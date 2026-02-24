सभी
    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : कौनसी इलेक्ट्रिक कार ऑन-रोड बेहतर साबित होती है? जानिए यहां

    मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है, ऐसे में हमनें इसका कंपेरिजन 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी से किया है 

    प्रकाशित: फरवरी 24, 2026 04:39 pm । स्तुति

    Maruti e Vitara vs MG Windsor

    मारुति की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार सुजुकी ई विटारा भारत में लॉन्च हो चुकी है। इसका मुकाबला 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार एमजी विंडसर ईवी से है। यदि आप इन दोनों में से कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज है इनमें से किसे चुना जाए तो यहां इन दोनों कारों के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं। सबसे पहले इनकी कीमत पर डालते हैं एक नजर :-

    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : कीमत 

    मॉडल 

    मारुति ई विटारा (इंट्रोडक्ट्री) 

    एमजी विंडसर ईवी

    कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ)  

    10.99 लाख रुपये से 14.29 लाख रुपये + बैटरी रेंटल फी

    9.99 लाख रुपये से 13.39 लाख रुपये + बैटरी रेंटल फी

    कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना)  

    15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये

    14 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है

    • मारुति सुजुकी ई विटारा की कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ और बिना) एमजी विंडसर ईवी के मुकाबले ज्यादा रखी गई है। 

    • विंडसर ईवी के एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत ई विटारा से 2 लाख रुपये कम है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट ई विटारा से 1.5 लाख रुपये सस्ता है। 

    • यह दोनों गाड़ियां बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के साथ भी उपलब्ध है, जिसके चलते ई विटारा और और एमजी विंडसर ईवी की शुरूआती कीमत क्रमशः 10.99 लाख रुपये 9.99 लाख रुपये हो जाती है। 

    • यदि आप ई विटारा को चुन रहे हैं तो आपको 4.39 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी रेंटल फी देनी होगी, जबकि विंडसर ईवी के साथ चार्ज 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा।

    Maruti e Vitara

    MG Windsor EV Starburst Black

    क्या है बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल?

    बैटरी-एज-ए-सर्विस का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को किराए पर लेते हैं। इस स्कीम के तहत ग्राहक केवल गाड़ी का पैसे देता है, बैटरी पैक का नहीं। प्रति किलोमीटर ड्राइव के हिसाब से बैटरी का किराया लगता है। विंडसर ईवी के बैटरी रेंटल प्रोग्राम बारे में जानने के लिए हमारी विस्तृत कवरेज देखें। 

    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : साइज 

    डाइमेंशन 

    मारुति ई विटारा 

    एमजी विंडसर ईवी 

    अंतर 

    लंबाई 

    4,275 मिलीमीटर

    4,295 मिलीमीटर

    (- 20 मिलीमीटर)

    चौड़ाई 

    1,800 मिलीमीटर

    1,850 मिलीमीटर (ओआरवीएम्स को हटाकर)

    (- 50 मिलीमीटर)

    ऊंचाई 

    1,640 मिलीमीटर

    1,677 मिलीमीटर

    (- 37 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस 

    2,700 मिलीमीटर

    2,700 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    • एमजी विंडसर ईवी की लंबाई मारुति ई विटारा कार से 20 मिलीमीटर ज्यादा है। 

    Maruti e Vitara

    MG Windsor EV Pro Side

    • मारुति ई विटारा की चौड़ाई और ऊंचाई एमजी विंडसर ईवी से क्रमशः 50 मिलीमीटर और 37 मिलीमीटर कम है, लेकिन इन दोनों कारों के व्हीलबेस का साइज बराबर है। 

    • केबिन स्पेस की बात करें तो एमजी विंडसर ईवी में ई विटारा के मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्पेस मिलती है। 

