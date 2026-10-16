क्या आप 20 लाख रुपये से कम में 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं? इस दिवाली इन 5 गाड़ियों पर कर सकते हैं विचार!

last updated on Oct 16, 2026 12:23 IST

दिवाली नई कार खरीदने के लिए साल के सबसे लोकप्रिय समय में से एक है, और इस दौरान कई खरीदार अपने लिए एक नया मॉडल घर लाते हैं। इस साल, इलेक्ट्रिक कार बाजार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब अलग-अलग कीमतों और बॉडी स्टाइल में कई शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी के विकल्प उपलब्ध हैं। फिर भी, एक नई ईवी चुनते समय 'रेंज' एक महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शहर के अंदर चलाने और लंबी यात्राओं, दोनों के लिए करना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि अब 20 लाख रुपये से कम कीमत में 400 किलोमीटर से ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार मौजूद हैं। यहां हम ऐसे ही पांच विकल्पों के बारे में जानेंगे:

टाटा सिएरा ईवी

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) प्योर 18.79 लाख रुपये प्योर एसीएफसी 19.28 लाख रुपये प्योर एस 19.99 लाख रुपये

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा सिएरा ईवी है। इसके 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स की फुल चार्ज में रेंज 565 किलोमीटर तक बताई गई है। सिएरा ईवी में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 238 पीएस की पावर और 315 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। यह पावर रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के जरिए पहियों तक पहुंचती है। परफॉर्मेंस के आंकड़े बताते हैं कि यह एसयूवी शहर के ट्रैफिक और हाईवे पर ओवरटेकिंग, दोनों ही स्थितियों में काफी दमदार साबित होगी। यह 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी को 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में सिर्फ 26 मिनट का समय लगता है। यह फास्ट चार्जिंग क्षमता लंबी यात्राओं के दौरान लगने वाले समय को काफी कम कर देती है।

63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाले दो वेरिएंट्स 20 लाख रुपये के बजट में फिट बैठते हैं। प्योर और प्योर एस वेरिएंट्स इस बजट में उपलब्ध हैं, जो शानदार रेंज के साथ-साथ कई आधुनिक फीचर्स भी प्रदान करते हैं। इनमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, गर्मी में आराम देने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीट, हेड-अप डिस्प्ले और सुरक्षा के लिए लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल हैं। हालांकि, टाटा एक बड़ा 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी ऑफर करती है जिसकी सर्टिफाइड रेंज 665 किलोमीटर है, लेकिन उसके वेरिएंट्स की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है।

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक उन खरीदारों के लिए है जो रेंज के साथ-साथ एक स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसका कूपे-एसयूवी डिजाइन इसे पारंपरिक फैमिली-ओरिएंटेड एसयूवी कार से अलग और ज्यादा आकर्षक बनाता है। यह 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ 548 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है, जो इसे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखती है।

इसकी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 232 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क पैदा करती है। 20 लाख रुपये के बजट में, इसका स्पोर्टेक वन वेरिएंट उपलब्ध है, जिसकी कीमत बिना बैटरी रेंटल सर्विस के 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 59 केडब्ल्यूएच पैक वन (बिना चार्जर) 19.45 लाख रुपये

महिंद्रा इस मॉडल के साथ बीएएएस (बैटरी-एज-ए-सर्विस) का विकल्प भी देती है। इस स्कीम के तहत, ग्राहक स्पोर्टेक वन वेरिएंट को सिर्फ 11.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें 3.75 प्रति किलोमीटर का बैटरी रेंटल चार्ज देना होगा। यह विकल्प कार की शुरुआती लागत को काफी कम कर देता है, लेकिन खरीदारों को अपनी रोजाना की रनिंग के हिसाब से यह कैल्कुलेट करना होगा कि लंबी अवधि में यह फायदेमंद है या नहीं। जो लोग कम चलते हैं, उनके लिए यह एक आकर्षक डील हो सकती है। बीई 6 स्पोर्टेक बड़े 70 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ भी उपलब्ध है, जिनकी रेंज क्रमश: 651 किलोमीटर और 683 किलोमीटर है, लेकिन वे इस बजट से बाहर हैं।

किआ सिरोस ईवी

किआ सिरोस ईवी उन खरीदारों को टारगेट करती है जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के आकार में एक फीचर-रिच और स्टाइलिश ईवी चाहते हैं। सिरोस ईवी दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है, जिसमें से बड़ा 51.4 केडब्ल्यूएच का पैक 526 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देता है। यह इसे अपने सेगमेंट में रेंज के मामले में एक मजबूत दावेदार बनाता है।

बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट 171 पीएस की पावर और 255 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए पर्याप्त है। वहीं, छोटा 42 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक भी 443 किलोमीटर की अच्छी रेंज देता है और 135 पीएस की पावर जनरेट करता है। डिजाइन के मामले में, सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल वाले बॉक्सी और आकर्षक लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें कुछ ईवी-स्पेसिफिक बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि एक नया क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट एंड और पैसेंजर साइड पर दिया गया चार्जिंग पोर्ट।

