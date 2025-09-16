विनफास्ट वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

31 Views

विनफास्ट वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी पांच वेरिएंट : अर्थ, विंड, विंड इंफिनिटी, स्काई और स्काई इंफिनिटी में आती है

विनफास्ट ने दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 के साथ भारतीय बाजार में एंट्री कर ली है। हम वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी आपको दे चुके हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीएफ7 एसयूवी के पांच वेरिएंट - अर्थ, विंड, विंड इंफिनिटी, स्काई, स्काई इंफिनिटी में क्या कुछ मिलता है खास तो चलिए इस पर नजर डालते हैं आगे :-

विनफास्ट वीएफ7 अर्थ

कीमत : 20.89 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी फ़ॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्

एलईडी डीआरएल

फ्रंट सिग्नेचर वी लाइट

रियर वी सिग्नेचर एलईडी टेललइट

फ्लश-टाइप डोर हैंडल

शार्क-फिन एंटीना

19-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स ऑल-ब्लैक केबिन थीम

लेदरेट रैप्ड फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

60:40 स्प्लिट रियर सीटें

2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें डुअल-जोन ऑटो एसी

रियर एसी वेंट

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

क्रूज कंट्रोल

एयर फिल्टर

दो टाइप-ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे दोनों तरफ)

एंटी-पिंच के साथ ऑल फोर पावर विंडो

6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स

ऑटो-डिमिंग और हीटेड ओआरवीएम्स

ओआरवीएम्स के लिए रिवर्स लिंक

कीलेस एंट्री

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 12.9-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

6-स्पीकर साउंड सिस्टम

ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 7 एयरबैग

360-डिग्री कैमरा

एबीएस के साथ ईबीडी

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस)

हिल स्टार्ट असिस्ट

रेन-सेंसिंग वाइपर

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

रोल-ओवर मिटिगेशन

रियर पार्किंग सेंसर

सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज



बेस वेरिएंट होने के बावजूद इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो अहसास दिलाते हैं कि जैसा यह इसका टॉप वेरिएंट है। इस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.9-इंच टचस्क्रीन, डुअल-जोन एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, क्रूज कंट्रोल और हीटेड ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं।

लेकिन, इस वेरिएंट में 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) का अभाव है।

विनफास्ट वीएफ7 विंड (अर्थ के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

कीमत : 23.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 19-इंच ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स

रूफ रेल्स डुअल-टोन ब्राउन और ब्लैक केबिन 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

पावर्ड टेलगेट

वायरलेस फोन चार्जर 8-स्पीकर साउंड सिस्टम लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

विनफास्ट वीएफ7 बेस वेरिएंट अर्थ के मुकाबले विंड वेरिएंट में ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स, एक्सटीरियर पर रूफ रेल्स और इंटीरियर में डुअल टोन ब्लैक और ब्राउन कलर थीम दी गई है। इस वेरिएंट में 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है, लेकिन इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ की कमी रखी गई है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस दिया गया है जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन शामिल है।

विनफास्ट वीएफ7 विंड इंफिनिटी (विंड के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

कीमत : 23.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कोई भी नहीं एज-टू-एज पैनोरमिक ग्लास रूफ कोई भी नहीं कोई भी नहीं

रेगुलर विंड वेरिएंट के मुकाबले विंड इंफिनिटी वेरिएंट में 50,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर एज-टू-एज पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है।

विनफास्ट वीएफ7 स्काई (विंड के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

कीमत : 24.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं

वीएफ7 स्काई और वीएफ7 विंड वेरिएंट की फीचर लिस्ट एक जैसी है। चूंकि स्काई वेरिएंट में ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन दी गई है, ऐसे में यह वेरिएंट 1.5 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।

विनफास्ट वीएफ7 स्काई इंफिनिटी (स्काई के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

कीमत : 25.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कोई भी नहीं एज-टू-एज पैनोरमिक ग्लास रूफ कोई भी नहीं कोई भी नहीं

वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी के स्काई इंफिनिटी वेरिएंट में स्काई वेरिएंट के मुकाबले एज-टू-एज पनोरमरिक ग्लास रूफ दी गई है।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

विनफास्ट वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार है :-

बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच 70 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1,2 ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील-ड्राइव पावर 177 पीएस 204 पीएस, 354 पीएस टॉर्क 250 एनएम 310 एनएम, 500 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 438 किलोमीटर 532 किलोमीटर, 510 किलोमीटर एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 10-11 सेकंड 9.5 सेकंड, 5.8 सेकंड

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि विनफास्ट वीएफ7 एसयूवी के किस वेरिएंट में कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

मुकाबला

विनफास्ट वीएफ7 का मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, बीवाईडी सिलायन 7, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 से है। यह गाड़ी अपकमिंग वोल्वो ईएक्स30 को भी कड़ी टक्कर देगी।