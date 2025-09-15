विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

71 Views

प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 12:12 pm । स्तुति

Write a कमेंट

विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार दो वेरिएंट : अर्थ और विंड में आती है, जिसमें से विंड वेरिएंट सब-वेरिएंट में भी उपलब्ध है

विनफास्ट वीएफ6 उन दो इलेक्ट्रिक कारों में से एक है जिसे विनफास्ट ने भारत में हाल ही में लॉन्च किया है। कंपनी ने वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग जुलाई 2025 में लेनी शुरू कर दी थी। विनफास्ट वीएफ6 गाड़ी दो वेरिएंट : अर्थ और विंड में आती है। यदि आप विनफास्ट ईवी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं :-

विनफास्ट वीएफ6 अर्थ

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी फॉलो-मी-होम फंक्शनेलिटी के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

एलईडी डीआरएल्स

एलईडी टेल लाइट

17-इंच सिल्वर-फिनिश अलॉय व्हील

ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स

शार्क फिन एंटीना

क्रोम विंडो बेल्टलाइन ऑल-ब्लैक केबिन थीम

लैदर रैप्ड फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

क्रूज कंट्रोल

रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

एयर फिल्टर

दो टाइप-ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे दोनों तरफ)

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

एंटी-पिंच टेक्नोलॉजी के साथ ऑल फोर पावर विंडो

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स

रिवर्स करते समय ऑटो-फोकसिंग लेफ्ट ओआरवीएम्स

पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

ड्राइव मोड (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट)

रीजन मोड (ऑफ, लो, मीडियम, हाई) 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

6-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम

ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (टेलीमैटिक्स) 7 एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी

ब्रेक असिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस)

हिल-स्टार्ट असिस्ट

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

रेन-सेंसिंग वाइपर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

रियर पार्किंग सेंसर

360-डिग्री कैमरा

आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

बर्गलर अलार्म

अर्थ विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का एंट्री लेवल वेरिएंट है जिसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं। इस वेरिएंट में 6-वे पावर एडजस्टेबल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सात एयरबैग्स समेत कई सारे एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ6 विंड (अर्थ वेरिएंट के ऊपर वाला वेरिएंट)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 18-इंच मशीन-फिनिश्ड अलॉय व्हील

रूफ रेल्स ब्लैक और ब्राउन कलर डुअल-टोन केबिन थीम

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री हीटिंग फंक्शन के साथ ओआरवीएम्स

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

पीएम 1.0 एयर फिल्टर

एयर प्यूरीफायर

हेडअप डिस्प्ले 8-स्पीकर साउंड सिस्टम सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

विनफास्ट वीएफ6 कार के फुली लोडेड विंड वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट फीचर कुछ लोगों के लिए अच्छा फीचर साबित हो सकता है, लेकिन इस फीचर का गाड़ी में होना कोई जरूरी भी नहीं है। विंड वेरिएंट में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड ओआरवीएम्स, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। एडीएएस टेक्नोलॉजी के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, और फ्रंट कोलिजन वार्निंग शामिल है।

यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार विंड इंफिनिटी वेरिएंट में भी आती है,जिसमें विंड वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ भी मिलता है।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

स्पेसिफिकेशन वीएफ6 बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 पावर 177 पीएस/ 204 पीएस टॉर्क 250 एनएम/ 310 एनएम ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी* एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 468 किलोमीटर/ 463 किलोमीटर

*एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन

विनफास्ट वीएफ6 गाड़ी में एक बैटरी पैक ऑप्शन के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो दो पावर ट्यूनिंग के साथ आती है। सर्टिफाइड रेंज चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करती है। इन दोनों वेरिएंट में फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।

कीमत और मुकाबला

विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स -शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है।