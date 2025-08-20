महिंद्रा विजन टी vs विजन एसएक्सटी : तस्वीरों के जरिए देखिए इनके डिजाइन में क्या है अंतर

महिंद्रा के इन दोनों प्रोटोटाइप की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट विजन टी का पिकअप वर्जन लगता है

महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चार नए विजन एसयूवी कॉन्सेप्ट मॉडल्स को शोकेस किया था जिसमें बॉक्सी-लुक्स वाली विजन टी और विजन एसएक्सटी भी शामिल थी। इन दोनों एसयूवी कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और इन्हें महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। महिंद्रा के इन दोनों प्रोटोटाइप की डिजाइन में क्या कुछ अंतर हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

महिंद्रा विजन टी कॉन्सेप्ट के आगे का लुक काफी दमदार है, जबकि विजन एसएक्सटी का फ्रंट लुक ज्यादा ऑफ-रोड फोकस्ड है। विजन टी में आगे की तरफ रेक्टेंगुलर एलिमेंट के साथ स्प्लिट-स्टाइल ग्रिल दी गई है, जबकि एसएक्सटी कॉन्सेप्ट मॉडल में भी यही एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन इसमें मैट ब्लैक सराउंड मिलता है जो इसे ज्यादा दमदार लुक देता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट मॉडल्स में स्क्वायर एलईडी हेडलाइट के साथ वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स स्ट्रिप दी गई हैं, साथ ही इसमें ऑफ-रोड स्पेसिफिक बंपर भी मिलता है जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है।

विजन टी में टो-हुक लैच को बंपर में इंटीग्रेट किया हुआ है और इस पर कॉन्ट्रास्ट येलो शेड मिलता है, जबकि विजन एसएक्सटी में एयर डैम के ऊपर की तरफ ग्रिल पर येलो हाइलाइट दिया गया है।

साइड

विजन टी और विजन एसएक्सटी सी-पिलर तक एक जैसी दिखती है, और इसके बाद विजन एसएक्सटी को फ्लैटबेड के लिए बढ़ाया गया है। इन दोनों कॉन्सेप्ट मॉडल्स में सी-पिलर माउंटेड डोर हैंडल, साइड बॉडी क्लैडिंग, ऑफ-रोड टायर, ओआरवीएम्स से शुरू होकर गाड़ी के निचले हिस्से तक जाती ब्लैक स्ट्रिप जैसे एलिमेंट एक जैसे मिलते हैं।

विजन टी में बाएं रियर क्वार्टर ग्लास पैनल पर जेरी होल्डर दिया गया है जो कि लैंड रोवर डिफेंडर से काफी इंस्पायर्ड लगता है।

पीछे की डिजाइन

विजन टी और विजन एसएक्सटी दोनों कार के पीछे की डिजाइन एक दूसरे से अलग है। विजन टी में पीछे की तरफ टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील के साथ एलईडी स्ट्रिप वाली स्क्वायर शेप्ड टेललाइट और ब्लैक बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती है।

जबकि, विजन एसएक्सटी में फ्लैटबेड दिया गया है जिस पर दो ऑफ-रोड टायर मिलते हैं, जिसे मैट ब्लैक पैनल से सुरक्षित किया गया है और इस पैनल पर 'विजन एसएक्सटी' बैजिंग भी दी गई है। इसमें पिक्सेल शेप्ड एलईडी टेललाइट भी दी गई है, जबकि दो हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप्स को रूफ पर पोजिशन किया गया है। पीछे की तरफ इसमें ब्लैक कलर का बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट इंटीग्रेट की हुई है।

केबिन

इन दोनों विजन कॉन्सेप्ट एसयूवी कार में केबिन के अंदर अपराइट डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है। इन दोनों कार में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड के सेंटर पर बड़ी वर्टिकल स्क्रीन दी गई है जिस पर क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले भी मिलता है। दोनों कॉन्सेप्ट मॉडल्स में स्टीयरिंग व्हील के आगे की तरफ फ्री-स्टेंडिंग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है।

विजन टी में केबिन के अंदर डुअल-टोन ब्लैक और ग्रीन कलर थीम दी गई है, जबकि विजन एसएक्सटी में ब्लैक, ग्रे और सिल्वर कलर थीम दी गई है। विजन एसएक्सटी में स्टीयरिंग व्हील, ग्रैब हैंडल्स और सीटबेल्ट पर कॉन्ट्रास्ट येलो एक्सेंट दिए गए हैं। यह एलिमेंट विजन एसएक्सटी को विजन टी के मुकाबले ज्यादा एडवेंचर फोकस्ड अपील देते हैं।

पावरट्रेन

विजन टी और विजन एसएक्सटी एसयूवी कॉन्सेप्ट मॉडल्स कंपनी के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग तरह की पावरट्रेन को सपोर्ट करता है, अनुमान है कि इन कॉन्सेप्ट मॉडल्स को रेगुलर और इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया जा सकता है।

लॉन्च डेट

महिंद्रा विजन टी और विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट एसयूवी के प्रोडक्शन रेडी वर्जन 2028 तक लॉन्च किए जा सकते हैं। विजन टी का मुकाबला फोर्स गुरखा, फोर्स गुरखा 5-डोर और मारुति जिम्नी से रहेगा। जबकि, एसएक्सटी हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों के मुकाबले ज्यादा एडवेंचर फोकस्ड ऑप्शन साबित होगी।