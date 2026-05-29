टेस्ला मॉडल वाय का नया बेस वेरिएंट प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट हुआ लॉन्च: 9 लाख रुपये सस्ती हुई ये इलेक्ट्रिक एसयूवी

प्रकाशित: मई 29, 2026 05:00 pm । भानु

टेस्ला ने मॉडल वाई की शुरुआती कीमत में भारी बदलाव करते हुए इसके वेरिएंट्स में फेरबदल किया है और इसकी कीमत में 9 लाख रुपये की कटौती की है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने पहले उपलब्ध टॉप-स्पेक लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) वेरिएंट को बंद कर दिया है और इसकी जगह एंट्री-लेवल प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट लॉन्च किया है। भारत में अपडेटेड प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट की डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी:

टेस्ला मॉडल वाई: अपडेटेड वेरिएंट्स और कीमत

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कीमत में अंतर प्रीमियम आरडब्ल्यूडी* 59.89 लाख रुपये 50.89 लाख रुपये (- 9 लाख रुपये) मॉडल वाई एल प्रीमियम एडब्ल्यूडी^ 61.99 लाख रुपये 61.99 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं प्रीमियम लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी 67.89 लाख रुपये बंद किया गया –

*आरडब्ल्यूडी - रियर-व्हील-ड्राइव, ^एडब्ल्यूडी - ऑल-व्हील-ड्राइव

जैसा कि पहले बताया गया है, टेस्ला मॉडल वाई के एंट्री-लेवल प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट की कीमत में 9 लाख रुपये की कटौती की गई है, जिससे अब ग्राहकों के लिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को खरीदना और भी आसान हो जाएगा।

प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट 5-सीटर लेआउट में उपलब्ध है, जबकि हाल ही में लॉन्च किया गया मॉडल वाई एल प्रीमियम एडब्ल्यूडी वेरिएंट 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेचा जाता है।

प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट में क्या नया है?

टेस्ला मॉडल वाई के एंट्री-लेवल प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट में कुछ छोटे लेकिन काम के बदलाव किए गए हैं। यह पूरी तरह से ब्लैक कलर के इंटीरियर थीम के साथ आता है, जिसमें हेडलाइनर और इंटीरियर ट्रिम भी पूरी तरह से ब्लैक कलर के हैं। इसके अलावा, इसमें ज़ेन ग्रे केबिन थीम का विकल्प भी उपलब्ध है। ज़ेन ग्रे केबिन थीम उन कई वैकल्पिक फीचर्स का हिस्सा है, जिनमें फुल सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो टेस्ला मॉडल वाई के लिए पेश करती है।

हालांकि इसमें पहले की तरह ही 16 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, लेकिन टेस्ला का कहना है कि उसने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में सुधार किया है और साथ ही इसके यूजर इंटरफेस (यूआई) में भी बदलाव किए गए हैं ताकि व्हीकल के कंट्रोल, नेविगेशन और एंटरटेनमेंट फीचर्स तक तेजी से पहुंच प्रदान की जा सके।

फीचर्स और सेफ्टी

ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा, टेस्ला ने मॉडल वाई के प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट के इक्विपमेंट सेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले की तरह ही पावर से चलने वाली, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर से एडजस्ट होने वाली रियर सीटें, पीछे की तरफ 8 इंच का टचस्क्रीन, 9 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और डुअल वायरलेस फोन चार्जर दिए गए हैं।

इसके सेफ्टी फीचर्स में मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की जानकारी

टेस्ला मॉडल वाई के प्रीमियम आरडब्ल्यूडी वेरिएंट को केवल एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्प के साथ पेश करती है, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे टेबल में दिया गया है:

स्पेसिफिकेशन टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्ल्यूडी डब्ल्यूएलटी रेंज 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 ड्राइवट्रेन रियर व्हील ड्राइव एक्सलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 5.9 सेकंड्स

हमने बैटरी पैक के साइज या इलेक्ट्रिक मोटर की पावर और टॉर्क आउटपुट का जिक्र नहीं किया है क्योंकि टेस्ला ऐसे पैरामीटर सार्वजनिक नहीं करती है। हालांकि, हम जानते हैं कि मॉडल वाई 250 केडब्ल्यू डीसी फास्ट-चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे ब्रांड के सुपरचार्जर नेटवर्क के माध्यम से प्रीमियम आरडब्ल्यूडी ट्रिम के बैटरी पैक में मात्र 15 मिनट में 238 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ी जा सकती है।

जैसा कि पहले बताया गया है, टेस्ला मॉडल वाई एक लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन भी एडब्ल्यूडी सेटअप के साथ भी उपलब्ध है। आप उस वेरिएंट और उसके इलेक्ट्रिक पावरट्रेन सेटअप के बारे में अधिक जानकारी यहां देख सकते हैं।

कंपेरिजन

टेस्ला मॉडल वाई का मुकाबला किआ ईवी6, हुंडई आयनिक 5, बीवाईडी सीलायन 7, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और वोल्वो ईसी40 जैसी इलेक्ट्रिक कार से है।

यह भी देखें: टेस्ला मॉडल वाई ऑन रोड प्राइस