मारुति विक्टोरिस के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

63 Views

प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 02:04 pm । स्तुति

Write a कमेंट

मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार में सात मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से तीन कलर को डुअल-टोन लुक के लिए ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ चुना जा सकता है

मारुति ने फ्लैगशिप कॉम्पेक्ट एसयूवी कार विक्टोरिस से भारत में पर्दा उठा दिया है। एरीना डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली यह कार सात कलर ऑप्शन में आएगी जिसमें तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन शामिल होंगे। यह गाड़ी छह वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) में उपलब्ध होगी। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन :-

कलर ऑप्शन

ब्लूइश ब्लैक

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

मैग्मा ग्रे

मिस्टिक ग्रीन

सिजलिंग रेड (डुअल-टोन ऑप्शन में ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

इटरनल ब्लू (डुअल-टोन ऑप्शन में ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

स्प्लेंडिड सिल्वर (डुअल-टोन ऑप्शन में ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

कलर ऑप्शन एलएक्सआई वीएक्सआई जेडएक्सआई/जेडएक्सआई (ओ) जेडएक्सआई प्लस/ जेडएक्सआई (ओ) प्लस स्प्लेंडिड सिल्वर ✅ ✅ ✅ मैग्मा ग्रे ✅ ✅ ✅ ✅ पर्ल आर्कटिक व्हाइट ✅ ✅ ✅ ✅ सिजलिंग रेड ❌ ✅ ❌ ❌ इटरनल ब्लू ❌ ✅ ❌ ❌ ब्लूइश ब्लैक ❌ ❌ ✅ ✅ मिस्टिक ग्रीन ❌ ❌ ✅ ✅ इटरनल ब्लू (डुअल-टोन) ❌ ❌ ✅ ✅ सिजलिंग रेड (डुअल-टोन) ❌ ❌ ✅ ✅ स्प्लेंडिड सिल्वर ( डुअल टोन) ❌ ❌ ✅ ✅

विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट के साथ सिल्वर, ग्रे और व्हाइट शेड की चॉइस दी गई है।

वीएक्सआई वेरिएंट में रेड और ब्लू कलर ऑप्शन के साथ सिल्वर, ग्रे और व्हाइट शेड दिया गया है।

टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई में मोनोटोन रेड और ब्लू कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन यह कलर इसमें डुअल-टोन शेड में दिए गए हैं। स्प्लेंडिड सिल्वर कलर इसमें मोनोटोन और डुअल-टोन ऑप्शन में उपलब्ध है।

फीचर और सेफ्टी

मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 8 स्पीकर इंफिनिटी ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, मल्टी-टेरेन मोड, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, ड्राइवर साइड के लिए 8-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एयर प्यूरीफायर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के साथ छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल फीचर दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव

कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस कार की कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और इसे दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।