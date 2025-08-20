महिंद्रा विजन टी कॉन्सेप्ट vs महिंद्रा थार रॉक्स: तस्वीरों में देखिए इनके डिजाइन में क्या है अंतर

प्रकाशित: अगस्त 20, 2025 12:38 pm । सोनू

महिंद्रा विजन टी कॉन्सेप्ट महिंद्रा थार ई कॉन्सेप्ट का ज्यादा विकसित वर्जन लगती है, लेकिन इसमें कई स्टाइल एलिमेंट्स थार रॉक्स वाले हैं

महिंद्रा विजन टी एसयूवी कॉन्सेप्ट से 15 अगस्त 2025 को फ्रीडम एनयू इवेंट में पर्दा उठा था। यह थार ई कॉन्सेप्ट का ज्यादा विकसित लग रही है। इस प्रोटोटाइप को कंपनी के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। विजन टी में कई डिजाइन एलिमेंट्स थार रॉक्स वाले हैं। यहां तस्वीरों में देखिए दोनों के डिजाइन में क्या अंतर है।

आगे का डिजाइन

पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि महिन्द्रा विजन टी कॉन्सेप्ट की 6-स्लेट स्प्लिट ग्रिल थार रॉक्स से प्रेरित है। हालांकि, थार रॉक्स के विपरीत, इस कॉन्सेप्ट में वर्टिकल एलईडी स्ट्रिप के साथ चौकोर एलईडी हेडलाइट दी गई है, जबकि थार रॉक्स में सी-शेप एलईडी डीआरएल के साथ गोल एलईडी हेडलाइट दी गई है।

विजन टी कॉन्सेप्ट और थार रॉक्स दोनों में ऑफ-रोड स्पेसिफिक बंपर दिए गए हैं, लेकिन विजन टी में आगे वाले बंपर पर पीला टो हुक लैच दिया गया है, जो इसे अलग दिखाता है।

साइड प्रोफाइल

विजन टी कॉन्सेप्ट और थार रॉक्स के साइड वाले हिस्से में समानताएं ज्यादा स्पष्ट है। इसमें पीछे वाला डोर हैंडल सी-पिलर पर दिया गया है, और पीछे वाला क्वाटर ग्लास पेनल लगभग थार रॉक्स जैसा ही है। हालांकि, इसमें बाएं क्वार्टर ग्लास पेनल पर एक जैरी कैन फिट किया गया है, जो लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाता है।

विजन टी प्रोटोटाइप में ऑफ-रोड स्पेसिफिक टायर और थार रॉक्स की तुलना में भारी बॉडी क्लेडिंग दी गई है। वहीं थार रॉक्स में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

विजन टी और थार रॉक्स दोनों में ही टेलगेट पर स्पेयर व्हील फिट किया गया है। विजन टी प्रोटोटाइप में ज्यादा मॉडर्न टच के लिए वर्टिकल एलईडी स्ट्रिप्स के साथ चौकोर टेल लाइटें दी गई है।

दोनों एसयूवी में हाई-माउंटेड ब्रेक लाइट और एक ब्लैक बंपर दिया गया है। विजन टी में बंपर पर एक इंटीग्रेट सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

केबिन

विजन टी कॉन्सेप्ट और थार रॉक्स दोनों में ऊंचा डैशबोर्ड दिया गया है, हालांकि इनकी केबिन कलर थीम अलग-अलग है।

विजन टी के केबिन का मुख्य हाइलाइट बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले भी इंटीग्रेट है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। थार रॉक्स की बात करें तो इसमें दो 10.25-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और और दूसरी ड्राइवर के लिए) दी गई है।

विजन टी और थार रॉक्स दोनों में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। विजन टी प्रोटोटाइप के केबिन में हॉर्न पेड पर ‘विजन टी’ बैजिंग दी गई है, इसमें स्पोर्ट कारों की तरह एक स्टार्ट-स्टॉप बटन भी दिया गया है।

थार रॉक्स के अन्य फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड सीटें, डॉल्बी एटमॉस के साथ 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, और कूल्ड ग्लवबॉक्स शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

विजन टी प्रोटोटाइप को महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है, जो अलग-अलग पावरट्रेन विकल्प सपोर्ट करता है। ऐसे में विजन टी को आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जा सकता है।

थार रॉक्स दो दो इंजन विकल्प में उपलब्ध है, जिनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 162 पीएस (एमटी), 177 पीएस (एटी) 152 पीएस (रियर-व्हील-ड्राइव), 175 पीएस (4-व्हील-ड्राइव) टॉर्क 330 एनएम (एमटी), 380 एनएम (एटी) 330 एनएम (रियर-व्हील-ड्राइव), 370 एनएम (4-व्हील-ड्राइव) गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव, 4-व्हील-ड्राइव

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

महिंद्रा विजन टी का प्रोडक्शन वर्जन 2027 के आखिर तक या 2028 की शुरुआत में आ सकता है। थार रॉक्स की वर्तमान में कीमत 12.99 लाख रुपये से 23.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। विजन टी कॉन्सेप्ट और थार रॉक्स का मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और 5-डोर और मारुति जिम्नी से रहेगा।