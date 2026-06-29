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    टाटा सिएरा ईवी का नया टीजर जारी : इस एसयूवी कार के इंटीरियर की तस्वीरें आई सामने, इन फीचर का मिलना भी हुआ कंफर्म

    नए टीजर में सिएरा ईवी ने 300 मीटर ऊंचे ताल मोरीब रेत के टीले पर चढ़कर एक रिकॉर्ड भी बनाया है

    प्रकाशित: जून 29, 2026 10:40 am । स्तुति

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    Sierra EV

    टाटा मोटर्स सिएरा ईवी की टीजर के जरिए झलक दिखाने के आखिरी दौर में है क्योंकि भारत में इसे 30 जून को पेशा किया जाने वाला है। अब जारी हुए नए टीजर में कंपनी ने सिएरा ईवी के केबिन का लुक साझा किया है, जिसकी झलक हमनें पिछले टीजर में देखी थी। एक्सटीरियर डिजाइन की तरह इसका केबिन लेआउट भी रेगुलर वर्जन से काफी हद तक मिलता जुलता लगता है। टीजर में सिएरा ईवी को रेगिस्तान में चढ़ाई करते हुए भी दिखाया गया है जिससे इसकी क्षमता का पता चलता है। तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    तस्वीरों में क्या आया है नजर?  

    पिछली बार डिजाइन की झलक दिखाने के बाद, अब नए टीजर से उन कई फीचर्स की पुष्टि हो गई है जो टाटा सिएरा ईवी में मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो में सिएरा ईवी की ऑल-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन को भी दिखाया गया है, जिसमें एसयूवी यूएई के ताल मोरीब में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक पर चढ़ती हुई नजर आई है।

    Tata Sierra EV

    Sierra EV Interior

    इस टीजर के जरिए टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग सिएरा ईवी के केबिन में नई ब्लैक और व्हाइट कलर थीम के अलावा पैनोरमिक सनरूफ, डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, हेडअप-अप डिस्प्ले, बूस्ट मोड और 6 कस्टमाइजेबल टेरेन मोड मिलेंगे।

    Tata Sierra EV

    Tata Sierra EV Panoramic Sunroof  

    सिएरा इलेक्ट्रिक कार में डुअल-मोटर सेटअप दिया जाएगा। इसमें लगी मोटर 500 एनएम का टॉर्क देगी और पीछे की तरफ इसमें मल्टी-लिंक सस्पेंशन सेटअप भी दिया जाएगा, जो कि पहले तस्वीरों में देखने को मिला था। 

    अन्य संभावित फीचर और सेफ्टी  

    नई टाटा सिएरा ईवी कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    Sierra EV Boost Mode

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर मिल सकते हैं। 

    संभावित बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर

    टाटा ने फिलहाल केवल यह कंफर्म किया है कि सिएरा ईवी में ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन दी जाएगी, जबकि पावरट्रेन से जुड़ी बाकी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। अनुमान है कि सिएरा ईवी में हैरियर ईवी वाले बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 

    2026 Tata Sierra EV

    टाटा सिएरा ईवी के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

    बैटरी पैक 

    65 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच  

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    2

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

    पावर

    238 पीएस

    238 पीएस

    238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर)

    टॉर्क 

    315 एनएम

    315 एनएम

    500 एनएम*

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    538 किलोमीटर

    627 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    *कंफर्म

    Tata Sierra EV

    संभावित कीमत और मुकाबला  

    टाटा सिएरा ईवी की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यदि टाटा इसे लॉन्चिंग से ही बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन के साथ पेश करती है, तो इसकी शुरूआती कीमत रेगुलर मॉडल के आसपास हो सकती है। 

    इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, मारुति ई विटारा, विनफास्ट वीएफ7 और टोयोटा इबेला से रहेगा।

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