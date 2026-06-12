एमजी मेजेस्टर को इन एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज से बनाएं और भी खास

प्रकाशित: जून 12, 2026 11:56 am । स्तुति

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एमजी अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी मेजेस्टर भारत में लॉन्च कर चुकी है। इस गाड़ी को एमजी के लाइनअप में ग्लॉस्टर के ऊपर पोजिशन किया गया है। नई एमजी मेजेस्टर कार की डिजाइन बेहद आकर्षक है और इसमें फीचर लोडेड केबिन भी दिया गया है। यह एसयूवी कार अच्छी रोड प्रेजेंस भी देती है। जो खरीदार अपनी कार को एक पर्सनल टच देना चाहते हैं, वह एमजी की ओर से पेश की जा रही ऑफिशियल एसेसरीज भी चुन सकते हैं।

इन एसेसरीज में एक्सटीरियर और इंटीरियर ऐड-ऑन शामिल हैं जो एसयूवी को आकर्षक लुक देते हैं और ओनरशिप एक्सपीरिएंस को भी बेहतर बनाते हैं। यहां देखें एमजी मेजेस्टर के साथ मिल रही एसेसरीज और उनकी कीमत :-

एमजी मेजेस्टर : एक्सटीरियर एसेसरीज

एसेसरी कीमत डोर ऐज गार्ड 1,299 रुपये फ्रंट ग्रिल इंसर्ट 2,950 रुपये क्रोम फिनिश्ड फ्रंट बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर 2,745 रुपये क्रोम फिनिश्ड बॉडी साइड मोल्डिंग 5,689 रुपये ब्लैक आउट बॉडी साइड मोल्डिंग 4,128 रुपये क्रोम फिनिश्ड डोर वाइजर 7,239 रुपये व्हील लॉक 4,269 रुपये क्रोम फिनिश्ड हेड लैंप गार्निश 2,499 रुपये क्रोम फिनिश्ड टेल लैंप गार्निश 2,499 रुपये टेलगेट पर क्रोम फिनिश 3,073 रुपये ओआरवीएम गार्निश पर क्रोम इंसर्ट 2,377 रुपये फ्रंट फॉग लैंप गार्निश 3,499 रुपये रियर रिफ्लेक्टर गार्निश 2,559 रुपये बाउल कवर किट के साथ क्रोम डोर हैंडल 4,367 रुपये क्रोम फिनिश्ड हुड स्कूप 5,995 रुपये साइड रॉक रेल्स 7,100 रुपये ब्लैक फिनिश्ड रियर गार्ड 5,744 रुपये क्रोम फिनिश्ड फ्यूल लिड गार्निश 2,750 रुपये व्हील आर्क इंसर्ट 4,699 रुपये कार कवर 2,999 रुपये क्रोम फिनिश्ड रियर बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर 2,449 रुपये

इनमें से ज्यादातर एक्सटीरियर एसेसरीज एमजी मेजेस्टर कार की स्टाइलिंग को आकर्षक बनाने पर फोकस करती हैं। इनमें क्रोम-फिनिश्ड हुड स्कूप, साइड रॉक रेल्स, ग्रिल इंसर्ट और बॉडी साइड मोल्डिंग शामिल हैं जो एसयूवी कार को प्रीमियम लुक देती है। कीमतें चुनी गई एसेसरीज के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी एमजी डीलरशिप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं।

एमजी मेजेस्टर : इंटीरियर एसेसरीज

एसेसरीज कीमत 3डी केबिन और बूट मैट 6,882 रुपये मैग्नेटिक सन शेड 4,959 रुपये रियर व्यू डैश कैम 29,341 रुपये रियर सीट पैसेंजर के लिए 13.5-इंच स्क्रीन 95,000 रुपये

यह सभी इंटीरियर एसेसरीज पैसेंजर के कंफर्ट को बेहतर बनाती है। 3डी केबिन और बूट मैट जैसी एसेसरीज इंटीरियर को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं, जबकि मैग्नेटिक सन शेड कंफर्ट को बढ़ाता है। यदि आप रियर सीट एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एमजी 95,000 रुपये कीमत पर मेजेस्टर कार के साथ 13.5-इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी दे रही है।

क्या आप देखना चाहते हैं कि एमजी मेजेस्टर का टॉप सैवी वेरिएंट कैसा दिखता है? यह फोटो गैलरी देखें।

इंजन और ट्रांसमिशन

एमजी मेजेस्टर एसयूवी कार में 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क 478.5 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक

इस गाड़ी में डीजल इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। ग्राहक वेरिएंट अनुसार रियर-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन चुन सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

एमजी मेजेस्टर कार दो वेरिएंट : शार्प और सैवी में उपलब्ध है। सैवी वेरिएंट की कीमत 40.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 44.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जबकि इसके लोअर वेरिएंट की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है।

इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से है। यह गाड़ी एमजी ग्लॉस्टर के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन है।