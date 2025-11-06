सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 की 7 महीने में 30,000 से ज्यादा यूनिट बेची, जानिए ये इलेक्ट्रिक कार इतनी लोकप्रिय क्यों हुई

    संशोधित: नवंबर 06, 2025 06:38 pm | सोनू

    17 Views
    • Write a कमेंट

    वर्तमान में महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के केवल दो टॉप मॉडल की डिलीवरी दे रही है

    Mahindra BE 6 And XEV 9e

    महिंद्रा ने नवंबर 2024 में एक्सईवी 9ई और बीई 6 को भारत में लॉन्च करके सच में गेम बदल दिया है। हालांकि इन दोनों कार की कीमत की घोषणा नवंबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच हुई, जबकि दोनों एसयूवी की डिलीवरी मार्च 2025 तक शुरू नहीं हुई, और शुरूआत में महिंद्रा एक्सईवी 9ई व बीई6 के केवल टॉप मॉडल पैक थ्री की डिलीवरी दे रही थी। मिड वेरिएंट पैक टू की डिलीवरी जुलाई 2025 के आखिर में शुरू हुई।

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 सेल्स रिकॉर्ड

    अब, महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 की 30,000 से ज्यादा यूनिट्स डिलीवर कर दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि ग्राहक नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार को सच में पसंद कर रहे हैं। वर्तमान में महिंद्रा एक्सईवी 9ई की कीमत 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये के बीच है, जबकि बीई 6 की प्राइस 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    हाल ही में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सईवी 9एस की घोषणा की है, जिसका ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर को होगा। आप एक्सईवी 9एस के बारे में अधिक जानकारी यहां देख सकते हैं

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 इतनी लोकप्रिय क्यों हैं?

    Mahindra XEV 9e

    अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई हैं। तो इसका सीधा जवाब है कि महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 दोनों में ढेर सारे फीचर और टेक्नोलॉजी दी है, ताकि ये खरीदने के लिए एक अच्छा विकल्प बनें।

    दोनों एसयूवी का डिजाइन ऐसा है कि ये बॉक्सी एसयूवी और क्रॉसओवर की भीड़ से अलग नजर आती है। दोनों में कूपे एसयूवी डिजाइन है जो इन्हें अलग रखती है। जहां बीई 6 का डिजाइन ज्यादा रेडियल है, वहीं एक्सईवी 9ई का सिंपल और ज्यादा पारंपरिक डिजाइन खरीददारों के बीच इसे ज्यादा लोकप्रिय बनाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक कार है तो सड़क पर शायद ही कोई ऐसी कार होगी जो इनको टक्कर दे।

    इन दोनों कार के केबिन पर भी बारीकी से काम किया गया है। महिंद्रा बीई 6 के केबिन में अलग अप्रोच अपनाई गई है और इसका केबिन फाइटर जेट के कॉकपिट से प्रेरित है। वहीं एक्सईवी 9ई में ज्यादा लग्जरी दिखने वाले केबिन के साथ थ्री-स्क्रीन सेटअप है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां बीई 6 की फोटो गैलरी और एक्सईवी 9ई की फोटो गैलरी देखें।

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6: फीचर और सेफ्टी

    Mahindra BE 6 dashboard

    एक्सईवी 9ई और बीई 6 इलेक्ट्रिक गाड़ी में ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। एक्सईवी 9ई में 12.3-इंच डिस्प्ले वाला ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जबकि बीई 6 में 12.3-इंच की दो डिस्प्ले दी गई है। दोनों में ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक और इल्लुमिनेटेड ग्लास रूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, मल्टी-जोन एसी, सेल्फी कैमरा, और 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

    सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    दोनों एसयूवी कार को भारत एनकैप (बीएनकैप) क्रैश टेस्ट में उच्च रेटिंग मिली है और दोनों को 5-स्टार रेटिंग मिली है। एक्सईवी 9ई को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 32 में से 32 पॉइंट मिले हैं, जबकि बीई 6 को 31.97 पॉइंट मिले हैं। दोनों का बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कोर 49 पॉइंट है।

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी में दो बैटरी पैक: 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच का विकल्प मिलता है, और दोनों की फुल चार्ज में रेंज काफी ज्यादा है। हमने एक्सईवी 9ई और बीई 6 के 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाले वर्जन का टेस्ट किया और आप दोनों कार की वास्तविक रेंज यहां देख सकते हैं। दोनों महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    79 केडब्ल्यूएच

    59 केडब्ल्यूएच

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    286 पीएस

    231 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज

    656 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 682 किलोमीटर (बीई 6)

    542 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 535 किलोमीटर (बीई 6)

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 कंपेरिजन

    Mahindra BE 6

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 से है, जबकि बीई 6 की टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और एमजी विंडसर प्रो से है।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 की 7 महीने में 30,000 से ज्यादा यूनिट बेची, जानिए ये इलेक्ट्रिक कार इतनी लोकप्रिय क्यों हुई
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है