    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : कलर ऑप्शन

    मारुति ई विटारा 

    एमजी विंडसर ईवी 

    नेक्सा ब्लू  

    सेलेडोन ब्लू  

    स्प्लेंडिड सिल्वर 

    ऑरोरा सिल्वर 

    आर्कटिक व्हाइट

    पर्ल व्हाइट

    ग्रंडियोर ग्रे 

    टर्कोइज ग्रीन 

    ओप्यूलेंट रेड

    ग्लेज रेड 

    ब्लूइश ब्लैक 

    स्टैरी ब्लैक 

    ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ लैंड ब्रीज ग्रीन

    ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ आर्कटिक व्हाइट

    ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ ओप्यूलेंट रेड

    ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ स्प्लेंडिड सिल्वर 

    • यदि आप अपनी नई कार में कई सारे कलर ऑप्शन में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो मारुति ई विटारा आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी। 

    • इस गाड़ी में 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें चार डुअल-टोन ऑप्शन शामिल हैं जिनमें से ग्रीन शेड सबसे यूनीक है। 

    • जबकि, विंडसर ईवी में डुअल-टोन कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। इस गाड़ी में यह ऑप्शन केवल स्पेशल इंस्पायर एडिशन के साथ मिलता है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट के साथ कई स्पेशल कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। 

    • हमनें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ई विटारा की शोकेसिंग के दौरान इसमें मिलने वाले 10 कलर ऑप्शन के बारे में भी बताया था। 

    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : फीचर 

    फीचर 

    मारुति ई विटारा 

    एमजी विंडसर ईवी 

    ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    ✅(फॉलो मी होम फंक्शन के साथ)

    ✅(फॉलो मी होम और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)

    एलईडी डीआरएल्स

    ✅(3-पीस)

    एलईडी पोजिशनिंग लैंप

    फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर 

    18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    फ्लश टाइप डोर हैंडल्स 

    एलईडी टेललाइट

    रियर एलईडी फॉग लैंप 

    अपहोल्स्ट्री 

    फैब्रिक + लेदर 

    लेदर 

    टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील 

    कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल 

    60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट 

     ✅

     ✅

    रेक्लाइनिंग रियर सीट 

    ✅(10-वे स्लाइडिंग फंक्शन के साथ)  

    ✅(135-डिग्री रेक्लाइनिंग फंक्शन के साथ)  

    सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट 

    ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर  

    सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो  

    ग्लवबॉक्स इल्युमिनेशन 

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट  

    कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

    यूएसबी चार्जिंग पोर्ट 

    टाइप-ए और टाइप-सी (आगे और पीछे एक-एक)  

    1 टाइप-ए और 1 टाइप-सी (आगे) और 1 टाइप-सी (पीछे)  

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    10.25-इंच

    8.8-इंच

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट 

    रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल  

    पीएम2.5 एयर फिल्टर  

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर  

    फिक्सड ग्लास रूफ  

    मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग  

    ✅(256 कलर के साथ) 

    पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    ✅(10-वे)

    ✅(6-वे)

    पावर्ड टेलगेट

    ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स  

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 

    10.1-इंच टचस्क्रीन 

    15.6-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो  

    स्पीकर की संख्या 

    10 (1 सब-वूफर और 1 एम्प्लिफायर समेत)  

    9 (4 ट्वीटर और 1 सबवूफर समेत) 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल 

    एयरबैग्स 

    7

    6

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) 

    सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट 

    आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज 

    हिल होल्ड असिस्ट

    हिल डिसेंट कंट्रोल 

    360-डिग्री कैमरा 

    कॉर्नरिंग कंट्रोल 

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)  

    पार्किंग सेंसर 

    आगे और पीछे 

    केवल पीछे 

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 

    ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)  

    ✅(लेवल-2) 

    ✅(लेवल-2) 

    • यह दोनों इलेक्ट्रिक कार फीचर्स के मामले में लगभग एक जैसी हैं। इनमें ऑल एलईडी लाइटिंग, फिक्स्ड ग्लास रूफ, वेंटिलेटड फ्रंट सीट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    Maruti e Vitara

    MG Windsor EV

    • विंडसर ईवी के मुकाबले ई विटारा में बड़ा 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, सात एयरबैग और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर का एडवांटेज मिलता है। 

