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    2026 महिंद्रा थार ओजी ऑफ-रोड रिव्यू: यह नामुमकिन को कैसे पूरा करती है?

    थार ओजी में ज्यादा ऑफ-रोड हार्डवेयर है और यह रोजाना ड्राइविंग के लिए एक बेहतर एसयूवी कार बन गई है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 28, 2026 17:38 ist
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    published onSep 28, 2026 17:38 IST
    last updated onSep 28, 2026 17:38 IST
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    Thar OG off-roading review

    महिंद्रा ने हाल ही में 2026 थार ओजी को लॉन्च किया है, जिसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़े चेसिस और सस्पेंशन अपग्रेड्स दिए गए हैं। 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर, यह एसयूवी कार अब उन ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी और मजबूत हार्डवेयर के साथ आती है जो अपनी थार गाड़ी को शहर की सड़कों से कहीं आगे, मुश्किल रास्तों पर ले जाना चाहते हैं। यह अपडेटेड थार ओजी न सिर्फ अपनी ऑफ-रोड क्षमताओं को एक नए लेवल पर ले जाती है, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग को भी पहले से ज्यादा आरामदायक बनाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के साथ 2026 महिंद्रा थार ओजी ऑफ-रोडिंग में कैसे 'नामुमकिन' को एक्सप्लोर करने की क्षमता रखती है।

    एम-ग्लाइड प्लेटफॉर्म

    Thar OG off-roading review

    नई थार ओजी का सबसे बड़ा अपग्रेड इसका एम-ग्लाइड प्लेटफॉर्म है, जिसे थार रॉक्स से लिया गया है। यह एक बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस है, लेकिन इसे पहले से कहीं ज्यादा सख़्त बनाया गया है। ऑफ-रोडिंग में चेसिस की स्टिफनेस बहुत मायने रखती है क्योंकि यह गाड़ी को बेहतर कंट्रोल और स्टेबिलिटी देती है। एक मजबूत प्लेटफॉर्म सस्पेंशन को अपना काम बेहतर ढंग से करने देता है, जिससे ऑन-रोड और ऑफ-रोड, दोनों ही स्थितियों में परफॉर्मेंस में जमीन-आसमान का फर्क आता है। थार रॉक्स अपने बेहतरीन ऑन-रोड मैनर्स और जबरदस्त ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती थी, और वही खूबी अब नई थार ओजी में भी देखने को मिलते हैं। इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से थार ओजी की राइड क्वालिटी में एक बड़ा बदलाव आया है।

    ऑफ-रोडिंग क्षमता

    महिंद्रा थार की पहचान हमेशा से एक दमदार ऑफ रोडिंग कार के रूप में रही है। नई थार ओजी इस विरासत को और भी आगे बढ़ाती है। इसके कोर में अभी भी वही रगेडनेस है, लेकिन अब इसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का साथ मिला है।

    ग्राउंड क्लीयरेंस

    232 मिलीमीटर

    अप्रोच एंगल

    40 डिग्री

    ब्रेकओवर एंगल

    26.4 डिग्री

    डिपार्चर एंगल

    36 डिग्री

    Thar OG off-roading review

    असल दुनिया में, जब हम हार्ड-कोर ऑफ-रोडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर मामूली सुधार हैं, क्योंकि इसने अपने पिछले वर्जन में पहले ही एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। ये एंगल और क्लीयरेंस नंबर नए सस्पेंशन हार्डवेयर और चेसिस अपग्रेड के साथ अच्छे से काम करते हैं।

    पेंटालिंक सस्पेंशन

    Thar OG off-roading review

    पुरानी थार ऑफ-रोडिंग में तो बेहतरीन थी, लेकिन खराब सड़कों पर इसकी राइड क्वालिटी आरामदायक नहीं थी। बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस होने के कारण सड़क के गड्ढों का असर केबिन में ज्यादा महसूस होता था। स्लो-स्पीड राइड और हाईवे स्टेबिलिटी इसके सबसे मजबूत पक्ष नहीं थे। लेकिन अब, पेंटालिंक सस्पेंशन के साथ यह कहानी पूरी तरह बदल गई है। इस सस्पेंशन सेटअप में वाट्स लिंक और डाविंची डैम्पर्स का इस्तेमाल किया गया है, वही टेक्नोलॉजी जो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में दी गई है। एक्सयूवी 7एक्सओ को इसकी शानदार सिटी राइड और हाईवे स्टेबिलिटी के लिए काफी सराहा जाता है। वाट्स लिंक रियर एक्सल को लैटरल मूवमेंट से रोकता है, जिससे गाड़ी कोनों पर और खराब रास्तों पर ज्यादा स्टेबल रहती है। डाविंची डैम्पर्स सड़क की खामियों को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। नतीजतन, थार ओजी की राइड क्वालिटी अब काफी बेहतर हो गई है।

    इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ईएलडी)

