2026 मारुति बलेनो अल्फा vs अल्फा (ओ): प्रीमियम हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

last updated on Sep 19, 2026 11:15 IST

2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट एक शार्प डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और नए इंजन के साथ आई है। अगर आप मारुति बलेनो कार पर 9 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो टॉप अल्फा और अल्फा (ओ) वेरिएंट्स के बीच का अंतर समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोनों वेरिएंट्स के बीच सिर्फ 40,000 का अंतर है और ये फीचर्स के मामले में लगभग एक जैसे ही हैं। फिर भी, वह अतिरिक्त अमाउंट आपको कुछ ऐसा देता है जो अल्फा में नहीं मिलता। तो, क्या अल्फा (ओ) के लिए अपना बजट बढ़ाना सही है, या अल्फा एक ज्यादा स्मार्ट चॉइस है? आइए जानते हैं।

कीमत

सबसे पहले बात करते हैं कीमत की जो किसी भी कार खरीदने के फैसले में सबसे अहम होती है।

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी एएमटी अल्फा 9.10 लाख रुपये 9.60 लाख रुपये अल्फा (ओ) 9.50 लाख रुपये 9.99 लाख रुपये

अल्फा (ओ) की कीमत मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अल्फा से ठीक 40,000 रुपये ज्यादा है। यह देखते हुए कि दोनों वेरिएंट्स एक जैसा एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर और ज्यादातर फीचर्स शेयर करते हैं, यह अतिरिक्त राशि मुख्य रूप से टॉप वेरिएंट के साथ ऑफर की जाने वाली एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए है।

यहां देखिए 2026 मारुति बलेनो के के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं।

एक्सटीरियर

बाहर से देखने पर अल्फा (ओ) और अल्फा में कोई अंतर ढूंढना लगभग नामुमकिन है। दोनों ही वेरिएंट्स में एक जैसा डिजाइन और फीचर मिलते हैं। आगे इनमें बड़ी थ्री-स्लैट ग्रिल, थ्री-पीस एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, और नए बंपर में इंटीग्रेटेड रेक्टेंगुलर एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। हालांकि, एक बहुत छोटा सा फर्क है जो सिर्फ़ बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। अल्फा (ओ) में लेवल 2 एडीएएस सिस्टम के लिए एक रडार सेंसर मिलता है। यह सेंसर ग्रिल के अंदर लगा है, जबकि अल्फा में यह सेंसर नहीं मिलता। इसके अलावा, दोनों कारों में कोई विजुअल अंतर नहीं है।

दोनों वेरिएंट्स 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, क्रोम-फिनिश्ड डोर हैंडल्स, एक क्रोम विंडो बेल्टलाइन, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर वाले ओआरवीएम, फ्रंट फेंडर पर क्रोम इंसर्ट, और एक शार्क-फिन एंटीना के साथ आते हैं।

पीछे का डिजाइन भी बिल्कुल एक जैसा है, दोनों वेरिएंट्स में टेलगेट तक फैले पीछे का-शेप्ड एलईडी टेल लैंप्स, रियर विंडशील्ड के नीचे एक क्रोम स्ट्रिप, और टेलगेट पर बलेनो बैज दिया गया है।

कलर ऑप्शन

अल्फा और अल्फा (ओ) दोनों ही वेरिएंट्स सात आकर्षक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध हैं। इनमें आर्कटिक व्हाइट, ग्रैंडियर ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर, नेक्सा ब्लू, ऑपुलेंट रेड, ब्लूइश ब्लैक, और एनिग्मैटिक टील शामिल हैं। इसलिए, आप कोई भी वेरिएंट चुनें, आपको अपनी पसंद का कलर जरूर मिल जाएगा।

यहां देखिए मारुति बलेनो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन।

इंटीरियर

केबिन का एक्सपीरियंस भी दोनों वेरिएंट्स के बीच काफी हद तक एक जैसा ही है। दोनों में एक ही डार्क ग्रे, ब्लैक, और ब्लू थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देता है। सीटों पर ब्लैक-एंड-ब्लू लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है और डैशबोर्ड का डिजाइन भी लेयर्ड है। डैशबोर्ड में एक सिल्वर एक्सेंट पैनल, एक फ्री-फ्लोटिंग 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक कलर्ड एमआईडी (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) मिलता है। दोनों वेरिएंट्स में सिल्वर इंसर्ट्स के साथ एक लेदर-रैप्ड थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स भी मिलते हैं।

