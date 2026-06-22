भारत में ये 5 हाइब्रिड एसयूवी कार जल्द होंगी लॉन्च!

रेनो डस्टर हाइब्रिड

संभावित कीमत: 16.50 लाख रुपये से 19.50 लाख रुपये

संभावित लॉन्च तारीख: नवंबर 2026

2026 रेनो डस्टर को कुछ महीनों पहले लॉन्च किया गया था, जिसे नए एक्सटीरियर स्टाइल और नए मॉडर्न केबिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है, जिसमें हाई-टेक फीचर के साथ रोजमर्रा की जरूरतों के बीच अच्छा तालमेल बिठाया गया है। हालांकि, वर्तमान में डस्टर गाड़ी दो इंजन: 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है।

*संदर्भ के लिए मौजूदा रेनो डस्टर की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

इसके अलावा, लॉन्च इवेंट में रेनो ने दिवाली 2026 तक नई डस्टर का ज्यादा माइलेज वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन पेश करने की घोषणा भी की। कंपनी के अनुसार डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलेगा, जो करीब 160 पीएस की पावर देगा।

डस्टर कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर आर्कमी ऑडियो सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

रेनो डस्टर में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड

संभावित कीमत: 35 लाख रुपये

संभावित लॉन्च तारीख: नवंबर 2026

किआ सोरेंटो एक 7 सीटर एसयूवी कार है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है। भारत में इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और अब आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई है कि किआ इस एसयूवी कार को साल के आखिर में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन सेटअप में पेश करेगी। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ड्राइवट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर या 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच टचस्क्रीन नेविगेशन डिस्प्ले, दूसरी पंक्ति में हीटेड सीटें और आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, और 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए एसयूवी कार में लेवल-2 एडीएएस, 8 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डीबीसी (डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल), टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

सोरेंटो कंपनी की एक प्रीमियम पेशकश हो सकती है और इसे सेल्टोस के ऊपर पोजिशन किया जा सकता है। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जा सकता है और इसकी कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

एमजी स्टारलाइट 560

संभावित कीमत: 18 लाख रुपये

संभावित लॉन्च तारीख: अक्टूबर 2026

वुलिंग स्टारलाइट 560 भारत के कार बाजार में इस साल के आखिर तक एमजी बैजिंग के साथ आएगी। कंपनी ने एसयूवी का डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है और वर्तमान में इसकी रोड टेस्टिंग चल रही है।

इसे एमजी कार लाइनअप में हेक्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा। स्टारलाइट 560 में एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जा सकता है। इस सेटअप में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलेगा और यह फुल टैंक में 1100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टारलाइट 560 का एक ईवी वर्जन भी उपलब्ध है, जिसमें 56.7 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है और फुल चार्ज में रेंज करीब 500 किलोमीटर बताई गई है।

इसकी फीचर लिस्ट में एक 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडीएएस और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2

संभावित कीमत: 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये

संभावित लॉन्च तारीख: अक्टूबर 2026

जेटूर टी2 भारत में पहली जेएसडब्ल्यू कार हो सकती है। इस एसयूवी को टॉल-बॉय डिजाइन दिया गया है जिससे यह असली बॉक्सी एसयूवी लगती है।

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 में एक हाइब्रिड और एक नॉन-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है। हाइब्रिड वर्जन में एक 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 26.7 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया जा सकता है। जेडएसडब्ल्यू को असेंबल करके बेचा जाएगा और इसकी फुल टैंक में रेंज अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह 1,000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर हो सकती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोड में रेंज 100 किलोमीटर तक हो सकती है।

हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई एसयूवी से पता चलता है कि इसे जल्द पेश किया जा सकता है। जेटूर टी2 में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और आगे पावर्ड सीट जैसे फीचर मिल सकते हैं।

जेटूर टी2 में 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) और क्रॉल कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बीवाईडी सील यू

संभावित कीमत: 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

संभावित लॉन्च तारीख: जुलाई 2026

बीवाईडी सील यू भारत में कंपनी की अगली कार हो सकती है और इसमें एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। सील यू में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक 18.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और ड्यूल-मोटर सेटअप मिल सकता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है।

एसयूवी कार की फीचर लिस्ट में एक 15.6-इंच रोटेटिंग टचस्क्रीन, एक 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, आगे पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, एक इनफिनिटी प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड वेगन लेदर सीटें, और वी2एल (व्हीकल-टू-लो) क्षमता जैसे फीचर मिलेंगे।

सुरक्षा के लिए एसयूवी कार में लेवल-2 एडीएएस, 7 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हाइड्रॉलिक ब्रेक असिस्ट (एचबीए), रोलओवर कंट्रोल सिस्टम (आरसीएस), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।