    Thar OG off-roading review

    नई थार ओजी में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ईएलडी) दिया गया है। जब गाड़ी किसी ऐसी जगह फंस जाती है जहां एक पहिया हवा में हो या कीचड़ में फिसल रहा हो, तो सामान्य डिफरेंशियल सारी पावर उसी फिसलने वाले पहिये को भेज देता है। ईएलडी इस समस्या को हल करता है। एक बटन दबाते ही यह रियर एक्सल के दोनों पहियों को एक साथ लॉक कर देता है, जिससे इंजन की पावर दोनों पहियों तक बराबर पहुंचती है, चाहे ट्रैक्शन कितना भी कम क्यों न हो। यह पुराने मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल (एमएलडी) से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी है। ईएलडी पहिये के फिसलते ही तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, जबकि एमएलडी को रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगता था। यह छोटा सा अंतर मुश्किल हालात से निकलने में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है।

    ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल (बीएलडी)

    Thar OG off-roading review

    जहां रियर एक्सल पर ईएलडी दिया गया है, वहीं थार ओजी के फ्रंट एक्सल पर ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल (बीएलडी) दिया गया है। यह एक स्मार्ट, सेंसर-आधारित ब्रेकिंग सिस्टम है जो एबीएस और व्हील स्पीड सेंसर का उपयोग करता है। जब आगे का कोई एक पहिया जरूरत से ज्यादा तेजी से घूमने लगता है (यानी ट्रैक्शन खो देता है), तो बीएलडी सिस्टम उस पहिये पर धीरे-धीरे ब्रेक लगाता है। ऐसा करने से, ओपन डिफरेंशियल ऑटोमैटिक रूप से ज्यादा पावर उस पहिये को भेजता है जिसके पास ट्रैक्शन होता है। यह असल में एक एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, जो बिना किसी मैकेनिकल लॉकर के लॉकिंग डिफरेंशियल जैसा प्रभाव पैदा करता है। यह फ्रंट एक्सल पर ट्रैक्शन बनाए रखने में बहुत मदद करता है।

    4x4 (फोर-व्हील-ड्राइव)

    Thar OG off-roading review

    एक असली ऑफ-रोड एसयूवी की सबसे खास खूबियों में से एक है 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव सिलेक्टर। हाथ से चुना जा सकने वाला लीवर गियर लीवर के बगल में होता है और इसमें 2एच (टू-व्हील ड्राइव हाई) होता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर कैज़ुअल ड्राइविंग के लिए किया जाना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा ट्रैक्शन के लिए 4एच (फोर-व्हील ड्राइव हाई) होता है, लेकिन इसे रेगुलर गियर में शहर और हाईवे की स्पीड पर भी चलाया जा सकता है।

    उसके नीचे, हमें ट्रांसफर केस के लिए न्यूट्रल पोज़िशन मिलती है, जो गाड़ी के किसी भी गियर में होने पर भी, पहियों को पावर पूरी तरह से डिसएंगेज कर देता है। फिर, हमें 4एल (फोर-व्हील ड्राइव लो) मिलता है, जो बहुत कम ट्रैक्शन और मुश्किल इलाकों में कम स्पीड वाली ऑफ-रोडिंग के लिए है। यह गियर रेश्यो को कम करने में मदद करता है और मुश्किल इलाकों से आसानी से निकलने के लिए गियरबॉक्स के टॉर्क को कई गुना बढ़ाने में मदद करता है।

    टेरेन मोड्स

    Thar OG off-roading review

    नई थार ओजी में अब प्री-सेट टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे और भी यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं। ये मोड्स थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और दूसरे सिस्टम को जमीन की सतह के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा, दो और महत्वपूर्ण फीचर्स हैं: हिल-होल्ड कंट्रोल और हिल-डिसेंट कंट्रोल। एचएचसी गाड़ी को खड़ी चढ़ाई पर पीछे लुढ़कने से रोकता है, जिससे ड्राइवर को क्लच और एक्सीलरेटर मैनेज करने में आसानी होती है। वहीं, एचडीसी खड़ी ढलान पर गाड़ी की स्पीड को अपने आप कंट्रोल करता है, जिससे ड्राइवर को सिर्फ स्टीयरिंग पर ध्यान देना होता है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Thar OG off-roading review

    थार ओजी हमेशा से उन लोगों के लिए रही है जो सड़कों से अलग अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। इस नए अपडेट के साथ, महिंद्रा ने इसके कोर कैरेक्टर से कोई समझौता किए बिना इसे और भी ज्यादा काबिल बना दिया है। नया एम-ग्लाइड प्लेटफॉर्म और पेंटालिंक सस्पेंशन न सिर्फ इसकी ऑफ-रोड क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि इसे रोजमर्रा की सड़कों पर ज्यादा आरामदायक और स्थिर भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और टेरेन मोड्स जैसे फीचर्स इसे मॉडर्न और पहले से कहीं ज्यादा सक्षम ऑफ-रोडर बनाते हैं। यह अब भी वह एसयूवी कार नहीं है जिसे कोई पूरी तरह से प्रैक्टिकैलिटी के लिए खरीदेगा, खासकर इसके थ्री-डोर लेआउट को देखते हुए। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता बेजोड़ ऑफ-रोड क्षमता, एक कॉम्पैक्ट साइज और थार चलाने का असली रोमांच है, तो 2026 थार ओजी एक बेहद आकर्षक पैकेज है। यह उन ड्राइविंग के शौकीनों के लिए है जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो वीकेंड पर एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार हो और हफ्ते के दिनों में शहर की सड़कों पर भी आसानी से चलाई जा सके। क्या आप नई 2026 थार ओजी को अपने अगले ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

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    सोनू
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