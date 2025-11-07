टाटा सिएरा ईवी टेस्टिंग के दौरान आई नजर, मिलेगा मल्टी-लिंक सस्पेंशन सेटअप!

हैरियर ईवी के बाद सिएरा ईवी टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसमें मल्टी-लिंक सस्पेंशन सेटअप दिया जाएगा

टाटा सिएरा आईसीई वर्जन को भारत में 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा और फिर कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करेगी। लॉन्चिंग से पहले सिएरा ईवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है जिससे कंफर्म हुआ है कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में टाटा की फ्लैगशिप हैरियर ईवी की तरह मल्टी-लिंक सस्पेंशन सेटअप दिया जाएगा।

मल्टी-लिंक सस्पेंशन निश्चित रूप से सिएरा ईवी को इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवी कारों को कड़ी टक्कर देने में मदद करेगा और एक महत्वपूर्ण मैकेनिकल फीचर भी साबित होगा। मल्टी-लिंक सस्पेंशन शामिल होने से एसयूवी को कैसे फायदा मिल सकता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

क्या है मल्टी-लिंक सस्पेंशन?

मल्टी-लिंक सस्पेंशन अलग-अलग एंगल से लगने वाले फोर्स को कंट्रोल करने के लिए कई (इंडिविजुअल) लिंकेज का उपयोग करता है। ये लिंकेज ऊपर-नीचे, अगल-बगल और व्हीकल के पहिये पर लगने वाले अन्य फोर्स को नियंत्रित करते हैं। इससे एसयूवी झटकों को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको बेहतर राइड कंफर्ट और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हैंडलिंग मिल पाती है।

सिएरा एसयूवी से भी अब खराब सड़कों पर स्मूद राइड की उम्मीद की जा सकती है। यह सस्पेंशन सेटअप एसयूवी को कॉर्नर पर ज्यादा स्पोर्टी अहसास देगा। जीप कंपास, टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार जैसी एसयूवी कार में भी यह सस्पेंशन सेटअप दिया गया है।

टाटा सिएरा ईवी फीचर

टाटा सिएरा ईवी में ड्राइवर, इंफोटेनमेंट यूनिट और एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए तीन डिस्प्ले दिए जाएंगे। अनुमान है कि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम जेबीएल साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसकी ट्रिपल स्क्रीन काफी मॉडर्न और फ्यूचर प्रूफ लगती है। यहां देखें इसकी तस्वीर।

सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस (एडीएएस) दिया जा सकता है।

इसमें कई ईवी स्पेसिफिक फीचर भी मिलेंगे जिसमें व्हीकल-2-लोड (वी2एल) और व्हीकल-2-व्हीकल (वी2वी) फंक्शन शामिल होंगे।

टाटा सिएरा ईवी पावरट्रेन

टाटा का फिलहाल सिएरा ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन से पर्दा उठाना बाकी है। अनुमान है कि इसमें कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं और इसकी रेंज 500 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। यदि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल कम पसंद है तो आप सिएरा का आईसीई वर्जन चुन सकते हैं, जिसमें डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन।

टाटा सिएरा कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा ईवी की कीमत 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और अपकमिंग मारुति ई विटारा से होगा।

क्या आप इसका इलेक्ट्रिक वर्जन चुनना पसंद करेंगे या फिर पेट्रोल/डीजल ऑप्शन लेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।