20 लाख रुपये के बजट में कई वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रस्ताव बनाते हैं।

वेरिएंट 42 केडब्ल्यूएच कीमत 51.4 केडब्ल्यूएच कीमत एचटीके 13.49 लाख रुपये - एचटीके प्लस 15 लाख रुपये 17 लाख रुपये एचटीएक्स 16 लाख रुपये 18 लाख रुपये एचटीएक्स प्लस - 19.50 लाख रुपये एक्स-लाइन - 20 लाख रुपये

फीचर्स के मामले में किआ हमेशा आगे रहती है, और सिरोस ईवी भी अलग नहीं है। यह व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) जैसी आधुनिक सुविधा के साथ आती है, जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर दे सकते हैं। इसके अलावा, इसका केबिन काफी स्पेशियस और फीचर्स से भरपूर है।

एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें एक बड़ी, स्पेशियस और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश है। यह 5-सीटर और 7-सीटर, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। यह 69.2 केडब्ल्यूएच के बड़े बैटरी पैक के साथ आती है, जो 517 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है।

इसकी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 204 पीएस की पावर और 310 एनएम का टॉर्क देती है, जो रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। यह पावरट्रेन हेक्टर जैसी बड़ी एसयूवी को भी आसानी से चलाने के लिए पर्याप्त है। इसका बेस एक्साइट वेरिएंट 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है, जो इसे 20 लाख रुपये के बजट में एक आकर्षक विकल्प बनाता है।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एक्साइट 19.49 लाख रुपये

महिंद्रा की तरह, एमजी भी हेक्टर टॉमहॉक ईवी के साथ बीएएएस का विकल्प देती है। इस स्कीम के तहत, ग्राहक कार को 13.99 लाख रुपये की कम शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, जिसके साथ उन्हें 4.90 रुपये प्रति किलोमीटर का बैटरी रेंटल चार्ज देना होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो बड़ी एसयूवी चाहते हैं लेकिन शुरुआती लागत कम रखना चाहते हैं। हेक्टर टॉमहॉक ईवी का मुख्य आकर्षण इसका बड़ा केबिन और फीचर्स हैं। इसमें एक बड़ा 15.6-इंच वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो केबिन को प्रीमियम फील देता है। स्पेशियस इंटीरियर और तीन-रो सीटिंग का विकल्प इसे उन बड़े परिवारों के लिए आदर्श बनाता है जो एक साथ यात्रा करना पसंद करते हैं।

मारुति सुजुकी ई विटारा

मारुति सुजुकी ई विटारा एक पारंपरिक और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक एसयूवी का अनुभव प्रदान करती है। यह उन खरीदारों के लिए है जो एक जाने-पहचाने ब्रांड से एक प्रैक्टिकल, सुरक्षित और फीचर-लोडेड ईवी चाहते हैं। इसका बड़ा 61 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक 543 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देता है।

बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट 174 पीएस की पावर और 193 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति एक छोटा 49 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक भी देती है, जिसकी रेंज 440 किलोमीटर है। 20 लाख रुपये के बजट में दो वेरिएंट्स: डेल्टा और जेटा उपलब्ध हैं।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) डेल्टा 16.19 लाख रुपये जेटा 17.94 लाख रुपये

डेल्टा वेरिएंट की कीमत 16.19 लाख रुपये है जबकि जेटा वेरिएंट की कीमत 17.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ई विटारा के साथ भी बीएएएस का विकल्प मिलता है, जिसमें शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये + 4.39 प्रति किलोमीटर हो जाती है। ई विटारा का डिजाइन एक क्लासिक एसयूवी जैसा है और इसका केबिन भी काफी स्पेशियस है। यह फीचर्स से भी भरपूर है, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीट, 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस शामिल है। सुरक्षा के मामले में भी यह शानदार है, क्योंकि इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

कारदेखो का क्या है कहना

20 लाख रुपये से कम कीमत में लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार के विकल्प अब काफी ज्यादा हो गए हैं। खरीदारों के पास अब कई ऐसे मॉडल्स हैं जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने का दावा करते हैं। टाटा सिएरा ईवी और महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक जैसी कारें 550 किलोमीटर के करीब की रेंज देकर लंबी दूरी की यात्रा को भी आसान बनाती हैं।

बीएएएस (बैटरी-एज-ए-सर्विस) का विकल्प कुछ मॉडलों के लिए समीकरण बदल देता है। यह शुरुआती लागत को काफी कम कर देता है, जिससे एक महंगी ईवी ज्यादा सुलभ हो जाती है। हालांकि, ग्राहकों को अपनी रनिंग कॉस्ट का सही अनुमान लगाने के लिए प्रति-किलोमीटर बैटरी रेंटल लागत पर भी ध्यान देना होगा।

तो, अगर आप इस दिवाली इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इनमें से कौनसी लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।