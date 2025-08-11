सभी
    मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन से उठा पर्दा, बनी मैट ब्लैक एक्सटीरियर कलर थीम के साथ आने वाली मारुति की पहली कार

    प्रकाशित: अगस्त 11, 2025 04:16 pm

    44 Views
    नया फैंटम ब्लैक एडिशन ग्रैंड विटारा के टॉप अल्फा प्लस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है

    • ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। 

    • इसमें एक्सक्लूसिव मैट ब्लैक एक्सटीरियर रैप और ग्रिल पर डार्क क्रोम फिनिश दी गई है।

    • इंटीरियर में डैशबोर्ड पर कॉपर कलर्ड ट्रिम और सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। 

    • इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    मारुति ने ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन से भारत में पर्दा उठा दिया है, जिसमें एक्सक्लूसिव मैट ब्लैक एक्सटीरियर रैप दिया गया है। यह मारुति की पहली कार है जिसमें मैट एक्सटीरियर रैप दिया गया है जो इसे हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा हैरियर जैसी पॉपुलर एसयूवी कारों के मैट एडिशन के मुकाबले स्टाइलिश ऑप्शन बनाता है। यह स्पेशल एडिशन मॉडल ग्रैंड विटारा के टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस पर बेस्ड है जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है। यहां देखें ग्रैंड विटारा के नए स्पेशल एडिशन मॉडल से जुड़ी जानकारी :-

    कीमत  

    मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। जबकि, ग्रैंड विटारा के टॉप अल्फा प्लस वेरिएंट की कीमत 19.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। 

    क्या है नया? 

    Maruti Grand Vitara Phantom Blaq front

    कलर में हल्के-फुल्के बदलावों को छोड़कर मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन में रेगुलर मॉडल के मुकाबले ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। 

    इसमें नया मैट ब्लैक एक्सटीरियर रैप दिया गया है जो कि रेगुलर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में ब्लैक ग्रिल सराउंड और क्रोम लोगो के साइड में डार्क क्रोम बार दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक दे रहा है। राइडिंग के लिए इसमें नए 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। चूंकि यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है, ऐसे में इसमें एक्सटीरियर पर ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्क दिए गए हैं जो इस कॉम्पेक्ट एसयूवी की पूरी लंबाई में फैले हुए हैं। 

    इसके अलावा इसकी इंटीरियर डिजाइन और फीचर्स रेगुलर मॉडल जैसी ही हैं।  

    इंटीरियर और फीचर 

    Maruti Grand Vitara Blaq Edition dashboard

    इसमें स्टैंडर्ड मॉडल के जैसा डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। केबिन के अंदर इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है  और इसमें डैशबोर्ड और दरवाजों पर कॉन्ट्रास्ट व्हाइट स्टिचिंग के साथ सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। 

    Maruti Grand Vitara Blaq Edition dashboard

    इसमें टॉप वेरिएंट वाले ही फीचर दिए गए हैं जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और डिजिटल डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर शामिल हैं।

    Maruti Grand Vitara Blaq Edition panoramic sunroof

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ), ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम), हिल होल्ड असिस्ट और सभी चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन

    मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी में माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन  

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 

    1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन 

    पावर

    103 पीएस 

    116 पीएस (संयुक्त)  

    88 पीएस 

    टॉर्क

    137 एनएम

    141 एनएम (हाइब्रिड) 

    121.5 एनएम 

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी*

    ई-सीवीटी 

    5-स्पीड एमटी 

    ड्राइवट्रेन^

    एफडब्ल्यूडी / एडब्ल्यूडी (केवल एटी) 

    एफडब्ल्यूडी 

    एफडब्ल्यूडी 

    *एटी  = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    ^एफडब्ल्यूडी  = फ्रंट-व्हील-ड्राइव, एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव

    फैंटम ब्लैक एडिशन केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है।

    मुकाबला

    Maruti Grand Vitara Phantom Blaq Edition

    मारुति ग्रैंड विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है।

