2026 किआ सेल्टोस में हमें क्या आया पसंद और कौनसी चीजों की लगी कमी? जानिए यहां

संशोधित: दिसंबर 24, 2025 03:24 pm | भानु

2026 किआ सेल्टोस अपने पिछले मॉडल द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर बेस्ड है, जो कंफर्ट, सेफ्टी और फीचर्स के मोर्चे पर पहले से बेहतर हो गई है। साथ ही अपने डिज़ाइन और इंटीरियर के साथ ये कार और ज्यादा आकर्षक पैकेज के रूप में भी सामने आई है । इसकी खूबियों और कमियों को समझने के बाद हमनें इसके एक्सटीरियर , इंटीरियर और फीचर्स एवं,इंजन की खूबियों और कमियों का विस्तार से विश्लेषण किया है जिसपर आगे डालिए एक नजर :

इसलिए यदि आप नई सेल्टोस खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपको नई किआ एसयूवी की स्पष्ट तस्वीर दे सकता है और आपके कुछ संदेहों को दूर करने में भी मदद कर सकता है।

एक्सटीरियर

खूबियां

2026 सेल्टोस अपनी आक्रामक स्टाइल और दमदार रोड प्रेजेंस से तुरंत ध्यान खींच लेती है। इसके शार्प डिज़ाइन एलिमेंट्स, अपराइट स्टांस और मस्कुलर प्रोफाइल यह सुनिश्चित करते हैं कि यह ट्रैफिक में आराम से पहचानी जा सकती है। साथ ही, इसका बड़ा साइज अब सेल्टोस को और भी प्रभावशाली लुक देता है।

कमियां

हालांकि नई सेल्टोस कार का नया डिज़ाइन निस्संदेह बोल्ड है, लेकिन यह हर किसी को पसंद नहीं आएगा। सेल्टोस के पहले वाले मॉडल का लुक साफ-सुथरा था, जो ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता था। मगर 2026 मॉडल एक अधिक आक्रामक डिज़ाइन लेंग्वेज अपनाई गई है, जो उन ग्राहको को शायद पसंद न आए जिन्हें पुरानी कार का स्लीक और स्पोर्टी लुक पसंद था।

इलेक्ट्रिक कार से इंस्पायर्ड अलॉय व्हील डिज़ाइन कई लोगों को पसंद नहीं आया है, खासकर एक आईईसी (इंटरनल सिलेंडर) इंजन वाली कार में।

इंटीरियर और फीचर्स

खूबियां

अंदर कदम रखते ही, सेल्टोस अपने बड़े से स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी से तुरंत प्रभावित करती है। केबिन में पांच लोगों का परिवार आराम से बैठ सकता है, और सीटें इतनी आरामदायक हैं कि लंबे लोगों के लिए भी यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं हैं। कुल मिलाकर, इसकी फिटिंग और फिनिशिंग दमदार है, जिससे इंटीरियर मजबूत और अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ सा दिखता है। एक और अच्छी बात यह है कि किआ ने एसी कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन दिए हैं, जिससे कुछ मॉर्डन एसयूवी के विपरीत, क्लाइमेट कंट्रोल को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

फीचर्स की बात करें तो, सेल्टोस अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन एसयूवी में से एक बनी हुई है। इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक छोटा 5-इंच पैनल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं।

यहां तक कि लोअर वेरिएंट भी भरपूर फीचर्स से लैस हैं, जिससे सेल्टोस अपने सभी वेरिएंट्स में एक किफायती विकल्प साबित होती है (हमारी वेरिएंट-अनुसार फीचर्स रिपोर्ट को यहां देखें)।

सेफ्टी किट भी इसका एक मजबूत पहलू है। किआ सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स माउंट, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) मिलते हैं। इसके टॉप वेरिएंट्स में एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा के साथ सुरक्षा का स्तर और भी बढ़ जाता है।

एक दिलचस्प बात यह है कि सेल्टोस के विभिन्न वेरिएंट में आपको इंटीरियर के लिए कई कलर विकल्प मिलते हैं।.

