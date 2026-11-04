निसान मैग्नाइट और ग्रेवाइट पर पाएं फ्री सीएनजी किट, देखिए पूरी डिटेल्स

निसान इस दिवाली अपनी मैग्नाइट और ग्रेवाइट एसयूवी कार के चुनिंदा वेरिएंट्स पर एक लिमिटेड-टाइम ऑफर दे रही है, जिसमें ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सीएनजी किट मिल रही है। यह ऑफर 16 नवंबर 2026 तक ही वैलिड है, और चुनिंदा वेरिएंट्स के लिए है।

निसान मैग्नाइट

निसान मैग्नाइट खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए यह एक शानदार मौका हो सकता है। कंपनी अपने 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले चुनिंदा वेरिएंट्स पर 74,999 रुपये की कीमत वाली सीएनजी किट बिल्कुल मुफ़्त दे रही है। यह किट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके साथ 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी भी शामिल है, जो ग्राहकों को एक बड़ी राहत देती है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह ऑफर मैग्नाइट के सभी वेरिएंट्स पर उपलब्ध नहीं है। खासतौर पर, कंपनी ने अपने एंट्री-लेवल विसिया और विसिया प्लस वेरिएंट्स को इस ऑफर से बाहर रखा है। इसके अलावा, जो ग्राहक मैग्नाइट का पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी यह फ्री सीएनजी किट का फायदा नहीं मिलेगा। यह ऑफर केवल मिड और टॉप नॉन-टर्बो वेरिएंट्स पर ही लागू है।

वेरिएंट फ्री सीएनजी किट विसिया ❌ विसिया प्लस ❌ एसेंटा ✅ एन-कनेक्टा ✅ कूरो एडिशन ✅ टेक्ना ✅ टेक्ना प्लस ✅ सभी टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट ❌

मैग्नाइट का 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन पेट्रोल मोड में 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। निसान ने अभी तक सीएनजी मोड में इसके पावर और टॉर्क के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन आमतौर पर सीएनजी पर पावर में थोड़ी गिरावट देखी जाती है। जो ग्राहक सीएनजी किट नहीं लेना चाहते, उनके लिए भी कंपनी ने एक विकल्प रखा है। वे 1,00,000 तक के अन्य फायदे और एक गोल्ड कॉइन का लाभ उठा सकते हैं। निसान मैग्नाइट की मौजूदा कीमत 5.69 लाख रुपये से 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

निसान ग्रेवाइट

निसान ग्रेवाइट, जो कि एक 7-सीटर गाड़ी है, पर भी यह ऑफर उपलब्ध है, लेकिन इसकी शर्तें मैग्नाइट से थोड़ी अलग हैं। ग्रेवाइट के सिर्फ़ दो टॉप वेरिएंट्स: टेक्ना और टेक्ना लॉन्च एडिशन पर ही फ्री सीएनजी किट दी जा रही है। इसका मतलब है कि विसिया, एसेंटा, और एन-कनेक्टा वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को यह लाभ नहीं मिलेगा। ग्रेवाइट के लिए दी जा रही सीएनजी किट की कीमत 85,999 रुपये है और इस पर भी 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी मिल रही है। ग्रेवाइट की सीएनजी किट की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्विन-सिलेंडर सेटअप है, जिससे बूट में ज्यादा स्पेस मिलता है। मैग्नाइट की तरह ही, ग्रेवाइट के ग्राहकों के पास भी सीएनजी किट न लेने का विकल्प है। जो ग्राहक यह ऑफर नहीं चुनते, उन्हें 55,000 तक के फायदे और एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.73 लाख रुपये से 9.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

कारदेखो का क्या है कहना

निसान का यह फेस्टिव ऑफर उन ग्राहकों को सीधे तौर पर टारगेट करता है जो कम रनिंग कॉस्ट के लिए सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन सीएनजी वेरिएंट के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं खर्च करना चाहते। मैग्नाइट और ग्रेवाइट पर मुफ़्त सीएनजी किट का मिलना, खासकर वारंटी के साथ, इस डील को काफी आकर्षक बनाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट नहीं है, बल्कि डीलरशिप स्तर पर लगाई जाने वाली सरकार-अनुमोदित किट है। फिर भी, कंपनी की तरफ से वारंटी का आश्वासन आफ्टरमार्केट फिटिंग से जुड़ी चिंताओं को काफी हद तक कम कर देता है। ग्रेवाइट में ट्विन-सिलेंडर सेटअप का होना इसे और भी खास बनाता है, क्योंकि यह सीएनजी गाड़ियों में बूट स्पेस की सबसे बड़ी समस्या का एक प्रभावी समाधान है। कुल मिलाकर, यदि आप एक किफायती सीएनजी एसयूवी या 7-सीटर कार की तलाश में हैं और शुरुआती लागत नहीं बढ़ाना चाहते, तो 16 नवंबर 2026 से पहले निसान शोरूम जाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।