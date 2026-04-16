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    2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार को 7-सीटर लेआउट में बेंच टाइप सीटिंग के साथ चुना जा सकता है 

    प्रकाशित: अप्रैल 16, 2026 11:19 am । स्तुति

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    VinFast VF MPV 7

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 भारत में लॉन्च हो गई है। यह नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार निजी खरीदारों के लिए केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है और कहा जा रहा है कि कमर्शियल बाजार के लिए यह एक अलग नाम (लिमो ग्रीन) से उपलब्ध होगी। यदि आप इस नई इलेक्ट्रिक एमपीवी कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें दिए गए फीचर पर एक नजर जरूर डाल लें :-

    एक्सटीरियर 

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 एक स्टाइलिश दिखने वाली एमपीवी कार है जिसमें यह सभी एक्सटीरियर एलिमेंट मौजूद है :-

    • एलईडी हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल्स

    • एलईडी टर्न इंडिकेटर्स

    • 19-इंच ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स

    • ब्लैक बॉडी क्लैडिंग

    • शार्क-फिन एंटीना

    • रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर

    VinFast VF MPV 7

    इंटीरियर 

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के केबिन में दो अलग-अलग कलर थीम : ऑल-ब्लैक और डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन दी गई है। यहां देखें इसमें कौनसे फीचर मिलते हैं :- 

    • लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • बेजल-लेस डे/नाइट आईआरवीएम

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    VinFast VF MPV 7

    इस इलेक्ट्रिक कार में सनरूफ, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और सनशेड और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। 

    कंफर्ट फीचर  

    नई विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 गाड़ी में यह सभी कंफर्ट फीचर दिए गए हैं :- 

    • मैनुअल एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • टाइप-ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट

    • 6 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • सेकंड रो में 60:40 स्प्लिट रियर सीट

    • तीसरी रो में 50:50 स्प्लिट सीट

    • फ्रंट कंसोल और बूट में 12वोल्ट चार्जिंग पोर्ट

    • ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम

    • कीलेस एंट्री

    • ब्रेक पैडल इंटीग्रेटेड स्टार्टर

    • एंटी-पिंच के साथ ऑल विंडो अप डाउन

    • पीएम 2.5 एयर फ़िल्टर

    • थर्ड रो एसी कंट्रोल

    • तीसरी रो में कप होल्डर्स

    • मल्टी ड्राइव मोड (ईको/सिटी/स्पोर्ट)

    • क्रीप मोड

    • क्रूज कंट्रोल 

    VinFast VF MPV 7

    वीएफ एमपीवी 7 कार में पावर एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस फोन चार्जर की कमी है। इस गाड़ी में ईवी-स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जैसे  वी2एल (व्हीकल 2 लोड) और वी2वी (व्हीकल 2 व्हीकल) चार्जिंग भी नहीं दी गई है। इसमें पावर्ड टेलगेट का भी अभाव है। 

    इंफोटेनमेंट 

    वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक एमपीवी कार में दिए गए इंफोटेनमेंट फीचर इस प्रकार हैं :-

    • इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 10.1-इंच डिस्प्ले

    • 4-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 

    VinFast VF MPV 7

    सेफ्टी

    सुरक्षा के लिए विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार में यह सभी फीचर दिए गए हैं :-

    • 4 एयरबैग

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • रियर पार्किंग कैमरा

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    • हिल स्टार्ट असिस्ट

    • ट्रैक्शन कंट्रोल

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक

    VinFast VF MPV 7

    इस प्राइस पॉइंट पर किसी भी गाड़ी को खरीदने में दो अहम फीचर 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन, इन दोनों फीचर की वीएफ एमपीवी 7 में कमी है। इसमें 4 एयरबैग्स ही दिए गए हैं, जबकि 6 एयरबैग्स इसे ज्यादा सुरक्षित पैकेज बनाते यह मानते हुए कि इसमें 7 लोग बैठेंगे। 

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार में सिंगल बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी पैक 

    60.13 केडब्लूएच 

    सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 

    517 किलोमीटर 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क 

    280 एनएम

    एसेलेरेशन (0 -100 किमी/घंटे) 

    9 सेकंड से कम 

    डीसी फास्ट चार्जिंग (10-70 प्रतिशत) 

    30 मिनट 

    कीमत और मुकाबला 

    2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार की कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से है।

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