मारुति ई विटारा के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: दिसंबर 04, 2025 04:32 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
ई विटारा अब तक की सबसे ज्यादा फीचर वाली मारुति कार में से एक है
मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली है और इसकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में शुरू होगी। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को नेक्सा आउटलेट के जरिए बेचा जाएगा और यह तीन वेरिएंट: डेल्टा, जेटा और अल्फा में मिलेगी।
इलेक्ट्रिक विटारा कार में ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, और यहां हम देखेंगे मारुति ईवी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं:
मारुति ई विटारा डेल्टा
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
डेल्टा वेरिएंट में अच्छी सुविधा और सेफ्टी फीचर हैं, साथ ही कनेक्टिविटी फीचर भी हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरी हो गए हैं। बेस मॉडल होने के बावजूद, आपको इसमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, 7 एयरबैग, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटेरियल, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है, हमें लगता है कि यह फीचर बेस मॉडल से ही मिलना चाहिए था। कुल मिलाकर बेस वेरिएंट में काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं।
|
डेल्टा वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर हैं, जिससे यह बेस वेरिएंट के बजाय लोअर मिड वेरिएंट जैसा लगता है।
मारुति ई विटारा जेटा
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
-
|
-
|
|
-
|
-
जेटा वेरिएंट का सुझाव देना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बेस मॉडल डेल्टा से ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता है। आपको इसमें अतिरिक्त फीचर के तौर पर केवल वायरलेस फोन चार्जर और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। इन दोनों फीचर को एसेसरीज के तौर पर खरीदा जा सकता है।
हालांकि इस वेरिएंट की एक खूबी भी है और वो ये कि इस वेरिएंट से बड़े बैटरी पैक का विकल्प मिलना शुरू होता है।
|
अगर आपको बड़ा बैटरी पैक चाहिए और बजट कम है तो ही जेटा वेरिएंट चुनें। नहीं तो, इसे छोड़ दें और टॉप मॉडल चुनें।
मारुति ई विटारा अल्फा
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
अल्फा वेरिएंट में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और लोअर वेरिएंट्स के मुकाबले इसमें कुछ अच्छे फीचर भी हैं। इसमें आपको पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, बेहतर साउंड सिस्टम, और 360 डिग्री कैमरा व एडीएएस के साथ बेहतर सेफ्टी पैकेज भी मिलता है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मारुति ई विटारा को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।
|
अगर आपके लिए फीचर मायने रखते हैं और बजट की कोई चिंता नहीं है, तो अल्फा वेरिएंट एक अच्छा अपग्रेड साबित होता है।
बैटरी पैक, मोटर और रेंज
इलेक्ट्रिक विटारा में दो बैटरी पैक: 49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:
|
बैटरी
|
49 केडब्ल्यूएच
|
61 केडब्ल्यूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
पावर
|
144 पीएस
|
174 पीएस
|
टॉर्क
|
192.5 एनएम
|
192.5 एनएम
|
फुल चार्ज में रेंज
|
344 किलोमीटर (डब्ल्यूएलटीपी)
|
543 किलोमीटर (एआरएआई)
अगर आप चार्जिंग समय, आफ्टर-सेल्स सपोर्ट और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह खबर पढ़ें। यहां देखिए ई विटारा का साइज मुकाबले में मौजूद कारों की तुलना में कैसा है।
मारुति ई विटारा कंपेरिजन
मारुति सुजुकी ई विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और टाटा कर्व ईवी से है। इसकी टक्कर आगामी टाटा सिएरा ईवी से भी रहेगी।
नोट: सभी फोटो अल्फा वेरिएंट की है।