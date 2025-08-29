नई रेनो काइगर को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: अगस्त 29, 2025 11:04 am । सोनू

नई रेनो काइगर के साथ चार एसेसरी पैक: अट्रेक्टिव, एसेंशियल, एसयूवी और स्मार्ट दिए जा रहे हैं

नई रेनो काइगर को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, इसमें कुछ नए कलर और कई अतिरिक्त फीचर शामिल किए गए हैं। नए डिजाइन के साथ, इसमें कुछ नई एसेसरीज भी दी गई है जिससे आप सब-4 मीटर एसयूवी कार को रेगुलर मॉडल से अलग बना सकते हैं। रेनो एसयूवी कार के साथ चार एसेसरी पैक भी मिल रहे हैं। यहां देखिए नई काइगर के साथ कौनसी एसेसरीज मिल रही है:

एक्सटीरियर एसेसरीज

कृत्रिम बोनट स्कूप

बोनट प्रोटेक्टर

ग्रिल इनसर्ट

आगे वाले बंपर पर गार्निश

फॉग लैंप गार्निश (डार्क क्रोम या साटिन क्रोम में)

बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर (डार्क क्रोम या साटिन क्रोम में)

विंड डिफ्लेक्टर (क्रोम इनसर्ट के साथ भी उपलब्ध)

विंडो बेल्टलाइन (क्रोम)

मड फ्लैप

ओआरवीएम गार्निश

बाहरी डोर हैंडल गार्निश

डोर स्कूटल

बॉडी साइड क्लेडिंग (डार्क क्रोम या साटिन क्रोम में)

सी-पिलर गार्निश

बॉडी स्टीकर

टेल लाइट गार्निश

रूफ कैरियर (लोड-बियरिंग रूफ बार की जरूरत)

टेलगेट गार्निश (डार्क क्रोम या साटिन क्रोम)

पीछे वाले बंपर पर गार्निश (डार्क क्रोम या साटिन क्रोम)

साइड स्टेप

पीछे बंपर गार्ड

अंडरबॉडी लाइट

कार कवर

फॉग लैंप्स

लोड-बियरिंग रूफ बार

इंजन गार्ड

व्हील लॉक

16-इंच अलॉय व्हील

लाइसेंस प्लेट होल्डर

डोर ऐज गार्ड

वाल्व कैप

केबिन एसेसरीज

आर्मरेस्ट कंसोल ऑर्गनाइजर

सीट कवर

स्टीयरिंग व्हील कवर

एम्बिएंट लाइटिंग

डे-नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम)

आईआरवीएम बैक कवर

रूफ लैंप गार्निश

सन ब्लाइंड

पार्सल ट्रे

बूट लैंप

बूट मैट

फ्लोर मैट

3डी फ्लोर मैट

इल्लुमिनेटेड स्कफ प्लेट

पडल लैंप

कुशन पिलो

पीछे डोर सिल गार्ड

वैक्यूम क्लीनर

360 डिग्री कैमरा

हेड्स-अप डिस्प्ले

वेंटिलेटेड सीट कवर

एयर प्यूरीफायर

डैशकैम

वायरलेस फोन चार्जर

आगे पार्किंग सेंसर

नोट: प्रत्येक एससेरी आइटम और पैक की कीमत के बारे में जानने के लिए हम आपको नजदीकी रेनो कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

इतना नहीं, रेनो नई काइगर के साथ चार एसेसरी पैक का विकल्प भी दे रही है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

अट्रेक्टिव पैक

अट्रेक्टिव पैक के तहत नई काइगर के साथ बोनट स्कूप, आगे ग्रिल इनसर्ट, आगे वाले बंपर पर गार्निश, फॉग लैंप गार्निश (डार्क क्रोम में भी उपलब्ध), डोर हैंडल गार्निश, फ्लोर मैट, रूफ लैंप गार्निश, और टेल लाइट गार्निश जैसी एसेसरीज ली जा सकती है।

एसेंशियल पैक

एसेंशियल पैक में मड फ्लैप, आर्मरेस्ट कंसोल ऑर्गनाइजर, फ्लोर मैट, वैक्यूम क्लीनर, व्हील लॉक, इंजन गार्ड (स्टील) और कार कवर जैसी एसेसरीज मिल रही है।

एसयूवी पैक

रेनो ने एसयूवी पैक में बोनट प्रोटेक्टर, बॉडी साइड क्लेडिंग और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर (दोनों डार्क क्रोम में भी उपलब्ध), और फ्लोर मैट जैसी एसेसरीज को शामिल किया है। इसमें पीछे ट्रंक क्लेडिंग और क्रोम इनसर्ट के साथ विंड डिफ्लेक्टर भी शामिल है।

स्मार्ट पैक

स्मार्ट पैक के तहत आप फेसलिफ्ट काइगर में इल्लुमिनेटेड स्कफ प्लेट, एयर प्यूरीफायर, डैशकैम और 3डी फ्लोर मैट को शामिल कर सकते हैं।

इंजन

नई रेनो काइगर दो इंजन में आती है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) गियरबॉक्स* 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, सीवीटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

रेनो काइगर में अधिकृत डीलरशिप द्वारा रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी मिल रहा है जिसके लिए 79,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सीएनजी किट केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है।

प्राइस और कंपेरिजन

2025 रेनो काइगर की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, और स्कोडा कायलाक जैसे दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। इसके अलावा इसे मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।

