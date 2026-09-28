हुंडई एचई1आई टेस्टिंग के दौरान दिखी: नई हुंडई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ मिलेगा खास, जानिए यह

हुंडई ने इस महीने की शुरुआत में भारत के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लाने की अपनी योजना की पुष्टि की थी, और अब इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कोडनेम हुंडई एचई1आई वाली यह कार कंपनी के नए डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यहां वह सब कुछ है जो अब तक सामने आई तस्वीरों और जानकारी से पता चलता है।

हुंडई एचई1आई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार टेस्टिंग में स्पॉट: क्या दिखा?

हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई हुंडई एचई1आई पूरी तरह से कवर से ढकी हुई थी, लेकिन इसका ओवरऑल बॉक्सी सिल्हूट साफ नजर आ रहा है। इसका ऊंचा स्टांस और सीधा साइड प्रोफाइल इशारा करता है कि इसके केबिन में काफी अच्छा स्पेस और हेडरूम मिल सकता है, जो भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यह डिजाइन लैंग्वेज हुंडई की ग्लोबल ईवी इंस्टर से काफी मिलती-जुलती है, जो एक अनोखे और मॉडर्न लुक के लिए जानी जाती है।

कवर से ढके होने के बावजूद, कुछ डिजाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। इसमें शार्क-फिन एंटीना, ऊंची रूफ रेल्स और बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए क्विर्की स्टाइल वाले व्हील कवर लगे हैं। गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल काफी आकर्षक है, जिसमें एक उभरी हुई बल्बनुमा नोज और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप है। ऊपर की तरफ पतले एलईडी डीआरएल हैं, जबकि मेन डुअल-पॉड एलईडी हेडलैंप यूनिट बम्पर में नीचे की ओर लगाई गई है। यह डिजाइन नई हुंडई कार जैसे वेन्यू फेसलिफ्ट और नई वरना की याद दिलाता है। टेस्ट मॉडल में सनरूफ की मौजूदगी भी कन्फर्म हुई है, जो इसके टॉप वेरिएंट्स का हिस्सा हो सकता है।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई अपनी कारों को फीचर्स से भरपूर रखने के लिए जानी जाती है, और Hyundai HE1i से भी यही उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर फीचर लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सेगमेंट के ट्रेंड्स और हुंडई की रणनीति को देखते हुए इसमें कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक इंटीग्रेटेड डुअल-स्क्रीन सेटअप होगा, जैसा कि आजकल नई हुंडई कारों में देखा जा रहा है।

कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, इसमें आगे और पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा, केबिन में कई वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलने की भी पूरी संभावना है। सेफ्टी की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल में एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का सेंसर देखा गया है। इसके अलावा, कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और अन्य एक्टिव सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं।

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय बैटरी और रेंज सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, और हुंडई इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि एचई1आई को दो अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा। यह रणनीति ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार चुनने की आजादी देगी, ठीक वैसे ही जैसे टाटा नेक्सॉन ईवी में देखने को मिलता है।

सबसे खास बात यह है कि हुंडई ने 500 किलोमीटर से ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज का वादा किया है। अगर यह आंकड़ा असल दुनिया में 400-450 किलोमीटर की रेंज भी देता है, तो यह इसे अपने सेगमेंट में सबसे दमदार दावेदारों में से एक बना देगा। इसके अलावा, यह ईवी डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगी, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान चार्जिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। हुंडई इस कार को भारी मात्रा में लोकलाइज करने पर भी काम कर रही है, इससे कार की कीमत को आक्रामक रखने में मदद मिलेगी।

लॉन्च टाइमलाइन, संभावित कीमत और मुकाबला

हुंडई एचई1आई (Hyundai HE1i) को भारतीय बाजार में 2026 के अंत तक लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में क्रेटा इलेक्ट्रिक के नीचे पोजिशन किया जाएगा। उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 15 लाख रुपये तक जाएगी।

लॉन्च होने पर, हुंडई एचई1आई का सीधा मुकाबला भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार टाटा नेक्सन ईवी से होगा। इसके अलावा, बाजार में इसके अन्य प्रतिद्वंद्वी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, किआ सिरोस ईवी और एमजी विंडसर ईवी होंगे।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई के भारत के लिए कुछ बड़े प्लान हैं, और यह नई एसयूवी इस स्ट्रैटेजी के तहत पेश की जाने वाली पहली ईवी होगी। यह कार कंपनी के अल्टरनेटिव फ्यूल लाइनअप के लिए भी जरूरी होगी, और लंबी दूरी के बैटरी पैक, बहुत सारे फीचर्स और हुंडई ब्रांड के साथ, हमें लगता है कि यह काफी पॉपुलर हो सकती है। हालांकि, इसकी कीमत, इंटीरियर और फीचर लिस्ट जैसी कई डिटेल्स अभी भी सामने नहीं आई हैं, इसलिए जैसे ही और डिटेल्स सामने आएंगी, हम आपको अपडेट करेंगे।

क्या आप इस नई हुंडई इलेक्ट्रिक कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!