प्रैक्टिकैलिटी के लिए दोनों वेरिएंट्स में आगे और पीछे के पैसेंजर के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और आगे कप होल्डर्स दिए गए हैं। केबिन का लेआउट काफी स्पेशियस है, जो बलेनो को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। इसलिए, केबिन के अंदर अल्फा और अल्फा (ओ) के बीच अंतर बताना बहुत मुश्किल है।

यहां तस्वीरों के जरिए जानिए बलेनो अल्फा (ओ) वेरिएंट के बारे में विस्तार से।

फीचर्स

मारुति बलेनो अल्फा पहले से ही एक बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड वेरिएंट है। इसमें वे सभी फीचर्स मिलते हैं जिनकी आप एक टॉप-एंड हैचबैक से उम्मीद करते हैं।

वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (सुजुकी कनेक्ट)

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

एचयूडी वेंटिलेटेड सीट

6-स्पीकर क्लैरियन साउंड सिस्टम

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे)

मारुति बलेनो अल्फा (ओ) वेरिएंट में भी ठीक यही फीचर लिस्ट मिलती है। इसका मतलब है कि केबिन के अंदर मिलने वाले आराम, सुविधा या एंटरटेनमेंट फीचर्स के मामले में दोनों वेरिएंट्स के बीच कोई भी अंतर नहीं है। 40,000 रुपये ज्यादा देने पर आपको कोई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर नहीं मिलेगा।

सेफ्टी

यहीं पर मारुति बलेनो अल्फा (ओ) को बलेनो अल्फा से बढ़त मिलती है। दोनों में छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। हालांकि, अल्फा (ओ) वेरिएंट में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) भी मिलता है, जो अल्फा में नहीं है। इस सिस्टम में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं:

अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल: यह हाईवे पर आगे चल रही गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता है।

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग: यह सामने किसी गाड़ी या पैदल चलने वाले के आने पर टक्कर से बचने के लिए अपने आप ब्रेक लगाता है।

लेन कीप असिस्ट: यह कार को अपनी लेन में बनाए रखने में मदद करता है।

लेन डिपार्चर वॉर्निंग: बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलने पर यह ड्राइवर को अलर्ट करता है।

फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग: यह सामने टक्कर की संभावना होने पर ड्राइवर को चेतावनी देता है।

ऑटोमैटिक हाई-बीम असिस्ट: यह रात में सामने से आ रही ट्रैफिक के हिसाब से हेडलैंप की बीम को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है।

इसके अलावा, अल्फा (ओ) में 360-डिग्री कैमरा सेटअप के तौर पर एक ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर भी मिलता है। भारत एनकैप ने प्री-फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी बलेनो का क्रैश टेस्ट किया था। इसके 2-एयरबैग और 6-एयरबैग दोनों वेरिएंट्स को वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए 3 स्टार मिले थे।

इंजन

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों वेरिएंट्स में कोई अंतर नहीं है। अल्फा और अल्फा (ओ) दोनों को 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। इन दोनों टॉप वेरिएंट्स में सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता। इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी सर्टिफाइड माइलेज 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर(एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

चूंकि पावरट्रेन ऑप्शंस एक जैसे हैं, इसलिए अल्फा और अल्फा (ओ) के बीच परफॉर्मेंस या माइलेज में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स शहर और हाईवे पर एक स्मूथ और एफिशिएंट ड्राइव ऑफर करते हैं। इसलिए, दोनों के बीच चुनाव लगभग पूरी तरह से सेफ्टी फीचर पर आकर टिक जाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

अब सवाल यह है कि आपको मारुति बलेनो कार का कौनसा वेरिएंट खरीदना चाहिए? फैसला काफी सीधा है। मारुति बलेनो अल्फा पहले से ही एक शानदार और वेल-इक्विप्ड वेरिएंट है। इसमें वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जो आप टॉप बलेनो से उम्मीद करेंगे, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एक 9-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और एक 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो एक फीचर-लोडेड और प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं। हालांकि, अल्फा (ओ) में लेवल 2 एडीएएस है जो अल्फा में नहीं है। अतिरिक्त 40,000 रुपये में, आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं जो ड्राइविंग को, खासकर हाईवे पर, बहुत ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। तो, फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है।

अगर आप अल्फा की पहले से ही लंबी फीचर लिस्ट से खुश हैं और आपको खासतौर पर एडीएएस की जरूरत महसूस नहीं होती, तो रेगुलर अल्फा वेरिएंट बेहतर विकल्प है। लेकिन, अगर आप सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं जो आपको और आपके परिवार को सड़क पर अतिरिक्त सुरक्षा दे, तो अल्फा (ओ) के लिए 40,000 रुपये का प्रीमियम देना पूरी तरह से जायज है।