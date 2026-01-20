सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा नेक्सन vs हुंडई वेन्यू: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    संशोधित: जनवरी 20, 2026 10:52 am | सोनू

    4 Views
    • Write a कमेंट

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू में कई प्रीमियम फीचर जोड़े गए हैं जो नेक्सन को कड़ी टक्कर देंगे

    Tata Nexon vs Hyundai Venue

    भारत में सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कार का चयन करना काफी मुश्किल हो सकता है। इस सेगमेंट में काफी सारे विकल्प हैं जिनमें कुछ में फीचर, कुछ में स्पेस और कुछ में परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया है, लेकिन बहुत ही कम में एक पूरा पैकेज मिलता है।

    हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन ऐसी दो कारें है जो सभी मामलों में अच्छे विकल्प हैं और अगर आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं तो यह कंपेरिजन आपको फैसला लेने में मदद करेगा कि किसे खरीदें।

    कीमत

     

    टाटा नेक्सन

    हुंडई वेन्यू

    एक्स-शोरूम कीमत

    7.32 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये

    7.90 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये

    नेक्सन और वेन्यू दोनों की शुरूआती कीमत लगभग समान है, लेकिन जब बात टॉप मॉडल की आती है तो वेन्यू 1.5 लाख रुपये से ज्यादा महंगी है।

    नेक्सन में सनरूफ के लिए कई सबवेरिएंट्स और स्पेशल एडिशन हैं, जबकि वेन्यू का लाइनअप ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड है।

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि वेन्यू एक स्पोर्टी एन लाइन अवतार में भी मिलती है, जिसमें कॉस्मेटिक बदलाव और स्पोर्टी ड्राइव के लिए मैकेनिकल अपडेट किए गए हैं। वेन्यू एन लाइन के बारे में यहां देखिए

    साइज और डिजाइन

     

    टाटा नेक्सन

    हुंडई वेन्यू

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    3995 मिलीमीटर

    अंतर नहीं

    चौड़ाई

    1804 मिलीमीटर

    1800 मिलीमीटर

    + 4 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1620 मिलीमीटर

    1665 मिलीमीटर

    - 45 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2498 मिलीमीटर

    2520 मिलीमीटर

    - 22 मिलीमीटर

    • नेक्सन और वेन्यू दोनों की लंबाई समान है, लेकिन वेन्यू का व्हीलबेस बड़ा होने से इसके केबिन में खासकर पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर को बेहतर स्पेस मिलेगा।

    • नेक्सन की ऊंचाई ज्यादा है जिससे केबिन में सभी को बेहतर हेडरूम स्पेस मिलता है।

    Tata Nexon
    Hyundai Venue

    • डिजाइन की बात करें तो दोनों एसयूवी कार मॉडर्न है। नेक्सन में शार्प कट और क्रीज के साथ ज्यादा शार्प और सिंपल अप्रोच अपनाई गई है।

    Tata Nexon Side Profile
    Hyundai Venue

    • वहीं वेन्यू नेक्सन की तुलना में ज्यादा बॉक्सी और स्कवायर-ऑफ लगती है। इसके अनोखे डिजाइन टच संभावित ग्राहकों को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी।

    Tata Nexon Rear
    Hyundai Venue

    • दोनों में एलईडी हेडलैंप्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील, और कनेक्टेड टेल लैंप्स जैसे मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन वेन्यू में कनेक्टेड डीआरएल सेटअप है जो नेक्सन में नहीं है।

    केबिन और स्पेस

    • केबिन की बात करें तो नेक्सन का डैशबोर्ड डिजाइन सिंपल है, इसमें कई लेयर्स और हॉरिजोंटल लाइनें हैं जो केबिन को चौड़ा दिखाती है।

    Tata Nexon Interior
    Hyundai Venue

    • वेन्यू में भी सभी चीजें साफ-सुथरी हैं और इसके डैशबोर्ड की खासियत ड्यूल-स्क्रीन सेटअप है।

    • केबिन मटीरियल की बात करें तो नेक्सन में बहुत सारे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं, जो केबिन को प्रीमियम लुक देते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स को साफ रखना मुश्किल है और इन पर आसानी से खरोंच आ जाती है।

    • वेन्यू में आपको ज्यादा स्मूथ प्लास्टिक और टेक्सचर्ड मटीरियरल मिलता है, जो सोफिस्टिकेशन बढ़ाते हैं, अच्छे दिखते हैं और उन्हें साफ रखना भी आसान है।

    • कुल मिलाकर, दोनों एसयूवी कार का केबिन अच्छा दिखता है, लेकिन क्वालिटी के मामले में वेन्यू आगे है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल और फिट व फिनिश बेहतर है।

    • आगे वाली सीट स्पेस की बात करें तो दोनों में दो वयस्क पैसेंजर के आराम से बैठने के लिए काफी जगह है, और दोनों में अच्छा सपोर्ट मिलता है। हालांकि, नेक्सन का सीटबैक थोड़ा छोटा है जिससे लंबे पैसेंजर को अच्छा बैक सपोर्ट नहीं मिलता है।