कमियां

बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के बावजूद, केबिन के अंदर स्मूद प्लास्टिक पैनलों के काफी ज्यादा उपयोग को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। इन सतहों पर आसानी से खरोंच लग जाती हैं, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर आपको फिर ऐसी चीजें चुभने लगती है। सेल्टोस के पिछले मॉडल की तुलना में, लेदरेट और सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का उपयोग भी काफी कम हुआ है, जिससे प्लास्टिक से भरपूर इंटीरियर का अहसास और भी स्पष्ट हो जाता है।

इसकी कीमत को देखते हुए कुछ खास फीचर्स की कमी साफ नजर आती है जिनमें पावर्ड टेलगेट , को-ड्राइवर की सीट को एडजस्ट करने वाला लीवर और पीछे की सीटों में वेंटिलेशन जैसे फीचर्स शामिल है जो इसके मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों में मिल जाते हैं। हालांकि, ये कोई बहुत बड़ी खामी नहीं हैं, लेकिन फीचर से भरपूर इस कार में ऐसी कुछ कमियां जरूर नजर आती हैं।

भारत में बिकने वाले मॉडल में तो ग्लोबल मॉडल के मुकाबले कुछ फीचर्स की कमी भी है।

. किफायती किआ सिरोस में पीछे की सीटों में वेंटिलेशन मिलता है, लेकिन नई सेल्टोस में नहीं।

पावरट्रेन

खूबियां

2026 किआ सेल्टोस की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसके इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की एक बड़ी रेंज है। चाहे आप रोज़ाना आराम से आने-जाने के लिए, हाईवे पर तेज़ गति से चलने के लिए या फिर ड्राइविंग का अधिक रोमांचक अनुभव चाहते हों, सेल्टोस का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि यह एसयूवी अलग-अलग ड्राइविंग ज़रूरतों वाले ग्राहकों को आकर्षित करने की खूबी रखती है।

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

* सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

पिछले जनरेशन के मुकाबले नई सेल्टोस की राइड क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। सेल्टोस अब खराब सड़कों पर भी अधिक आत्मविश्वास के साथ चलती है और तेज गति पर अधिक स्थिर महसूस होती है, जिससे यह लंबी हाईवे ड्राइविंग के साथ-साथ शहरी इलाकों की उबड़-खाबड़ सड़कों के लिए भी बेहतर विकल्प है।

सेल्टोस के अधिकांश इंजन विकल्प हुंडई क्रेटा से मिलते जुलते हैं। इन दोनों एसयूवी का डीटेल्ड कंपेरिजन देखने के लिए, इस आर्टिकल को पढ़ें।

कमियां

हालांकि इंजन ऑप्शंस वर्सेटाइल हैं, लेकिन सेल्टोस के पिछले वाले मॉडल से अपग्रेड करने वाले ग्राहकों को ड्राइविंग अनुभव में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, भले ही यह कुल मिलाकर अधिक कंफर्टेबल और मैच्योर क्या ना हो गई हो।

पावरफुल टर्बो इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प नहीं दिया गया है। जो लोग पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं, उन्हें आईएमटी या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से ही संतोष करना होगा।

सेल्टोस के किस वेरिएंट में कौन सा इंजन विकल्प मिलता है, तो यहां देखिए सेल्टोस के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स की विस्तृत जानकारी।

हमें जो चीज़ें पसंद आईं और जिन बदलावों की हम सराहना करते हैं

सेल्टोस को अनोखा लुक देने के लिए अच्छे खासे प्रयास किए गए हैं। इसका डिज़ाइन ग्राहको को पसंद आ सकता है।

बेहतर केबिन स्पेस। अधिक शोल्डर रूम से तीन यात्री आराम से बैठ सकते हैं।

कंफर्टेबल राइड क्वालिटी जो खराब सड़कों को भी आसानी से संभाल लेती है और तेज़ गति पर भी स्थिर रहती है।

सभी वेरिएंट में भरपूर फीचर्स दिए गए हैं, यहां तक कि बेस वेरिएंट में भी दमदार और पूरे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं।

काफी सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम भी दिया गया है।

मजबूत और टिकाऊ इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी केबिन को टिकाऊ और सुव्यवस्थित अहसास देती है।

कई वेरिएंट और कलर विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है।

कारदेखो ओपिनियन

2026 किआ सेल्टोस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है, जो पर्याप्त स्पेस, कंफर्ट, सेफ्टी और फीचर्स का फायदा देती है। हालांकि इसकी बोल्ड स्टाइलिंग और इंटीरियर में इस्तेमाल किए गए मैटेरियल हर किसी को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन इसकी वर्सेटिलिटी इसे पारिवारिक ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाए रखती है।

ऐसे सेगमेंट में जहां हर महीने नए फीचर्स और कारें लॉन्च होती हैं, सेल्टोस आज भी एक अच्छा विकल्प है। इस नए मॉडल के साथ, सेल्टोस कोरियाई ब्रांड की बिक्री में और इजाफा कर सकती है।

क्या आपको लगता है कि इसके फायदे नुकसान से ज्यादा हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।