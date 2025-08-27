सभी
    ऑस्ट्रेलिया में सुजुकी जिम्नी 5-डोर की बिक्री हुई बंद! क्या मेड-इन-इंडिया जिम्नी में तकनीकी खराबी है?

    प्रकाशित: अगस्त 27, 2025 11:17 am । सोनू

    5-डोर जिम्नी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिम्नी एक्सएल और जिम्नी नोमाडे नाम से उपलब्ध है, इसे भारत में कंपनी के गुड़गांव प्लांट में तैयार किया जाता है

    Suzuki Jimny 5-door Sales Stopped In Australia! Technical Issue Reported In Made-In-India Jimny?

    ऑस्ट्रेलिया में 5-डोर मारुति सुजुकी जिम्नी की डिलीवरी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, क्योंकि स्टॉकयार्ड यूनिट में कोई समस्या सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया में 5-डोर जिम्नी कार जिम्नी एक्सएल नाम से बिकती है, यह मेड-इन-इंडिया एसयूवी है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि जापान, साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट होती है। हालांकि समस्या के बारे में जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, केवल सुजुकी ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने अधिकृत डीलरशिप से ग्राहकों से ली गई बुकिंग और अन्य राशि ‘जहां उचित हो’ वापस करने के लिए कहा है।

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जिम्नी एक्सएल की बिक्री पिछले महीने रोक दी गई थी। हालांकि, समस्या की सही जानकारी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और ना ही बिक्री वापस शुरू करने की कोई समय-सीमा बताई गई है। हालांकि, सुजुकी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि यह समस्या 5-डोर जिम्नी के मौजूदा ग्राहकों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय नहीं है, और वे बिना किसी चिंता के 5-डोर ऑफ रोडिंग कार को चलाना जारी रख सकते हैं।

    मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर: ओवरव्यू

    Maruti Jimny

    भारत में उपलब्ध जिम्नी 5-डोर और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध जिम्नी एक्सएल दोनों का एक्सटीरियर डिजाइन एक जैसा है। दोनों एसयूवी कार में क्लासिक बॉक्सी शेप के साथ गोल हेडलाइट, एक फ्लैट बोनट, ऊंचे पिलर और फ्लेयर्ड व्हील आर्क दिए गए हैं। दोनों मॉडल के केवल कलर में अंतर है।

    Maruti Jimny 5-door interior

    केबिन में भी दोनों वर्जन का लेआउट एक जैसा ही है, जिसमें साधारण, रग्ड डैशबोर्ड डिजाइन, बड़े रोटरी कंट्रोल्स, और बीच में एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। ऑस्ट्रेलिया मॉडल एक वेरिएंट में उपलब्ध है जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कई प्रीमियम टच दिए गए हैं, जबकि भारतीय जिम्नी दो वेरिएंट जेटा और अल्फा में उपलब्ध है।

    Maruti Jimny 5-door infotainment system

    दोनों की फीचर लिस्ट में बड़ा अंतर नहीं है। दोनों मॉडल में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो एसी, कीलेस एंट्री, पावर विंडो और हेडलैंप वाशर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Maruti Jimny 5-door rear-view camera

    हालांकि दोनों मॉडल के सेफ्टी फीचर में अंतर है। ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध जिम्नी में एडीएएस फंक्शन का पूरा सेट मिलता है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और हाई-बीम असिस्ट शामिल है। भारत में उपलब्ध जिम्नी में ये ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    Maruti Jimny engine bay

    भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में जिम्नी 5 डोर वर्जन में समान 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वर्जन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है। यहां देखिए इसकी जानकारी:

    स्पेसिफिकेशन

    मारुति जिम्नी (भारतीय मॉडल)

    सुजुकी जिम्नी एक्सएल (ऑस्ट्रेलिया मॉडल)

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल

    पावर

    105 पीएस

    102 पीएस

    टॉर्क

    134 एनएम

    130 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 4-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी / 4-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फोर-व्हील-ड्राइव

    भारत में प्राइस और कंपेरिजन

    Maruti Jimny in the city

    भारत में मारुति जिम्नी 5 डोर की कीमत 12.76 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसे महिंद्रा थार, महिंद्रा थार रॉक्स, फोर्स गुरखा 3-डोर और फोर्स गुरखा 5 डोर के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

    मारुति जिम्नी पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    M
    mary tahir
    Aug 27, 2025, 7:27:04 AM

    Excellent sturdy spacious cool car...It is fabulous... Just love driving it.. Mary Tahir

