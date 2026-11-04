मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च, कीमत 78.5 लाख रुपये

last updated on Nov 04, 2026 17:36 IST

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी लोकप्रिय जीएलसी एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 78.5 लाख रुपये रखी गई है। इसमें अपडेटेड एक्सटीरियर स्टाइल, नए फीचर्स और एक बड़ा 94 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे तेज ग्लोबल-टू-लोकल असेंबली ट्रांसफॉर्मेशन है। दिलचस्प बात यह है कि लॉन्च के साथ ही मर्सिडीज ने घोषणा की है कि जीएलसी इलेक्ट्रिक फिलहाल मार्च 2027 तक के लिए पूरी तरह बिक चुकी है। आइए, जानते हैं इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में क्या-क्या खासियतें हैं।

कीमत और वेरिएंट

मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक को भारत में सिर्फ एक ही फुली-लोडेड वेरिएंट 400 4मैटिक में पेश किया गया है।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) जीएलसी 400 4मैटिक 78.5 लाख रुपये

यह कीमत इंट्रोडक्टरी है, यानी भविष्य में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि बताया गया है, यह कार मार्च 2027 तक सोल्ड आउट हो चुकी है, जो भारतीय बाजार में इसकी मजबूत डिमांड को दिखाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड आईसीई जीएलसी की बिक्री जारी रहेगी, जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

एक्सटीरियर डिजाइन

जीएलसी इलेक्ट्रिक का डिजाइन इसके आईसीई मॉडल से कुछ हद तक प्रेरित जरूर है, लेकिन यह दिखने में बिल्कुल नया और काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है।

सामने से देखने पर सबसे ज्यादा ध्यान इसकी बड़ी इल्यूमिनेटेड ग्रिल खींचती है, जिसके चारों ओर क्रोम सराउंड है और बीच में मर्सिडीज का 3-पॉइंटेड स्टार रोशन होता है। इस ग्रिल में पॉलीकार्बोनेट से बने 942 छोटे लाइट पॉइंट्स हैं।

इसके स्लीक ऑल-एलईडी हेडलैंप्स और भौंहों जैसे एलईडी एलईडी इसे एक शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं।

बंपर के निचले हिस्से में ग्लॉस ब्लैक इन्सर्ट, एक पतला एयर डैम और नकली एयर वेंट्स के लिए त्रिकोणीय हाउसिंग दी गई है।

साइड से देखने पर इसकी स्लोपिंग रूफलाइन, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और एयरोडायनामिक बॉडी इसे एक स्मूद और आकर्षक सिल्हूट देते हैं। इसमें रूफ रेल्स और क्रोम इन्सर्ट के साथ रनिंग बोर्ड भी दिए गए हैं।

जीएलसी इलेक्ट्रिक में 21-इंच तक के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। कुल मिलाकर, इसका साइड प्रोफाइल दूसरी मर्सिडीज एसयूवी कार के प्रोपर्शन को बनाए रखता है।

इसका पिछला हिस्सा कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ को नहीं, क्योंकि इसका डिजाइन काफी "पोलराइजिंग" है।

इसमें एक कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप है, जिसमें पूरे टेलगेट पर फैली एक एलईडी लाइट बार और उसके दोनों सिरों पर 3-पॉइंटेड स्टार वाले दो गोल लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। यह डिजाइन कुछ हद तक सीएलए इलेक्ट्रिक की याद दिलाता है।

बंपर की शार्प डिजाइन लाइनें मिलकर एक यू-आकार बनाती हैं। रियर बंपर काफी स्पोर्टी है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक और क्रोम इन्सर्ट के साथ डिफ्यूजर जैसी ट्रिम भी शामिल है।

साइज: लंबाई: 4856 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1913 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1652 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2972 मिलीमीटर

कलर ऑप्शन

मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक को 6 रंग में पेश किया गया है:

मनुफकतुर ओपलाइट व्हाइट ब्राइट

मनुफकतुर एल्पाइन ग्रे सॉलिड

मनुफकतुर पैटागोनिया रेड

शियर ब्लू मेटैलिक

लैवेंडर सिल्वर मेटैलिक

ओब्सीडियन ब्लैक मेटैलिक

इनमें से लैवेंडर सिल्वर मेटैलिक एक ऐसा रंग है जो सड़क पर सबसे अलग और आकर्षक दिखेगा।

केबिन

अंदर कदम रखते ही जीएलसी इलेक्ट्रिक का केबिन आपको टेक्नोलॉजी और लग्जरी के एक नए लेवल पर ले जाता है। यह 5-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है और इसमें तीन अपहोल्स्ट्री विकल्प: आर्टिको ब्लैक, आर्टिको बीच ब्राउन के साथ ब्लैक, और आर्टिको आइवरी बेज के साथ ब्लैक मिलते हैं। केबिन की थीम आपके चुने हुए एक्सटीरियर रंग के हिसाब से बदलती है। केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण 39.1-इंच की एमबीयूएक्स हापरस्क्रीन है, जो लगभग पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई में फैली हुई है।