    • मारुति ई विटारा की तुलना में एमजी की इलेक्ट्रिक कार में 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड टेलगेट और हिल-डिसेंट कंट्रोल जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। 

    • सुरक्षा के मामले में यह दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं। इन दोनों गाड़ियों में ईएससी, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।  

    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : इलेक्ट्रिक पावरट्रेन  

     

    मारुति ई विटारा 

    एमजी विंडसर ईवी 

    बैटरी पैक 

    49 केडब्लूएच 

    61 केडब्लूएच 

    38 केडब्लूएच 

    52.9 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    1

    1

    पावर 

    144 पीएस

    174 पीएस

    136 पीएस

    136 पीएस

    टॉर्क

    193 एनएम

    193 एनएम

    200 एनएम

    200 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज 

    440 किलोमीटर (एआरएआई) 

    543 किलोमीटर (एआरएआई) 

    332 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)

    449 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)

    • इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, लेकिन ई विटारा में बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है। 

    • ई विटारा की इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एमजी विंडसर ईवी में लगी मोटर सबसे ज्यादा टॉर्क देती है। 

    Maruti e Vitara

    MG Windsor EV

    • एमजी विंडसर ईवी के मुकाबले मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ज्यादा रेंज देती है। 

    मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : चार्जिंग ऑप्शन

    स्पेसिफिकेशन 

    मारुति ई विटारा 

    एमजी विंडसर ईवी/ विंडसर ईवी प्रो 

    3.3 किलोवाट एसी चार्जर और 15ए पोर्टेबल चार्जर 

    लागू नहीं

    13.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत / लागू नहीं

    7.4 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 

    6.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत (49 केडब्लूएच), 9 घंटे में 10-100 प्रतिशत (61 केडब्लूएच)

    7 घंटे में 10-100 प्रतिशत / 9.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत

    डीसी फास्ट चार्जर 

    70 किलोवाट यूनिट के साथ 45 मिनट (61 केडब्लूएच) में 10-80 प्रतिशत

    45 मिनट में 20-80 प्रतिशत (45 किलोवाट) / 50 मिनट में 20-80 प्रतिशत (60 किलोवाट)

    • हालांकि, मारुति ई विटारा में विंडसर ईवी और विंडसर ईवी प्रो के मुकाबले स्मॉल बैटरी पैक दिया गया है, लेकिन यह गाड़ी 7.4 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर के जरिए दोनों स्थिति में 30 मिनट जल्दी चार्ज हो जाती है। 

    • डीसी फास्ट चार्जर के जरिए भी मारुति ई विटारा कार (विंडसर ईवी के 20-80 प्रतिशत के मुकाबले 10-80 प्रतिशत) एमजी विंडसर ईवी के मुकाबले जल्दी चार्ज हो जाती है। 

    • विंडसर ईवी के 60 किलोवाट चार्जर के मुकाबले ई विटारा में 150 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर का फायदा मिलता है। यह लंबी दूरी के सफर में सबसे ज्यादा काम आएगा क्योंकि इसके जरिए मारुति की यह इलेक्ट्रिक कार जल्दी से चार्ज हो सकेगी। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    मारुति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आखिरकार एंट्री कर ली है और ई विटारा में लगभग वह सब कुछ है जो उसे अपने कॉम्पिटिटर को कड़ी टक्कर देने के लिए चाहिए। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि, ई विटारा में केबिन स्पेस थोड़ी कम मिलती है, इसमें कई फीचर्स की कमी है और इस गाड़ी के भारतीय वर्जन में ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, लेकिन यह अपने बैज को लेकर लोगों को बहुत पसंद आएगी।

    Maruti e Vitara

    MG Windsor EV Front

    जबकि, विंडसर ईवी 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। विंडसर ईवी का केबिन एक बड़ी फैमिली के लिए काफी स्पेशियस और आरामदायक है और इसमें कई शानदार फीचर्स भी दिए गए हैं। हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में इसकी रेंज काफी कम है और इसमें पूरी तरह से केबिन टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना पड़ता है। 

    मारुति ई विटारा पर अपना कमेंट लिखें

