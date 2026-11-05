2026 होंडा एलिवेट Vs स्कोडा कुशाक: कौनसी एसयूवी कार खरीदें और क्यों?

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published on नवंबर 05, 2026 13:09 ist

Nov 05, 2026 13:09 IST

last updated on Nov 05, 2026 13:09 IST

Nov 05, 2026 13:09 IST

published on Nov 05, 2026 13:09 IST

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होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक, दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की दो मजबूत दावेदार हैं और दोनों को ही हाल ही में अपना पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। जहां एक तरफ होंडा एलिवेट अपनी विश्वसनीयता, स्पेस और आरामदायक अनुभव के लिए जानी जाती है, वहीं स्कोडा कुशाक को सेगमेंट की सबसे फन-टू-ड्राइव गाड़ियों में से एक माना जाता है। दोनों ही एसयूवी कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं और इनकी कीमत भी लगभग एक जैसी है, जो फीचर-लोडेड, आरामदायक और प्रैक्टिकल मिड-साइज एसयूवी की तलाश कर रहे ग्राहकों को सीधे तौर पर आकर्षित करती है। लेकिन डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और ओवरऑल वैल्यू के मामले में ये दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनने को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो यह कंपेरिजन आपके लिए है।

कीमत

मॉडल होंडा एलिवेट स्कोडा कुशाक कीमत (एक्स-शोरूम) 11.80 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये 10.69 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये

स्कोडा कुशाक का एंट्री-लेवल वेरिएंट होंडा एलिवेट से सस्ता है, जो इसे बजट-कॉन्शियस ग्राहकों के लिए एक आकर्षक शुरुआती ऑप्शन बनाता है। कुशाक की कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती हैं, जबकि एलिवेट का बेस वेरिएंट 11.80 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) से शुरू होता है। हालांकि, जैसे-जैसे आप वेरिएंट्स में ऊपर जाते हैं, यह कहानी बदल जाती है। होंडा एलिवेट का टॉप पेट्रोल सीवीटी वेरिएंट 18.50 लाख रुपये पर खत्म हो जाता है, जबकि स्कोडा कुशाक का 1.5-लीटर इंजन और डीएसजी गियरबॉक्स वाला टॉप वेरिएंट 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका बजट सीमित है और आप बेस मॉडल लेना चाहते हैं तो कुशाक बेहतर विकल्प है, लेकिन टॉप वेरिएंट में एलिवेट थोड़ी ज्यादा किफायती साबित हो सकती है।

साइज

पैरामीटर होंडा एलिवेट स्कोडा कुशाक अंतर लंबाई 4312 मिलीमीटर 4229 मिलीमीटर (+83 मिलीमीटर) चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1760 मिलीमीटर (+30 मिलीमीटर) ऊंचाई 1650 मिलीमीटर 1612 मिलीमीटर (+38 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2650 मिलीमीटर 2651 मिलीमीटर (-1 मिलीमीटर) बूट स्पेस 458 लीटर 385 लीटर (+73 लीटर)

साइज और स्पेस के मामले में होंडा एलिवेट का पलड़ा भारी है। यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लगभग हर मामले में स्कोडा कुशाक से बड़ी है। हालांकि दोनों गाड़ियों का व्हीलबेस लगभग बराबर है (कुशाक का सिर्फ 1 मिलीमीटर ज्यादा)। प्रैक्टिकैलिटी के मामले में भी एलिवेट आगे है।

इसमें 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कुशाक के बूट से 73 लीटर ज्यादा है। यह बड़ा अंतर तब बहुत काम आता है जब आपको वीकेंड ट्रिप्स के लिए बड़े सूटकेस या ज्यादा सामान रखना हो।

कलर ऑप्शन

होंडा एलिवेट स्कोडा कुशाक प्लेटिनम व्हाइट पर्ल कैंडी व्हाइट लूनर सिल्वर मेटैलिक ब्रिलियंट सिल्वर मीटियोराइड ग्रे मेटैलिक स्टील ग्रे रेडिएंट रेड मेटैलिक चेरी रेड ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल लावा ब्लू क्रिस्टल ब्लैक पर्ल डीप ब्लैक नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल शिमला ग्रीन - कार्बन स्टील

