महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 की 7 महीने में 30,000 से ज्यादा यूनिट बेची, जानिए ये इलेक्ट्रिक कार इतनी लोकप्रिय क्यों हुई

संशोधित: नवंबर 06, 2025 06:38 pm | सोनू

वर्तमान में महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के केवल दो टॉप मॉडल की डिलीवरी दे रही है

महिंद्रा ने नवंबर 2024 में एक्सईवी 9ई और बीई 6 को भारत में लॉन्च करके सच में गेम बदल दिया है। हालांकि इन दोनों कार की कीमत की घोषणा नवंबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच हुई, जबकि दोनों एसयूवी की डिलीवरी मार्च 2025 तक शुरू नहीं हुई, और शुरूआत में महिंद्रा एक्सईवी 9ई व बीई6 के केवल टॉप मॉडल पैक थ्री की डिलीवरी दे रही थी। मिड वेरिएंट पैक टू की डिलीवरी जुलाई 2025 के आखिर में शुरू हुई।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 सेल्स रिकॉर्ड

अब, महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 की 30,000 से ज्यादा यूनिट्स डिलीवर कर दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि ग्राहक नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार को सच में पसंद कर रहे हैं। वर्तमान में महिंद्रा एक्सईवी 9ई की कीमत 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये के बीच है, जबकि बीई 6 की प्राइस 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

हाल ही में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सईवी 9एस की घोषणा की है, जिसका ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर को होगा। आप एक्सईवी 9एस के बारे में अधिक जानकारी यहां देख सकते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 इतनी लोकप्रिय क्यों हैं?

अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई हैं। तो इसका सीधा जवाब है कि महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 दोनों में ढेर सारे फीचर और टेक्नोलॉजी दी है, ताकि ये खरीदने के लिए एक अच्छा विकल्प बनें।

दोनों एसयूवी का डिजाइन ऐसा है कि ये बॉक्सी एसयूवी और क्रॉसओवर की भीड़ से अलग नजर आती है। दोनों में कूपे एसयूवी डिजाइन है जो इन्हें अलग रखती है। जहां बीई 6 का डिजाइन ज्यादा रेडियल है, वहीं एक्सईवी 9ई का सिंपल और ज्यादा पारंपरिक डिजाइन खरीददारों के बीच इसे ज्यादा लोकप्रिय बनाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक कार है तो सड़क पर शायद ही कोई ऐसी कार होगी जो इनको टक्कर दे।

इन दोनों कार के केबिन पर भी बारीकी से काम किया गया है। महिंद्रा बीई 6 के केबिन में अलग अप्रोच अपनाई गई है और इसका केबिन फाइटर जेट के कॉकपिट से प्रेरित है। वहीं एक्सईवी 9ई में ज्यादा लग्जरी दिखने वाले केबिन के साथ थ्री-स्क्रीन सेटअप है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां बीई 6 की फोटो गैलरी और एक्सईवी 9ई की फोटो गैलरी देखें।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6: फीचर और सेफ्टी

एक्सईवी 9ई और बीई 6 इलेक्ट्रिक गाड़ी में ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। एक्सईवी 9ई में 12.3-इंच डिस्प्ले वाला ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जबकि बीई 6 में 12.3-इंच की दो डिस्प्ले दी गई है। दोनों में ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक और इल्लुमिनेटेड ग्लास रूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, मल्टी-जोन एसी, सेल्फी कैमरा, और 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

दोनों एसयूवी कार को भारत एनकैप (बीएनकैप) क्रैश टेस्ट में उच्च रेटिंग मिली है और दोनों को 5-स्टार रेटिंग मिली है। एक्सईवी 9ई को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 32 में से 32 पॉइंट मिले हैं, जबकि बीई 6 को 31.97 पॉइंट मिले हैं। दोनों का बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कोर 49 पॉइंट है।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी में दो बैटरी पैक: 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच का विकल्प मिलता है, और दोनों की फुल चार्ज में रेंज काफी ज्यादा है। हमने एक्सईवी 9ई और बीई 6 के 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाले वर्जन का टेस्ट किया और आप दोनों कार की वास्तविक रेंज यहां देख सकते हैं। दोनों महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 79 केडब्ल्यूएच 59 केडब्ल्यूएच ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 286 पीएस 231 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज 656 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 682 किलोमीटर (बीई 6) 542 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 535 किलोमीटर (बीई 6)

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सईवी 9ई का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 से है, जबकि बीई 6 की टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और एमजी विंडसर प्रो से है।