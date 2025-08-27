रेनो काइगर ऑथेंटिक वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

रेनो काइगर को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिल गया है, जिसमें शार्प डिजाइन, नए कलर विकल्प, अतिरिक्त फीचर और नए नाम वाले वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन शामिल है। ऑथेंटिक काइगर का बेस मॉडल है। इसमें बुनियादी सुविधाएं दी गई है, जबकि कई अतिरिक्त फीचर का अभाव है। यहां देखिए 2025 रेनो काइगर के बेस मॉडल से जुड़ी हर वो जानकारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं:

आगे का डिजाइन

काइगर ऑथेंटिक वेरिएंट में आगे की तरफ शार्प एलईडी डीआरएल और 10-स्लेट अपडेट ग्रिल दी गई है। हेडलाइट को बंपर के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है और इनमें बेसिक हेलोजन यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि यह बेस मॉडल है, ऐसे में इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी फॉग लाइट, और सिल्वर स्किड प्लेट का अभाव है जो टॉप मॉडल में दिए गए हैं। इसके बजाए, इसमें बंपर पर प्लेन ब्लैक फिनिश दी गई है जिससे इसका डिजाइन सिंपल है।

साइड प्रोफाइल

काइगर के बेस वेरिएंट में कवर के साथ सिंपल सिल्वर फिनिश वाले 16-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, वहीं टॉप मॉडल में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें काले डोर हैंडल, टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड ओआरवीएम, और डोर पेनल पर ब्लैक क्लेडिंग दी गई है। इसके टॉप मॉडल में रेड ब्रेक कैलिपर्स और ब्लैक रूफ रेल्स जैसे स्पोर्टी टच दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

रेनो काइगर ऑथेंटिक में पीछे साफ-सुथरे डिजाइन के साथ चौड़ा टेलगेट और बीच में नया 2डी रेनो लोगो दिया गया है। अच्छी बात ये है कि इसकी टेललाइट टॉप मॉडल की तरह एलईडी यूनिट है। इसमें सिल्वर स्किड प्लेट के बजाए एक प्लेन ब्लैक बंपर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें एक पीछे वाइपर और वाशर, और शार्क फिन एंटीना का अभाव है, जो टॉप मॉडल में उपलब्ध है।

कलर

अगर आप काइगर ऑथेंटिक वेरिएंट लेते हैं तो इस एसयूवी को तीन कलर: मूनलाइट सिल्वर, आइस कूल व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक में चुन सकते हैं। इस वेरिएंट में कैस्पियन ब्लू, रेडिएंट रेड और नए शेडो ग्रे व ओएसिस येलो जैसे कलर उपलब्ध नहीं हैं। यही चीज ड्यूल-टोन कलर पर भी लागू होती है। आप यहां इसके वेरिएंट अनुसार रंगों का विवरण देख सकते हैं।

केबिन

रेनो काइगर ऑथेंटिक वेरिएंट का केबिन बेहद बेसिक रखा गया है, जिसमें साधारण ब्लैक और ग्रे थीम के साथ ब्लैक फेब्रिक अपहोल्स्ट्री है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ-सुथरा है, जिसमें मैनुअल एसी कंट्रोल और काफी सारे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है।

इस बेस वेरिएंट में सेंटर कंसोल पर टचस्क्रीन की जगह पर सिर्फ खाली जगह है। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं जिस पर कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं, वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एमआईडी के साथ एनालॉग डायल्स दिए गए हैं।

अच्छी बात ये है कि बेस मॉडल में आराम के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए हैं। हालांकि, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, नई लाइट केबिन थीम, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे ज्यादा प्रीमियम टच टॉप मॉडल्स में ही उपलब्ध है।

फीचर और सेफ्टी

रेनो काइगर बेस मॉडल में हीटर के साथ मैनुअल एसी, पीएम2.5 एयर फिल्टर, आगे और पीछे पावर विंडो, कपहोल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और रिमोट कीलेस एंट्री जैसे बुनियादी फीचर दिए गए हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर का अभाव है, ये सभी फीचर इसके टॉप मॉडल में दिए गए हैं।

नई काइगर में सुरक्षा के मामले में ज्यादा कुछ कमी नहीं है। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इसके अलावा ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रेक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें केवल ऑटो हेडलाइट रेन-सेंसिंग वाइपर, और 360 डिग्री कैमरा का अभाव है।

इंजन

नई कार के इंजन की जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

हालांकि, काइगर ऑथेंटिक वेरिएंट केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। इसमें रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी है जिसकी कीमत अतिरिक्त 79,500 रुपये है।

प्राइस और कंपेरिजन

2025 रेनो काइगर के बेस मॉडल ऑथेंटिक की कीमत 6.30 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) है। काइगर का मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस, और स्कोडा कायलाक से है।