फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट का टीजर जारी: जल्द लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

last updated on Nov 05, 2026 11:40 IST

फॉक्सवैगन ने अपनी मिड-साइज सेडान वर्टस के फेसलिफ्ट वर्जन का टीजर जारी कर दिया है। यह अपडेट इस सेडान को एक फ्रेश और ज्यादा स्पोर्टी लुक देगा। उम्मीद है कि नई फॉक्सवैगन वर्टस को भारत में दिसंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और इससे नवंबर के आखिर तक या दिसंबर की शुरूआत में पर्दा उठ सकता है।

टीजर से क्या पता चला?

फॉक्सवैगन द्वारा जारी किए गए टीजर में कार का सिल्हूट तो जाना-पहचाना लगता है, लेकिन डिजाइन में कई अहम बदलाव साफ नजर आते हैं। इससे पहले भी इस कार के टेस्ट मॉडल को कई बार भारतीय सड़कों पर देखा गया है, जिससे इसके नए डिजाइन के बारे में कुछ अंदाजा पहले ही लग गया था। टीजर इन बदलावों की पुष्टि करता है और हमें एक बेहतर झलक देता है।

सबसे बड़ा और आकर्षक बदलाव इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन वर्टस में पूरी तरह से री-डिजाइन किए गए एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें अब कई लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। इसके साथ ही एलईडी डीआरएल का पैटर्न भी बदल दिया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देता है।

एक और बड़ा आकर्षण है ग्रिल पर फैली पतली एलईडी लाइट स्ट्रिप, जो दोनों हेडलैंप्स को जोड़ती है। इसी लाइट स्ट्रिप के बीच में फॉक्सवैगन का नया इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है। टीजर में ग्रिल पर 'जीटी' बैज भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, निचले बंपर को भी ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है, जिसमें एयर इंटेक का डिजाइन बदला गया है और ज्यादा शार्प लाइन्स दी गई हैं।

साइड से देखने पर कार का प्रोफाइल लगभग मौजूदा मॉडल जैसा ही है। इसका क्लासिक थ्री-बॉक्स सेडान प्रोपर्शन, लंबा बोनट और स्लोपिंग रूफलाइन बरकरार रखी गई है।

हालांकि, टीजर में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स साफ दिखते हैं, जिनका स्पोक पैटर्न बदला हुआ है।

पीछे की तरफ भी लाइटिंग में अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें री-डिजाइन किए गए एलईडी टेललैंप्स हैं जो अब ज्यादा एंगुलर और शार्प दिखते हैं। इन टेललैंप्स के अंदर के इल्यूमिनेटेड एलिमेंट्स में हॉरिजॉन्टल और तीर जैसा पैटर्न है, जो इसे मौजूदा वर्टस से अलग और ज्यादा आकर्षक बनाता है।

हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि दोनों टेललैंप्स को जोड़ने वाली कोई कनेक्टिंग एलईडी लाइट बार बूट लिड पर नहीं दी गई है। रियर बंपर की डिटेलिंग में भी हल्के बदलाव किए गए हैं, जबकि बूट पर जीटी बैज की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है कि स्पोर्टी वेरिएंट नए अवतार में भी उपलब्ध होगा।

और क्या उम्मीद की जा सकती है?

*संदर्भ के लिए मौजूदा वर्टस की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है

फॉक्सवैगन ने अभी तक फेसलिफ्ट वर्टस के इंटीरियर या फीचर्स के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए इसमें कुछ जरूरी अपग्रेड्स की उम्मीद की जा सकती है। मौजूदा वर्टस पहले से ही कई अच्छे फीचर्स के साथ आती है, जैसे:

10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम

8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

सिंगल-पेन सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो)

आने वाले फेसलिफ्ट में इन फीचर्स के अलावा कुछ नए और बेहतर एडिशंस की उम्मीद है। अटकलों के मुताबिक, नई वर्टस में एक बड़ा और ज्यादा हाई-रिजॉल्यूशन वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम का इंटरफेस भी अपडेट किया जा सकता है और इसमें ज्यादा कनेक्टेड-कार फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

