फॉर्च्यूनर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलने की संभावना है। इसके अलावा कई एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

उम्मीद है कि टोयोटा नई पीढ़ी की फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूदा 2.8-लीटर डीजल इंजन को बरकरार रखेगी, लेकिन इसे एक माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप के साथ पेश किया जाएगा। पेट्रोल इंजन के शौकीनों के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन से बदला जा सकता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स शामिल होंगे। साथ ही, इसकी ऑफ-रोड क्षमता को बनाए रखने के लिए, फोर-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ लो-रेंज ट्रांसफर केस भी दिया जाएगा।

मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर के इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2.8-लीटर डीजल 2.8-लीटर डीजल + माइल्ड-हाइब्रिड पावर 166 पीएस 204 पीएस 204 पीएस टॉर्कq 245 एनएम 420 एनएम (MT)/ 500 एनएम (AT) 500 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

संभावित कीमत और मुकाबला

नई फॉर्च्यूनर में इतने सारे अपग्रेड्स के बाद इसकी कीमत में बढ़ोतरी होना तय है। उम्मीद है कि नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत लगभग 40 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका सीधा एमजी मैजेस्टर से होगा। इसके अलावा इसकी टक्कर स्कोडा कोडिएक, फॉक्सवैगन टेरॉन और किआ सोरेंटो से भी रहेगी।

*एआई जनरेटेड तस्वीर

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी जबरदस्त लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग के बावजूद अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है, खासकर जब बात फीचर्स और इंटीरियर डिजाइन की हो। नई पीढ़ी का मॉडल इस एसयूवी में एक नई जान फूंकेगा, जिसमें लगभग हर पहलू पर सुधार देखने को मिलेंगे। मॉडर्न डिजाइन, हाइब्रिड पावरट्रेन और एडीएएस जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ, यह न केवल अपने मौजूदा दबदबे को बनाए रखेगी, बल्कि मुकाबले में मौजूद कारों को भी कड़ी टक्कर दे पाएगी। साथ ही, यह अपनी मजबूत छवि, विश्वसनीयता और दमदार रोड प्रेजेंस को भी बरकरार रखेगी, जो हमेशा से इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। हम इसके ऑफिशियल अनवील का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि टोयोटा इसे जल्द ही भारतीय बाजार में लाएगी।