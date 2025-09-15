विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 12:12 pm । स्तुति
विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार दो वेरिएंट : अर्थ और विंड में आती है, जिसमें से विंड वेरिएंट सब-वेरिएंट में भी उपलब्ध है
विनफास्ट वीएफ6 उन दो इलेक्ट्रिक कारों में से एक है जिसे विनफास्ट ने भारत में हाल ही में लॉन्च किया है। कंपनी ने वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग जुलाई 2025 में लेनी शुरू कर दी थी। विनफास्ट वीएफ6 गाड़ी दो वेरिएंट : अर्थ और विंड में आती है। यदि आप विनफास्ट ईवी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं :-
विनफास्ट वीएफ6 अर्थ
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
अर्थ विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का एंट्री लेवल वेरिएंट है जिसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं। इस वेरिएंट में 6-वे पावर एडजस्टेबल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सात एयरबैग्स समेत कई सारे एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
विनफास्ट वीएफ6 विंड (अर्थ वेरिएंट के ऊपर वाला वेरिएंट)
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
विनफास्ट वीएफ6 कार के फुली लोडेड विंड वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट फीचर कुछ लोगों के लिए अच्छा फीचर साबित हो सकता है, लेकिन इस फीचर का गाड़ी में होना कोई जरूरी भी नहीं है। विंड वेरिएंट में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड ओआरवीएम्स, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। एडीएएस टेक्नोलॉजी के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, और फ्रंट कोलिजन वार्निंग शामिल है।
यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार विंड इंफिनिटी वेरिएंट में भी आती है,जिसमें विंड वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ भी मिलता है।
बैटरी पैक, मोटर व रेंज
|
स्पेसिफिकेशन
|
वीएफ6
|
बैटरी पैक
|
59.6 केडब्ल्यूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर
|
1
|
पावर
|
177 पीएस/ 204 पीएस
|
टॉर्क
|
250 एनएम/ 310 एनएम
|
ड्राइवट्रेन
|
एफडब्लूडी*
|
एआरएआई सर्टिफाइड रेंज
|
468 किलोमीटर/ 463 किलोमीटर
*एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन
विनफास्ट वीएफ6 गाड़ी में एक बैटरी पैक ऑप्शन के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो दो पावर ट्यूनिंग के साथ आती है। सर्टिफाइड रेंज चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करती है। इन दोनों वेरिएंट में फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।
कीमत और मुकाबला
विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स -शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है।