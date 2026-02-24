मारुति ई विटारा vs एमजी विंडसर ईवी : कौनसी इलेक्ट्रिक कार ऑन-रोड बेहतर साबित होती है? जानिए यहां

फीचर मारुति ई विटारा एमजी विंडसर ईवी

ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट ✅(फॉलो मी होम फंक्शन के साथ) ✅(फॉलो मी होम और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)

एलईडी डीआरएल्स ✅(3-पीस) ✅

एलईडी पोजिशनिंग लैंप ❌ ✅

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप ✅ ❌

ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर ✅ ✅

18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स ✅ ✅

फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ❌ ✅

एलईडी टेललाइट ✅ ✅

रियर एलईडी फॉग लैंप ❌ ✅

अपहोल्स्ट्री फैब्रिक + लेदर लेदर

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅

कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅

60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट ✅ ✅

रेक्लाइनिंग रियर सीट ✅(10-वे स्लाइडिंग फंक्शन के साथ) ✅(135-डिग्री रेक्लाइनिंग फंक्शन के साथ)

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅

ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर ✅ ✅

सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो ✅ ✅

ग्लवबॉक्स इल्युमिनेशन ✅ ❌

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टाइप-ए और टाइप-सी (आगे और पीछे एक-एक) 1 टाइप-ए और 1 टाइप-सी (आगे) और 1 टाइप-सी (पीछे)

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 8.8-इंच

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅

रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅

पीएम2.5 एयर फिल्टर ✅ ✅

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅

फिक्सड ग्लास रूफ ✅ ✅

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅(256 कलर के साथ)

पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅(10-वे) ✅(6-वे)

पावर्ड टेलगेट ❌ ✅

ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स ✅ ✅

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 15.6-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅

स्पीकर की संख्या 10 (1 सब-वूफर और 1 एम्प्लिफायर समेत) 9 (4 ट्वीटर और 1 सबवूफर समेत)

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल ✅ ✅

एयरबैग्स 7 6

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅

सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅

हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅

हिल डिसेंट कंट्रोल ❌ ✅

360-डिग्री कैमरा ✅ ✅

कॉर्नरिंग कंट्रोल ✅ ❌

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅

पार्किंग सेंसर आगे और पीछे केवल पीछे

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅

ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स ✅ ✅

रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