कंफर्ट के लिए, इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट और बेहतर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं, जो केबिन के प्रीमियम फील को बढ़ाएंगे। पार्किंग को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त पार्किंग असिस्टेंस फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी सुधार की उम्मीद है। फेसलिफ्ट में ज्यादा एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिल सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है और कंपनी ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है।

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट: संभावित पावरट्रेन ऑप्शंस

उम्मीद है कि फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा मॉडल वाले ही दो दमदार टर्बो-पेट्रोल (टीएसआई) इंजन ऑप्शंस को बरकरार रखा जाएगा। ये इंजन अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं।

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर टीएसआई 1.5-लीटर टीएसआई ईवीओ इंजन 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल क्षमता 1-लीटर 1.5-लीटर पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी* / 6-स्पीड एटी^ 7-स्पीड डीसीटी**

1.0-लीटर टीएसआई इंजन उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो सिटी ड्राइविंग और अच्छे माइलेज को प्राथमिकता देते हैं, जबकि 1.5-लीटर टीएसआई ईवीओ इंजन उन लोगों के लिए है जो एक पावरफुल और रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। 1.5-लीटर इंजन में एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी है, जो कम लोड पर दो सिलेंडरों को बंद करके फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है।

हालांकि, ट्रांसमिशन में एक संभावित बदलाव की उम्मीद है। ऐसी अटकलें हैं कि 1.0-लीटर टीएसआई इंजन के साथ आने वाले 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से बदला जा सकता है। ऐसा ही अपडेट हाल ही में स्कोडा स्लाविया में भी किया गया है। अगर ऐसा होता है, तो यह वर्टस के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ और रिफाइंड बना सकता है। फॉक्सवैगन ने अभी तक इस बदलाव की पुष्टि नहीं की है।

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट: संभावित कीमत, लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

नए डिजाइन और संभावित रूप से बढ़े हुए फीचर्स के साथ, फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन वर्टस की कीमत में मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है। मौजूदा वर्टस की कीमत 11.56 लाख रुपये से 19.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

कंपनी इससे नवंबर 2026 के अंत या दिसंबर 2026 की शुरुआत में पर्दा उठा सकती है, जबकि आधिकारिक लॉन्च दिसंबर 2026 में ही होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक सटीक तारीखों की घोषणा नहीं की है।

लॉन्च होने के बाद, 2026 फॉक्सवैगन वर्टस मिडसाइज सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और होंडा सिटी के साथ मुकाबला करेगी।

कारदेखो का क्या है कहना

फॉक्सवैगन वर्टस पहले से ही अपने सेगमेंट की सबसे आकर्षक और ड्राइवर-फोकस्ड सेडान कार में से एक मानी जाती है। यह फेसलिफ्ट कार को पूरी तरह से बदलने के बजाय इसमें सुधार करता है। नए और शार्प लाइटिंग सिग्नेचर, बदले हुए स्पोर्टी बंपर और नए अलॉय व्हील्स मिलकर इसे ज्यादा मॉडर्न अपील देंगे जो निश्चित रूप से नए ग्राहकों को आकर्षित करेगा।

अगर कंपनी इंटीरियर में भी कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स जैसे पावर्ड ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा और एक बेहतर डिजिटल क्लस्टर जोड़ती है, तो यह मुकाबले में मौजूद कारों को और भी कड़ी टक्कर दे पाएगी। 1.0-लीटर इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का संभावित अपग्रेड भी एक स्वागत योग्य कदम होगा, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा।

एक ऐसे बाजार में जहां एसयूवी कार का दबदबा बढ़ता जा रहा है, अपडेट वर्टस उन खरीदारों के लिए एक रोमांचक विकल्प बनकर उभरेगी जो आज भी एक स्पोर्टी, अच्छी तरह से संतुलित और चलाने में मजेदार सेडान कार पसंद करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये अपडेट्स वर्टस को सेगमेंट में कहां खड़ा करते हैं।

आप फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन वर्टस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया या होंडा सिटी के बजाय इसे चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।