कोनों पर गोल एसी वेंट हैं, जबकि बीच के वेंट्स स्क्रीन के नीचे हॉरिजॉन्टल लगे हैं। डैशबोर्ड पर वुडन ट्रिम पारंपरिक लग्जरी का एहसास देती है, वहीं सेंटर कंसोल और वेंट्स पर एल्युमिनियम इन्सर्ट इसे एक मॉडर्न टच देते हैं। अन्य हाइलाइट्स में लेदर चढ़ा 3-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल है, जिसमें टच-बेस्ड कंट्रोल्स हैं। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच इन्सर्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड और बॉटल होल्डर्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। पिछली सीटों पर भी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। यहां घुटनों, कंधों और सिर के लिए भरपूर जगह है और जांघों को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए अलग एसी वेंट, एक बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

बूट स्पेस

जीएलसी इलेक्ट्रिक में 570 लीटर की बूट क्षमता मिलती है, जो वीकेंड ट्रिप्स और लंबे सफर के लिए काफी है। अगर आपको और ज्यादा जगह की जरूरत है, तो पिछली सीटों को फोल्ड करके इसे 1740 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ईवी होने के कारण इसका बूट स्पेस इसके आईसीई वर्जन से थोड़ा कम है। इसके अलावा, इसमें एक 128-लीटर का फ्रंक (फ्रंट ट्रंक) भी दिया गया है, जिसमें आप छोटे बैग या चार्जिंग केबल जैसी एक्सेसरीज रख सकते हैं।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

जीएलसी इलेक्ट्रिक फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। इसकी 39.1-इंच की एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीन में तीन स्क्रीन शामिल हैं:

14-इंच का एआई-पावर्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

14-इंच पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन

10.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

ऑडियो के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 15-स्पीकर 3डी बर्मस्टर साउंड सिस्टम दिया गया है। अन्य फीचर्स में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, इल्यूमिनेटेड पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एआई असिस्टेंट और डुअल वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। हालांकि, यह एक फुली-लोडेड वेरिएंट है, फिर भी इंडिया-स्पेक मॉडल में कुछ फीचर्स नहीं दिए गए हैं। इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग और अडेप्टिव एयर सस्पेंशन की कमी महसूस हो सकती है, जो ग्लोबल मॉडल्स में उपलब्ध हैं।

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में मर्सिडीज हमेशा आगे रहती है। जीएलसी इलेक्ट्रिक में लेवल-2 अडेप्टिव (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 9 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसीएस), रिमोट पार्किंग असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी मिलता है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए इसमें एक्टिव बोनट जैसा फीचर भी है। इसके आईसीई वर्जन को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। हालांकि इलेक्ट्रिक वर्जन की अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि यह भी उतनी ही सुरक्षित होगी।

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

जीएलसी इलेक्ट्रिक के परफॉर्मेंस आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। यह ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ आती है।

वेरिएंट जीएलसी 400 इलेक्ट्रिक 4मैटिक बैटरी पैक 94 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 सर्टिफाइड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी) 711 किलोमीटर पावर 490 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 800 एनएम सर्टिफाइड एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 4.3 सेकंड ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

इसकी 711 किलोमीटर की डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाती है। 4.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ना इसे एक बेहद तेज एसयूवी भी बनाता है।

किनसे है मुकाबला?

फिलहाल भारतीय बाजार में मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि, इसे टेस्ला मॉडल वाई, किआ ईवी6, मिनी कंट्रीमेन इलेक्ट्रिक, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और आगामी बीएमडब्ल्यू आईएक्स3 जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के ज्यादा प्रीमियम विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। मर्सिडीज की लाइनअप में यह ईक्यूएस एसयूवी के नीचे पोजिशन की गई है।

कारदेखो का क्या है कहना

मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक भारत में कंपनी के बढ़ते ईवी पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण गाड़ी है। 78.5 लाख रुपये की कीमत और फुली-लोडेड वेरिएंट के साथ, यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश में हैं। इसकी लंबी सर्टिफाइड रेंज, ऑल-व्हील-ड्राइव परफॉर्मेंस और मर्सिडीज बैज के साथ आने वाली लग्जरी और कंफर्ट इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। जो लोग अपने प्रीमियम एसयूवी अनुभव से समझौता किए बिना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आकर्षक विकल्प हो सकती है।