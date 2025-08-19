पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: चार महिंद्रा कार कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, बीई6, स्कोडा स्लाविया और कुशाक का स्पेशल एडिशन लॉन्च, टाटा पंच ईवी हुई अपडेट, और बहुत कुछ

भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह काफी हलचल रही। हर बार की तरह इस स्वतंत्रता दिवस पर भी महिंद्रा ने अपने प्रोडक्ट शोकेस किए। इस बार महिन्द्रा ने एक या दो नहीं, बल्कि चार कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठाया। इसके अलावा आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए कई स्पेशल एडिशन मॉडल भी लॉन्च हुए। टेस्ला ने भी भारत में अपना दूसरा शोरूम खोला, जबकि एक हैचबैक कार को कुछ जरूरी फीचर अपडेट मिले।

महिंद्रा ने चार कॉन्सेप्ट कार और एक नए प्लेटफॉर्म से उठाया पर्दा

महिंद्रा ने 15 अगस्त को चार कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठाया, जिनमें विजन एस, विजन टी, विजन एक्स और विजन एसएक्सटी शामिल है। इन कॉन्सेप्ट के साथ ही कंपनी ने अपने नए प्लेटफॉर्म से भी पर्दा उठाया, जो कई बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन विकल्प सपोर्ट करता है। इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं:

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च

अगर आप बचपन से बैटमैन पढ़ते और देखते हैं, तो यह आपके लिए है। महिंद्रा ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर बीई 6 बैटमैन ब्लैक एडिशन को पेश किया है, जिसमें आपके अंदर के फैन बॉय को संतुष्ट करने के लिए कई बैटमैन से जुड़े टच दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे लॉन्च कर दिया गया है और आप इसकी प्राइस और अन्य जानकारी यहां देख सकते हैं।

स्कोडा स्लाविया, कायलाक और कुशाक का लिमिटेड एडिशन लॉन्च

2025 में भारतीय बाजार में स्कोडा इंडिया को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कंपनी ने स्लाविया, कुशाक और कायलाक का एक लिमिटेड एडिशन पेश किया है। तीनों कार में बिना अतिरिक्त कीमत के एक महत्वपूर्ण फीचर अपडेट और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। इन स्पेशल एडिशन के बारे में आप यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं।

मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन से उठा पर्दा

मारुति ने ग्रैंड विटारा को मैट कलर में पेश किया है। हालांकि दूसरे मॉडल के विपरीत, इस एडिशन में एक मैट रैप दिया गया है जो इसे आकर्षक लुक देता है। इसमें थीम से मैच करने के लिए ग्रिल और अलॉय व्हील पर ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं। इस एडिशन को किस वेरिएंट पर तैयार किया गया है और इसकी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

सिट्रोएन सी3 का ज्यादा फीचर वाला टॉप वेरिएंट लॉन्च

सिट्रोएन सी3 का नया टॉप मॉडल एक्स शाइन लॉन्च हुआ है। इस वेरिएंट में अब क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और वैकल्पिक 360 डिग्री जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सी3 की कीमत में भारी कटौती हुई है।

टाटा पंच ईवी को मिला नया अपडेट

टाटा पंच ईवी को दो नए कलर में पेश किया गया है, जिसमें यह काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा पंच ईवी की चार्जिंग स्पीड भी बेहतर हुई है। आप टाटा पंच ईवी के अपडेट की सभी जानकारी यहां देख सकते हैं।

नई जनरेशन हुंडई वेन्यू की लॉन्च डेट आई सामने

नई जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू को भारत में कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है। अब कोरियन कार कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की जानकारी साझा की है। नई वेन्यू कार के एक्सटीरियर और केबिन में काफी बदलाव होंगे, साथ ही कई नए फीचर भी शामिल किए जाएंगे। इसके बारे में आप विस्तार से यहां पढ़ सकते हैं।

रेनो काइगर फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट से उठा पर्दा

ट्राइबर का फेसलिफ्ट वर्जन उतारने के बाद अब रेनो ने अपना ध्यान काइगर पर केंद्रित किया है, जिसे भी अपडेट मिलने वाला है। कंपनी फेसलिफ्ट काइगर को 24 अगस्त को लॉन्च करेगी। इसके एक्क्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में बदलाव के साथ-साथ कुछ नए फीचर जोड़े जा सकते हैं।

टेस्ला ने भारत में दूसरा आउटलेट खोला

नई दिल्ली में अब टेस्ला के प्रशंसक मॉडल वाई का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने देश की राजधानी दिल्ली में अपना दूसरा आउटलेट खोल दिया है। टेस्ला मॉडल वाई की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी 2025 की आखिरी तिमाही में शुरू होगी। अगर आप शोरूम पर विजिट नहीं कर पा रहे हैं और फोटो में टेस्ला का दिल्ली स्टोर देखना चाहते हैं, तो यहां क्लिक करें।