    Tata Nexon Rear Seat
    Hyundai Venue

    • पीछे की तरफ दोनों एसयूवी कार में समान खूबियां हैं जिनमें एक सेंटर आर्मरेस्ट और सनशेड शामिल है, लेकिन स्पेस के मामले में दोनों अलग-अलग है।

    • नेक्सन कार में लंबे पैसेंजर के लिए पर्याप्त हेडरूम और अच्छा अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। साथ ही आगे की सीटों में ज्यादा कुशनिंग है, इससे पीछे वाले पैसेंजर के लिए नीरूम कम हो जाता है।

    • वेन्यू की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इसमें लंबे पैसेंजर को ज्यादा हेडरूम और अच्छा अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। इसमें लंबे पैसेंजर के लिए अच्छा नी-रूम और हेडरूम भी है।

    • चौड़ाई के मामले में दोनों लगभग एक जैसी है और तीन पैसेंजर के लिए समान स्पेस मिलता है। दोनों एसयूवी में बीच वाले पैसेंजर को बिना हेडरेस्ट के सीधे बैठना होगा और कंधों का ओवरलैप होना तय है।

    फीचर और सेफ्टी

    प्रमुख फीचर

    टाटा नेक्सन

    हुंडई वेन्यू

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • लेवल-1 एडीएएस

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • सिंगल-पेन सनरूफ

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • लेवल-2 एडीएएस

    • दोनों एसयूवी कार में एक जैसे फीचर दिए गए हैं और इनमें इतना कुछ है कि आपको कोई अन्य चीज नहीं चाहिए होगी।

    • नेक्सन की तुलना में वेन्यू में बड़ी टचस्क्रीन और बड़ी ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है।

    • हालांकि, नेक्सन अपने सेगमेंट की उन चुनिंदा मॉडल में से एक है जिसमें फुल पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, यह एक ऐसा फीचर है जिसे ज्यादातर ग्राहक प्राथमिकता देते हैं।

    • सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा दिया गया है।

    • दोनों एसयूवी कार में एडीएएस दिया गया है जिसे भारत की ड्राइविंग कंडिशन के हिसाब से ट्यून किया गया है।

    • हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टाटा नेक्सन में लेवल-1 एडीएएस दिया गया है, जबकि वेन्यू में ज्यादा एडवांस्ड लेवल-2 एडीएएस दिया गया है।

    • सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों से नेक्सन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

    • मौजूदा वेन्यू कार का अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है।

    इंजन

     

    टाटा नेक्सन

    हुंडई वेन्यू

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर डीजल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    120 पीएस

    100 पीएस

    115 पीएस

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    170 एनएम

    260 एनएम

    115 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5एमटी, 6एमटी, 6एएमटी, 7डीसीए

    6एमटी

    6एमटी, 6एएमटी

    5एमटी

    6एमटी, 7डीसीटी

    6एमटी, 6एटी

    • दोनों एसयूवी कार में आपको कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं और यहां प्रत्येक इंजन के बारे में जानकारी दी गई है।

    • नेक्सन एक 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है जिसके साथ कई गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं।

    • बेहतर माइलेज के लिए, यह इंजन एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ उपलब्ध है। लेकिन सीएनजी मॉडल का पावर आउटपुट कम है।

    • परफॉर्मेंस और माइलेज के अच्छे कॉम्बिनेशन के लिए आप डीजल इंजन चुन सकते हैं। हालांकि अगर आप नेक्सन डीजल के साथ ऑटोमैटिक विकल्प चाहते हैं तो आपको एएमटी वर्जन लेना चाहिए।

    • वेन्यू गाड़ी में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन आरामदायक ड्राइव के लिए अच्छा है और अच्छा माइलेज भी देता है।

    • बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ले सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस नेक्सन के बराबर है और यहां भी आपको रोमांचक ड्राइव के बदले कम माइलेज मिलेगा।

    • जो लोग ज्यादा माइलेज चाहते हैं उनके लिए वेन्यू में डीजल इंजन का विकल्प भी दिया गया है। इसमें आपको प्रोपर 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

    • नेक्सन के उलट, वेन्यू में पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट नहीं दी गई है।

    निष्कर्ष

    कीमत के हिसाब से टाटा नेक्सन एक अच्छा पैकेज है जिसमें प्रीमियमनेस, मॉडर्न फीचर और परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें कोई बड़ी कमी नहीं है, और अगर आपके लिए पीछे वाली सीट पर कम स्पेस सही है तो नेक्सन पर विचार किया जा सकता है।

    हालांकि, अगर आपको अच्छा केबिन प्रीमियमनेस और बेहतर इंफोटेनमेंट पैकेज चाहिए, और पीछे वाली सीट पर स्पेस समझौता नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ी ज्यादा कीमत पर हुंडई वेन्यू एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको वो सब चीजें मिलती है जो आप चाहते हैं और यह भी सुनिश्चत करती है कि इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत ना हो।

    अगर आप यह फैसला नहीं कर पा रहे है कि कौनसी एसयूवी कार खरीदें, तो आप इस सेगमेंट के दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं जिनमें किआ सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट और मारुति ब्रेजा शामिल है।

    was this article helpful ?

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा नेक्सन vs हुंडई वेन्यू: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है