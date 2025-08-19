ओणम 2025: केरल में फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन को नए फ्लैश रेड कलर में किया गया पेश, जानिए कीमत

प्रकाशित: अगस्त 19, 2025 05:16 pm । भानु

फोक्सवैगन की ओर से केरल में चल रहे ओणम पर्व के मौके पर अपनी कारों पर ग्राहकों के लिए कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर्स ​की पेशकश की जा रही है। इस पर्व को और ज्यादा खास बनाने के लिए कंपनी ने अब अपनी फोक्सवैगन वर्टस और फोक्सवैगन टाइगन को नए 'फ्लैश रेड' कलर ऑप्शन में पेश किया है। ये कलर इस वक्त सिर्फ केरल में ही उपलब्ध रहेगा और इसे जीटी लाइन वेरिएंट में ही पेश किया गया है जिसमें 1 लीटर टीएसआई इंजन दिया गया है। इसके अलावा वर्टस और टाइगन में और कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यदि आप वर्टस और टाइगन को नए फ्लैश रेड कलर में ओणम 2025 के मौके पर घर लाना चाहते हैं तो अगो जानिए दोनों कारों के जीटी लाइन वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास:

फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन जीटी लाइन: ओवरव्यू

वर्टस और टाइगन के जीटी लाइन वेरिएंट्स में लगभग एक जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं जिनमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी शामिल है जबकि, वर्टस में 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और टाइगुन के साथ 6-स्पीकर सेटअप मिलता है। फॉक्सवैगन ने जीटी लाइन वेरिएंट में सिंगल-पैनल सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज़ कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ) भी दिए हैं।

सेफ्टी के लिए दोनों कारों में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

वर्टस और टाइगन के जीटी लाइन वेरिएंट्स में 1 लीटर टीएसआई इंजन दिया गया है जिसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंजन 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

वर्टस और टाइगन के टॉप वेरिएंट्स में 1.5 लीटर टीएसआई इंजन दिया गया है जो 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

कीमत और कंपेरिजन

फोक्सवैगन वर्टस जीटी लाइन फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन 14.08 लाख रुपये (एमटी), 15.18 लाख रुपये (एटी) 14.80 लाख रुपये (एमटी), 15.90 लाख रुपये (एटी)

कीमत एक्सशोरूम पैन इंडिया के अनुसार



टाइगन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट से है। वर्टस की टक्कर हुंडई वरना, होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया से है।