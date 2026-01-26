2026 रेनो डस्टर : इस एसयूवी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, इन 17 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

संशोधित: जनवरी 27, 2026 03:37 pm | स्तुति

नई रेनो डस्टर एसयूवी कार में मॉडर्न डिजाइन दी गई है और यह गाड़ी पहले की तरह बॉक्सी लगती है

टाटा सिएरा के बाद अब 2026 रेनो डस्टर ने लंबे इंतजार के बाद फिर से वापसी कर ली है। इस एसयूवी कार से भारत में पर्दा उठ गया है और इसकी प्री-लॉन्च बुकिंग भी शुरू हो गई है। डस्टर बिल्कुल नए अवतार में वापस आई है, इसमें स्टाइलिश डिजाइन, फीचर लोडेड केबिन और नए इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप नई रेनो डस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो तस्वीरों के जरिए इस पर एक नजर डाल सकते हैं :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

नई रेनो डस्टर कार के आगे का लुक काफी बोल्ड है। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स और डीआरएल्स दी गई हैं जो काफी शार्प लगती है, और इसके आगे के हिस्से को काफी चौड़ा और पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देती है।

इसमें आगे की तरफ रेनो लोगो नहीं दिया गया है। इसकी बजाए इसमें बीच में बोल्ड डस्टर लेटरिंग दी गई है जो इसे ज्यादा दमदार लुक देती है।

चौकी सिल्वर स्किड प्लेट इसे ऑफ-रोड-रेडी लुक देती है।

छोटी जानकारियां : नई रेनो डस्टर कार में एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जिसे बंपर के दोनों साइड पर नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका बॉक्सी लेआउट साफ तौर पर नजर आता है। यह डस्टर की पुरानी आइकॉनिक पहचान की याद दिलाता है।

इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स, स्क्वायर व्हील आर्क और चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो इसे ज्यादा दमदार लुक देती है।

डस्टर कार में फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं। इसमें रियर डोर हैंडल को सी-पिलर पर पोजिशन किया गया है, जो डोर पैनल को क्लीन फिनिश देते हैं।

ऊंचे रूफ रेल्स गाड़ी को काफी आकर्षक लुक देते हैं। यह 50 किलोग्राम तक का लोड भी उठा सकते हैं।

जानकारियां : रेनो 'आइकॉनिक लॉन्च एडिशन' भी पेश करेगी जिसकी केवल 2026 यूनिट्स उतारी जाएंगी और इसमें येलो कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइप और हिमालयन इंस्पायर्ड डिजाइन एलिमेंट भी दिए जाएंगे।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे लाइट बार से कनेक्ट किया गया है, जिससे इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक मिलता है।

इसका टेलगेट अपराइट और सिंपल है, और यह स्टाइलिंग से ज्यादा प्रेक्टिकेलिटी पर फोकस करता है।

चौड़ा रियर बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट रियर डिजाइन को अच्छे से पूरा करती हैं, जिससे गाड़ी की मजबूत, आउटडोर पर्सनैलिटी बरकरार रहती है।

छोटी जानकारियां : डस्टर में स्पॉइलर पर विंग-टाइप डिजाइन दी गई है, जो इसे स्पोर्टी कैरेक्टर देता है।

इंटीरियर

इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर क्लीन, हॉरिजोंटल लेआउट मिलता है, जिससे इसका केबिन काफी चौड़ा लगता है।

केबिन के अंदर इसमें डुअल स्क्रीन को डैशबोर्ड पर पोजिशन किया गया है और एक सिंगल पैनल में अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है।

इसमें सेंटर कंसोल पर लेयर्ड डिजाइन मिलती है, जिसमें स्टोरेज और कंट्रोल्स को अलग-अलग बांटा हुआ है। पतले एयर वेंट्स डैशबोर्ड को एक मॉडर्न और साफ-सुथरा लुक देते हैं।

एयर-कॉन कंट्रोल्स के लिए दिए गए फिजिकल कंट्रोल्स को गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करना काफी आसान है।

मल्टी कलर लेदरेट सीटें इसे काफी मॉडर्न लुक देती है। यह सीटें पावर एडजस्टेबल हैं और इसमें वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है।

इसमें सेकंड रो पर पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिससे केबिन के अंदर इसमें भरपूर रोशनी रहती है।

रियर आर्मरेस्ट पर इसमें डेडिकेटेड फोन स्लॉट दिया गया है।

पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें रियर चार्जिंग सॉकेट और एसी वेंट्स दिए गए हैं। लेकिन, पीछे की तरफ इसमें सनशेड नहीं दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

नई रेनो डस्टर गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

इस एसयूवी कार में 6-स्पीकर आर्केमि ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, कप और फोन होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, और एडीएएस सूट (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

नई रेनो डस्टर कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 100 पीएस 160 पीएस सामने आनी बाकी टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम सामने आनी बाकी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी* 8-स्पीड डीएचटी^

*डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

नए डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने आने बाकी है। इसकी डिलीवरी नवंबर से मिलनी शुरू होगी।

लॉन्च और मुकाबला

2026 रेनो डस्टर को भारत में मार्च 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी के चुनिंदा वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल के मध्य में शुरू होगी। इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से रहेगा।