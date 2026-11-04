टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमत में 33,000 रुपये का इजाफा: देखिए वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट

published on नवंबर 04, 2026 18:33 ist

Nov 04, 2026 18:33 IST

last updated on Nov 04, 2026 18:33 IST

Nov 04, 2026 18:33 IST

published on Nov 04, 2026 18:33 IST

टोयोटा ने अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा क्रिस्टा की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। इस बार यह कार वेरिएंट के अनुसार 33,000 तक महंगी हो गई है। यह कीमत वृद्धि उन ग्राहकों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी जो एक भरोसेमंद, बड़ी और दमदार डीजल एमपीवी कार खरीदने की योजना बना रहे थे। नई कीमतों के बाद, इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट अब 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि किस वेरिएंट की कीमत कितनी बढ़ी है और क्या इस बढ़ी हुई कीमत पर भी यह एमपीवी आपके लिए एक अच्छा सौदा है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई कीमत

टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में इज़ाफा किया है। यह बढ़ोतरी 23,000 रुपये से लेकर 33,000 रुपये तक है। सबसे कम बढ़ोतरी बेस 'जीएक्स' वेरिएंट में हुई है, जबकि टॉप 'जेडएक्स' वेरिएंट सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। नीचे दी गई टेबल में आप पुरानी और नई कीमतों के बीच का अंतर देख सकते हैं:

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर जीएक्स 7-सीटर/ जीएक्स 8-सीटर 19.72 लाख रुपये/ 19.77 लाख रुपये 19.95 लाख रुपये/ 20.02 लाख रुपये + 23,000 रुपये जीएक्स+ 7-सीटर/ जीएक्स+ 8-सीटर 21.15 लाख रुपये/ 21.20 लाख रुपये 21.41 लाख रुपये/ 21.48 लाख रुपये + 26,000 रुपये वीएक्स 7-सीटर/ 8-सीटर 24.93 लाख रुपये/ 24.98 लाख रुपये 25.24 लाख रुपये/ 25.31 लाख रुपये + 31,000 रुपये जेडएक्स 7-सीटर 26.63 लाख रुपये 26.96 लाख रुपये + 33,000 रुपये

इस बढ़ोतरी के बाद, इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती कीमत अब 20 लाख रुपये के करीब पहुंच गई है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट अब 27 लाख (एक्स-शोरूम) के करीब है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के डिज़ाइन या फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह आज भी अपने पारंपरिक और दमदार एमपीवी लुक को बनाए रखती है, जो कई भारतीय परिवारों को पसंद आता है।

बाहर की तरफ, इसमें स्लीक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स और एक बड़ी ग्रिल मिलती है जिसमें सिल्वर इन्सर्ट दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल टिपिकल एमपीवी जैसा है, जिसमें बॉडी-कलर डोर हैंडल और सिल्वर-फिनिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ रैप-अराउंड टेललैंप्स हैं, लेकिन यह आजकल के कनेक्टेड-लाइट ट्रेंड को फॉलो नहीं करती।

केबिन में डुअल-टोन थीम, डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर फॉक्स वुड इन्सर्ट इसे एक अपमार्केट फील देते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। सेफ्टी के लिए, इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं।

इंजन

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में 2.4-लीटर डीजल इंजन है जो मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा है। अभी, इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं है।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2.4-लीटर डीजल Poweपावर 150 पीएस टॉर्क 343 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन

इनसे है मुकाबला

सबसे सफल एमपीवी इनोवा क्रिस्टा, जो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का एक किफायती विकल्प है, मारुति सुजुकी अर्टिगा और एक्सएल6, टोयोटा रुमियन, साथ ही किआ कैरेंस जैसे अधिक प्रीमियम विकल्प को टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना

नई कीमतों के साथ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा निश्चित रूप से एक महंगा सौदा बन गई है। हालांकि, कीमतों में हुई बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है। यह एमपीवी अपनी प्रीमियम कीमत को अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार रीसेल वैल्यू और एक बेहद सक्षम डीजल इंजन के दम पर सही ठहराती है।

यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्पेस, लंबे सफर में आराम और कम मेंटेनेंस लागत को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, यह फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए भी पहली पसंद बनी हुई है जो अपने ग्राहकों को एक प्रीमियम और भरोसेमंद सर्विस देना चाहते हैं। अगर आपका बजट अनुमति देता है और आपको एक मजबूत, टिकाऊ और पावरफुल डीजल एमपीवी की तलाश है, तो इनोवा क्रिस्टा आज भी एक बेजोड़ पैकेज है।

आप इस कीमत वृद्धि के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इनोवा क्रिस्टा खरीदेंगे या इनोवा हाइक्रॉस की तरफ जाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।