एलिवेट और कुशाक, दोनों के टॉप वेरिएंट्स में डुअल-टोन रूफ का ऑप्शन मिलता है, जो कार को एक मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देता है। स्कोडा ने कुशाक के लिए एक स्पेशल 'मोंटे कार्लो एडिशन भी पेश किया है। इस एडिशन में स्पोर्टी ब्लैक स्टाइलिंग एलिमेंट्स और डुअल-टोन रूफ दी गई है जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग और ज्यादा अग्रेसिव बनाती है। इसके जवाब में, होंडा ने एलिवेट का एक ब्लैक एडिशन' लॉन्च किया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें पूरी तरह से ब्लैक एक्सटीरियर कलर और दूसरे ब्लैक-आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, जो इसे एक बेहद दमदार और स्टील्थ लुक देते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर होंडा एलिवेट स्कोडा कुशाक एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल ✅ ✅ फॉग लैंप्स ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ इल्यूमिनेटेड लोगो ❌ ✅ (पीछे 'स्कोडा' बैज) व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स शार्क फिन एंटीना ✅ ✅ इन्फोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ 7-इंच कलर टीएफटी एमआईडी 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8 स्पीकर्स (4 स्पीकर्स + 4 ट्वीटर) 6-स्पीकर स्कोडा ऑडियो सिस्टम पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ केबिन थीम ड्यूअल-टोन आइवरी और ब्लैक ड्यूअल-टोन ब्लैक और बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री ✅ (सफेद) ✅ (बेज) लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ✅ ✅ स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ पीछे वेंटिलेटेड सीट ✅ ❌ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ (8- तरह इलेक्ट्रिक) ✅ (6-तरह इलेक्ट्रिक) को-ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट ✅ (4-तरह इलेक्ट्रिक) ✅ (6-तरह इलेक्ट्रिक) एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ रियर सीट मसाज फंक्शन ❌ ✅ कूल्ड ग्लव बॉक्स ❌ ✅ स्टोरेज के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ (केवल सीवीटी) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) कनेक्टेड कार फीचर्स ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सनरूफ ✅ (सिंगल-पेन) ✅ (पैनोरमिक) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (सिंगल-जोन) ✅ (सिंगल-जोन) पीछे एसी वेंट्स ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर्स ✅ ✅ एम्ब्रिएंट लाइटिंग ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ एयरबैग 6 6 लेवल-2 एडीएएस ✅ ❌ पार्किंग सेंसर्स आगे और पीछे आगे और पीछे पार्किंग कैमरा ✅ (360-डिग्री) ✅ (केवल पीछे) ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ✅ ❌ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ❌ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ (केवल सीवीटी) ✅ (केवल 1.5 टीएसआई) ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ (केवल सीवीटी) ❌ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ऑटो-डिमनिंग आईआरवीएम ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅

फीचर्स के मामले में दोनों ही कारें काफी लोडेड हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम स्पीकर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 6 एयरबैग सहित कई सुविधा और सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

स्कोडा कुशाक में मिलने वाले एक्सक्लूसिव फीचर्स:

पैनोरमिक सनरूफ

फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

रियर सीट मसाज फंक्शन

कूल्ड ग्लव बॉक्स

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

होंडा एलिवेट में मिलने वाले एक्सक्लूसिव फीचर्स:

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

360-डिग्री कैमरा

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)

पीछे वेंटिलेटेड सीट

बेहतर 8-स्पीकर साउंड सिस्टम

कुल मिलाकर, एलिवेट और कुशाक दोनों की अपनी खूबियां और कमियां हैं। एलिवेट में ज्यादा सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, जबकि कुशाक अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती है। कुछ हाई-टेक फीचर्स को छोड़ दें, तो दोनों कारों में एक जैसा फीचर पैकेज मिल सकता है।

पावरट्रेन ऑप्शन

इंजन और परफॉर्मेंस ही वह जगह है जहां इन दोनों एसयूवी कार का कैरेक्टर सबसे ज्यादा अलग होता है। होंडा एलिवेट एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जबकि स्कोडा कुशाक दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प देती है, जो उसे परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाता है।

मॉडल होंडा एलिवेट स्कोडा कुशाक इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 4 3 4 पावर 121 पीएस 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 145 एनएम 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

स्कोडा कुशाक के टर्बो इंजन ड्राइविंग के शौकीन लोगों को टारगेट करते हैं। इसका 1.5-लीटर टर्बो इंजन 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है, जो 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ मिलकर एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव देता है। दूसरी ओर, होंडा एलिवेट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड आई-वीटेक इंजन है, जो दो दशकों से भी ज्यादा समय से भारतीय बाजार में अपनी विश्वसनीयता और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यह इंजन 121 पीएस की पावर देता है। इसका सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर के ट्रैफिक में बेहद स्मूद है, लेकिन तेज एक्सीलरेशन के दौरान इसमें "रबरबैंड इफेक्ट" महसूस होता है।

कारदेखो का क्या है कहना

तो आखिर में कौनसी एसयूवी कार खरीदें? इसका जवाब आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। होंडा एलिवेट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी, आराम और सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। यह साइज में बड़ी है, इसमें ज्यादा केबिन और बूट स्पेस है, और एडीएएस जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। इसका आजमाया हुआ इंजन और सीवीटी गियरबॉक्स एक भरोसेमंद और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है, जो इसे एक परफेक्ट फैमिली एसयूवी बनाता है। वहीं, स्कोडा कुशाक का मुख्य आकर्षण उसकी यूरोपियन इंजीनियरिंग, शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन है। यह उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं और परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते। पैनोरमिक सनरूफ और फुली डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स इसे एक मॉडर्न अपील देते हैं।

संक्षेप में, अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो लंबे समय तक साथ दे, जिसमें परिवार के लिए भरपूर जगह हो और जो लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स से लैस हो, तो होंडा एलिवेट चुनें। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव, टर्बो-पेट्रोल की पावर और स्पोर्टी डिजाइन है, तो स्कोडा कुशाक आपके लिए बेहतर विकल्प साबित होगी।

अन्य विकल्प

अगर आप होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक नहीं लेना चाहते हैं तो इस सेगमेंट में किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन, फॉक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और एमजी एस्टर जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं।